5 tipů na dokonalý svatební outfit. Aby vám nevěsta neutekla od oltáře

Ať už plánujete svatbu v kostele, v industriálním prostoru nebo třeba bohémský obřad pod širým nebem, svatební oblek je víc než jen formalita. Oblek ženicha je jeho vizitkou – měl by vystihnout osobnost, ladit s celkovou atmosférou dne a dát jasně najevo, že jde o výjimečnou událost. „Muž, který se žení, by měl být elegantní, stylový, a hlavně sám sebou. Oblek, který si vezme k oltáři, o něm prozradí víc, než si myslí,“ říká Andrej Bandi Vámoš, majitel módní značky Pánské obleky BANDI.

1. Když oblek mluví za vás: Barva je základ

Výraznější barvy jsou stále oblíbenější volbou moderních mužů

Když má ženich styl, poznáte to na první pohled. Už dávno neplatí, že ženich musí být v černém. Naopak – výraznější barvy obleku jsou stále oblíbenější volbou sebevědomých moderních mužů. Ti hledají něco nového a originálního, co by je odlišilo a zdůraznilo jejich styl, eleganci a ústřední roli. Zapomeňte na smoking, výrazná a neotřelá barva svatebního obleku je to, co hledáte!

„Oblíbené jsou světlé obleky, béžové, světle šedé nebo bledě modré. Působí svěže, romanticky a perfektně ladí s letní svatbou pod širým nebem. Na výběr jsou však i méně tradiční odstíny, tmavá bordó, kaštanově hnědá nebo modrozelená, která je teď populární. Takové modely jsou stylové, charismatické a skvěle se hodí pro muže, kteří chtějí zaujmout a vypadat elegantně,“ vysvětluje Magdaléna Mikuličáková, vizual manažerka z BANDI.

V posledních letech se u ženichů těší velké oblibě světlejší odstíny obleků

Ať už si vyberete klasiku, světlý oblek nebo výraznější model, důležité je, aby vám jeho barva seděla. Tmavé obleky zvýrazní rysy světlejších mužů, zatímco ženichům tmavší pleti sluší i světlé modely. Na to při výběru nezapomeňte, aby z vás místo pravého gentlemana nebyl spíš pobledlý účetní po finančním auditu.

2. Bílá košile není nudná, ani nutná.

Bílá košile symbolizuje čistotu a skvěle ladí s šaty nevěsty

Víte, co na svatebních fotografiích září nejvíc? Nevěstin úsměv, její šaty a správně zvolená košile ženicha. Tento detail na první pohled neupoutá tolik pozornosti, ale v celkovém dojmu hraje zásadní roli.

Bílá košile je nadčasová klasika – čistá, slavnostní a univerzální. Hodí se k jakémukoli obleku a ladí s nevěstinými šaty. Pokud chcete jemnější variantu, zvolte košili v tónu krémové – působí elegantně a stále dostatečně slavnostně. Obě barvy fungují pro tradiční i neformální svatby.

„Vyhněte se tmavým barvám a košilím s krátkým rukávem. Svatba není příležitost pro experimenty. Zvolte košili s dlouhým rukávem a manžetovými knoflíčky, která působí mimořádně slavnostně. Doporučuji mít alespoň dvě pro každý případ,“ říká Světlana Žigová, odborná poradkyně ze značkové prodejny BANDI.

Volte kvalitní materiál, nejlépe bavlnu, která je pohodlná a vydrží celý svatební den. A nezapomeňte na správnou velikost límečku – žádný ženich nechce celý den řešit, že ho něco škrtí.

3. Vesta: Detail, který může změnit celý dojem

Pánská vesta zdůrazní přednosti ženichovy postavy a skryje případné nedostatky

Na první pohled nenápadná, ale v celkovém dojmu často zásadní. Pánská vesta patří mezi ty prvky, které jsou při výběru svatebního outfitu někdy opomíjené – a přitom dokážou hotové divy. „Nejen že lichotí postavě ženicha. Celému jeho outfitu přidá nádech gentlemanské noblesy, a to i ve chvíli, kdy si ženich odloží své sako. S vestou bude vypadat stále upraveně a svátečně,“ říká Magdaléna Mikuličáková, vizual manažerka z BANDI.

Zvolit můžete kousek ladící s oblekem a košilí, nebo naopak výraznější a kontrastní model, který vynikne v uvolněné atmosféře moderní svatby. Vesta je zkrátka stylová součást slavnostního outfitu, která z ženicha dělá dokonalého elegána po boku své nastávající.

4. První krok do manželství začíná u bot

Společenská obuv je ke svatebnímu obleku naprostou nezbytností

Dobře padnoucí oblek a košile jsou základ. Ale dokonalý outfit se bez kvalitní obuvi neobejde. Boty totiž nejsou jen doplněk – dotvářejí celkový dojem a často rozhodují o tom, jak bude celý vzhled působit. „Volte elegantní kožené boty, které ladí nejen barvou, ale i stylem s oblekem. Vyhněte se výrazným podrážkám, extravagantním ozdobám i sportovnímu looku. Nezapomeňte – první krok do manželství začíná u bot,“ upozorňuje Světlana Žigová.

Obuv dotváří celkový dojem, a u ženicha to platí dvojnásob. Společenské boty jsou základ – kožené, s klasickým šněrováním, oxfordky nebo derby. A barva? Už dávno neplatí, že se hnědé boty nenosí po osmnácté hodině. K modrým oblekům zkrátka sedí tak dokonale, že se z toho na svatbách stala norma.

Důležité je, aby boty byly pohodlné – ženich v nich stráví celý den. Ponožky vybírejte tak, aby doplňovaly barvu kalhot nebo bot a byly dostatečně dlouhé. S obuví by měl ladit také váš opasek. Vyberte si společenský, kožený, s elegantní sponou. A co tenisky? „Pokud jsou součástí domluveného dress codu, nedá se nic dělat. Jinak bych je ale nechala spíš na jinou příležitost,“ říká s úsměvem Světlana Žigová.

5. Doplňky: Ladit by měly s nevěstou, ne s výzdobou

Doplňky ženichova outfitu by měly ladit se šaty nevěsty

Kravata je osvědčená klasika, která je jako stvořená pro klasické svatby. Regata s honosným uzlem je ještě slavnostnější variantou. Velmi originálně s ní však zapůsobíte i na méně tradičním obřadu. A motýlek? Je noblesní, výrazný a elegantní. A když ho zkombinujete jen s vestou nebo stylovými kšandami, stane se skvělou volbou pro moderní uvolněnou svatbu.

„Kapesníček do klopy je maličkost, která přidává na stylu. A manžetové knoflíčky? Vyberte si lesklé, kulaté a honosnější modely. Je to váš velký den, a tyto drobnosti mu dají ten správný lesk,“ říká k doplňkům Dagmar Zbořilová, manažerka vývoje z BANDI.

Doplňky vybírejte bílé a světlé, protože působí svátečně. Ovšem nemusíte se bát obléknout si ani výraznější kousky se vzorem. Hlavní je, aby ženich ladil s nevěstou a cítil se příjemně a sebevědomě. Nepokoušejte se o souhru s květinovou výzdobou či ubrusem na stole. Dokonalý pár tvoříte pouze se svou nastávající – a to je klíč k úspěchu.

