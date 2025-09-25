Business casual? Jak vypadat stylově v práci i po ní – a cítit se pohodlně

Advertorial   0:01 – ADVERTORIAL
Nechcete se vzdát letní pohody ani po prázdninách? Nemusíte. Podzim neznamená strnulý dress code. Styl business casual spojuje eleganci s pohodlím a nabízí flexibilitu, díky níž se v jednom outfitu zvládnete pohybovat mezi meetingem, kavárnou i večerním drinkem.
Business casual? Jak vypadat stylově v práci i po ní

Business casual? Jak vypadat stylově v práci i po ní | foto: módní značka Pánské obleky BANDI

Business casual? Jak vypadat stylově v práci i po ní
Business casual? Jak vypadat stylově v práci i po ní
Business casual? Jak vypadat stylově v práci i po ní
Business casual? Jak vypadat stylově v práci i po ní
7 fotografií

Září je vždy tak trochu přelomové. Dospělým sice nekončí prázdniny jako dětem, ale i jejich léto se neslo v duchu uvolněné pohody. Dovolené, prodloužené víkendy, méně schůzek, poloprázdné kanceláře a neformální outfity. Jenže s příchodem podzimu se dress code v zaměstnání mění. A právě tehdy je důležité myslet na to, že vzhled je vaší vizitkou a klíčem k úspěchu.

Jeden styl, nekonečně mnoho možností

Plánujete ráno meeting, v poledne pracovní oběd, odpoledne přesun do kanceláře a nakonec ještě večerní drink s přáteli? Váš program se mění, ale outfit může zůstat stejný. V oblečení, které si vezmete na sebe ráno, chcete vypadat perfektně a cítit se pohodlně po celý den. A přesně to splňují outfity v duchu business casual.

Business casual? Jak vypadat stylově v práci i po ní

„Uvolněný styl profesionálů nabízí rovnováhu komfortu a elegance. Kombinuje reprezentativní vzhled s ležérností a dává mužům možnost působit profesionálně a osobitě. Jeho největší předností je flexibilita – stačí přidat či odložit jednu vrstvu, a outfit se přizpůsobí vašemu programu,“ uvádí Andrej Bandi Vámoš, majitel módní značky Pánské obleky BANDI

Šatník, který stíhá vaše tempo

Zjednodušte si každodenní oblékání a rozšiřte své možnosti. Stačí, aby oblečení ve vašem šatníku barevně i stylově ladilo. Vy si pak během chvilky poskládáte perfektní outfit pro každou příležitost.

Nová kolekce

Prohlédněte si novou kolekci BANDI Business. Elegantní pánské oblečení, kožená obuv a stylové doplňky prémiové módní značky jsou skvělou volbou pro váš flexibilní šatník.

Co nesmí chybět ve vašem business casual looku

„Úspěch stylu business casual spočívá v jednoduchosti. Stačí vám několik elegantních nadčasových kousků kvalitního oblečení, které spolu dokonale ladí. Můžete tak snadno kombinovat a vytvářet vlastní originální outfity,“ říká Magdaléna Mikuličáková, vizuální manažerka BANDI.

Business casual? Jak vypadat stylově v práci i po ní

Základem jsou nadčasové kousky, které snadno zkombinujete. „Dobře padnoucí sako z kvalitního materiálu dodá vašemu outfitu na formálnosti a během dne ho můžete kdykoliv odložit. Univerzální košile v bílé nebo pastelové barvě či s jemným vzorem funguje jako všestranný základ, který zkombinujete s oblekem, společenskými i bavlněnými kalhotami chinos. Ty je vhodné volit v neutrálních tónech,“ říká Magdaléna Mikuličáková, vizual manažerka z BANDI.

Business casual? Jak vypadat stylově v práci i po ní
Business casual? Jak vypadat stylově v práci i po ní

Získejte slevu

Získejte slevu 2000 korun na značkový outfit BANDI ve stylu business casual. Jak na to? Vyberte si tři stylové kousky z nové kolekce BANDI Business ve značkových prodejnách BANDI nebo v e-shopu BandiVamos.cz. Více informací zde.

„V chladnějších dnech doplňte svůj outfit svetrem z jemného úpletu, který vynosíte samostatně i pod sako. Zapůsobíte tak uvolněnějším dojmem. Obuv vybírejte od klasických polobotek po kožené tenisky. Výsledkem je outfit, který drží krok s vaším tempem,“ dodává Magdaléna Mikuličáková.

Business casual? Jak vypadat stylově v práci i po ní
Business casual? Jak vypadat stylově v práci i po ní

Tři pravidla, která fungují

Chcete-li, aby vám šatník sloužil dlouho, myslete na tři zásady:

  • stavějte na neutrálních barvách – tmavě modré, šedé, bílé nebo černé, jednu výraznější barvu si ponechte jako originální akcent
  • investujte do kvality místo kvantity – několik značkových kousků vám vydrží roky a pořád v nich budete vypadat skvěle, deset levných kompromisů jen zabírá místo ve skříni
  • kombinujte chytře – každý prvek by měl fungovat samostatně i dohromady s ostatními

Ať už vás čeká firemní porada, obchodní schůzka nebo večírek s kolegy, správně sladěné kousky vám zajistí jistotu i eleganci. Naučte se kombinovat styl a pohodlí od odborníků na pánskou módu a eleganci. O stylu business casual se více dozvíte v článku Jak na business casual?

Nechte si poradit od profesionálů!

Navštivte nejbližší značkovou prodejnu BANDI a svěřte se do rukou svého odborného módního poradce. Rád vám pomůže s výběrem oblečení, obuvi i doplňků a poradí, jak zkombinovat vybrané kousky do originálních outfitů.

Nejčtenější

Přísná Melania a pohádková Kate. Móda z návštěvy Trumpových u britského dvora

Prezident USA Donald Trump s manželkou ve středu přiletěli do Velké Británie. Jejich přijetí u královského dvora bylo vskutku velkolepé. Stejně jako modely, které se během návštěvy objevily. Jak...

VIP a proměny. Přehnali to s plastikami a přestávají si být podobní

Touha po věčném mládí někdy může přerůst v posedlost. A své o tom vědí i některé slavné hvězdy. Snaží se za každou cenu udržet mladistvý vzhled nebo se zbavit zdánlivých nedokonalostí. Volí botox,...

Krásky z Česka a Slovenska, které se rozhodly pro umělé poprsí

Mnoho žen se silikonových implantátů zbavuje a vrací se k přírodnímu poprsí. Silikonové výplně si nechala odstranit například Zuzana Belohorcová nebo Alice Bendová. Stále jsou tu ovšem ženy, které...

Nemá ruce ani nohy, přesto si žena užívá spokojeného života

Šestadvacetiletá Briel Adamsová se narodila s mužskými pohlavními orgány. Neměla ruce ani nohy a její příchod na svět nebyl jednoduchý. V pubertě si uvědomila, že se necítí být mužem, a dnes si užívá...

Bella Thorne: Rebelka, která ráda ukazuje světu své tělo

Herečka Bella Thorne říká, že už není takovou rebelkou, jako byla dřív, přesto stále ráda provokuje. Nyní se soustředí na filmy a především na svého partnera, který je jí oporou. Přesto nepřestává se...

Business casual? Jak vypadat stylově v práci i po ní – a cítit se pohodlně

Advertorial

Nechcete se vzdát letní pohody ani po prázdninách? Nemusíte. Podzim neznamená strnulý dress code. Styl business casual spojuje eleganci s pohodlím a nabízí flexibilitu, díky níž se v jednom outfitu...

25. září 2025

Podzim voní po hruškách, dýni a povidlech. Zavařovací sezona v režii blogerek

Podzim nabízí ideální příležitost proměnit sezonní úrodu v něco, co vás bude hřát u srdce i v lednu. Spolu se známými foodblogerkami přinášíme výběr receptů, které voní po skořici, badyánu a dlouhých...

25. září 2025

Chaos v práci? Letos to zvládnete bez něj, dopřejte si čas

Po čase dovolených na nás opět doléhá neúprosná realita. Každodenní stres, nekonečné pracovní schůzky, přeplněný diář... Jak z toho ven?

25. září 2025

Podzim se hlásí. Připravte šatník, ztlumte barvy, vraťte retro

Ťuky ťuk, tady podzim! Právě přebírám nadvládu, s sebou však přináším i svěží módní a kosmetický vítr, těšíte se? Je proč, na scénu se vrací třeba oblíbené retro.

25. září 2025

Půjčte si na trek kozy. Lidem otevírají srdce, říká chovatelka

Nezdržují, jsou společenské, nažerou se cestou a nemusíte jim nic balit. Naopak někdy samy s nákladem pomůžou. Řeč je o kozách, které i z obyčejného výletu udělají nevšední zážitek. „Lidé se s vámi...

25. září 2025

Bolela mě hlava a zvracel jsem. Lékaři zjistili, že mi selhávají ledviny

Až do loňského března jsem se cítil úplně zdravý. Pak se objevily silné bolesti hlavy. K nim se přidalo i zvracení. Lékaři zjistili, že mi selhávají ledviny. Čtenář Zdeněk napsal další díl seriálu...

25. září 2025

Krůtí roláda s hráškem

Krůtí roláda s hráškem
Recept

Střední

90 min

Uvařte dnes oběd podle našeho receptu.

Intimní jazyk i erotický nástroj. Japonské umění shibari propojuje na hlubší úrovni

Premium

Může se stát uměleckým vyjádřením, proměnit se v intimní jazyk nebo být neotřelým erotickým nástrojem. Japonské umění svazování patří mezi BDSM praktiky, kde zaujímá svébytnou pozici, kterou stojí za...

24. září 2025

Nemohla se vysoukat ze svatebních šatů, tak se žena rozhodla zhubnout

V přepočtu téměř sto padesát tisíc korun utratila Kira Allenová ročně za rychlé občerstvení. Projedla se k obezitě, která ji trápila, ale roky s ní nechtěla nic dělat. Vše se změnilo až po svatební...

24. září 2025  8:28

Nevěrníka nemlaťte, píše chatbot. Podle psychologa odpovídá celkem rozumně

Možná jste se i vy dostala do situace, kterou často pomáhají v poradnách rozplést odborníci na partnerské vztahy. Muž má milenku, nerozumíte si v sexu, na rozdíl od něj si přejete dítě a svatbu nebo...

24. září 2025

Čas na refresh. Správně vybraný peeling opečuje tvář, ruce i tělo

Teplé dny se pomalu stávají minulostí, je tady podzim, a proto je čas změnit letní kosmetiku za podzimní, výživnější a hutnější: zkrátka takovou, která vám pomůže pečovat o chladem vysušenou pokožku....

24. září 2025

Objevte kouzlo babího léta. Vrstvěte, kombinujte, zdobte

Babí léto je kouzelnou chvílí, kdy se prázdniny loučí a podzim pomalu blíží. Přinášíme tipy, jak kombinovat lehké vrstvy, barvy a doplňky tak, aby vaše outfity byly elegantní, stylové a přitom...

24. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.