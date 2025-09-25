Září je vždy tak trochu přelomové. Dospělým sice nekončí prázdniny jako dětem, ale i jejich léto se neslo v duchu uvolněné pohody. Dovolené, prodloužené víkendy, méně schůzek, poloprázdné kanceláře a neformální outfity. Jenže s příchodem podzimu se dress code v zaměstnání mění. A právě tehdy je důležité myslet na to, že vzhled je vaší vizitkou a klíčem k úspěchu.
Jeden styl, nekonečně mnoho možností
Plánujete ráno meeting, v poledne pracovní oběd, odpoledne přesun do kanceláře a nakonec ještě večerní drink s přáteli? Váš program se mění, ale outfit může zůstat stejný. V oblečení, které si vezmete na sebe ráno, chcete vypadat perfektně a cítit se pohodlně po celý den. A přesně to splňují outfity v duchu business casual.
„Uvolněný styl profesionálů nabízí rovnováhu komfortu a elegance. Kombinuje reprezentativní vzhled s ležérností a dává mužům možnost působit profesionálně a osobitě. Jeho největší předností je flexibilita – stačí přidat či odložit jednu vrstvu, a outfit se přizpůsobí vašemu programu,“ uvádí Andrej Bandi Vámoš, majitel módní značky Pánské obleky BANDI
Šatník, který stíhá vaše tempo
Zjednodušte si každodenní oblékání a rozšiřte své možnosti. Stačí, aby oblečení ve vašem šatníku barevně i stylově ladilo. Vy si pak během chvilky poskládáte perfektní outfit pro každou příležitost.
Nová kolekce
Prohlédněte si novou kolekci BANDI Business. Elegantní pánské oblečení, kožená obuv a stylové doplňky prémiové módní značky jsou skvělou volbou pro váš flexibilní šatník.
Co nesmí chybět ve vašem business casual looku
„Úspěch stylu business casual spočívá v jednoduchosti. Stačí vám několik elegantních nadčasových kousků kvalitního oblečení, které spolu dokonale ladí. Můžete tak snadno kombinovat a vytvářet vlastní originální outfity,“ říká Magdaléna Mikuličáková, vizuální manažerka BANDI.
Základem jsou nadčasové kousky, které snadno zkombinujete. „Dobře padnoucí sako z kvalitního materiálu dodá vašemu outfitu na formálnosti a během dne ho můžete kdykoliv odložit. Univerzální košile v bílé nebo pastelové barvě či s jemným vzorem funguje jako všestranný základ, který zkombinujete s oblekem, společenskými i bavlněnými kalhotami chinos. Ty je vhodné volit v neutrálních tónech,“ říká Magdaléna Mikuličáková, vizual manažerka z BANDI.
Získejte slevu
Získejte slevu 2000 korun na značkový outfit BANDI ve stylu business casual. Jak na to? Vyberte si tři stylové kousky z nové kolekce BANDI Business ve značkových prodejnách BANDI nebo v e-shopu BandiVamos.cz. Více informací zde.
„V chladnějších dnech doplňte svůj outfit svetrem z jemného úpletu, který vynosíte samostatně i pod sako. Zapůsobíte tak uvolněnějším dojmem. Obuv vybírejte od klasických polobotek po kožené tenisky. Výsledkem je outfit, který drží krok s vaším tempem,“ dodává Magdaléna Mikuličáková.
Tři pravidla, která fungují
Chcete-li, aby vám šatník sloužil dlouho, myslete na tři zásady:
- stavějte na neutrálních barvách – tmavě modré, šedé, bílé nebo černé, jednu výraznější barvu si ponechte jako originální akcent
- investujte do kvality místo kvantity – několik značkových kousků vám vydrží roky a pořád v nich budete vypadat skvěle, deset levných kompromisů jen zabírá místo ve skříni
- kombinujte chytře – každý prvek by měl fungovat samostatně i dohromady s ostatními
Ať už vás čeká firemní porada, obchodní schůzka nebo večírek s kolegy, správně sladěné kousky vám zajistí jistotu i eleganci. Naučte se kombinovat styl a pohodlí od odborníků na pánskou módu a eleganci. O stylu business casual se více dozvíte v článku Jak na business casual?
Nechte si poradit od profesionálů!
Navštivte nejbližší značkovou prodejnu BANDI a svěřte se do rukou svého odborného módního poradce. Rád vám pomůže s výběrem oblečení, obuvi i doplňků a poradí, jak zkombinovat vybrané kousky do originálních outfitů.