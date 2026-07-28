Jestli také před dovolenou řešíte zapeklité dilema, jak poskládat šatník tak, aby se dalo vše snadno zkombinovat, moc to dohromady nevážilo a ještě to jakž takž pasovalo k botám a kabelce, tak by vás mohlo zajímat, jestli z vás umělá inteligence dokáže toto břímě jednoduše sejmout.
Prompt zněl jasně a byl celkem jednoduchý:
Jsem žena a jedu na týden na dovolenou. co si mám zabalit?
1. na dovolenou s all inclusive k moři
2. na dovolenou s putováním po historických městech, památkách a gastronomii
3. na dovolenou v Česku v penzionu v přírodě s turistikou
4. do lázní
5. na aktivní dovolenou s batohem pod stanem a v kempu
Co si zabalit na dovolenou? Podívejte se do galerie
Gemini radí:
Tady je pět kompletních, stylových a praktických seznamů oblečení na týdenní dovolenou pro ženu. Každý set je navržený tak, aby se kousky daly snadno kombinovat (tzv. kapslový šatník), a obsahuje oblečení, boty i doplňky.
P. S. Aby bylo balení o něco zábavnější, požádali jsme AI také o jeden aktuální must-have trend, který by si žena měla přibalit do kufru či batohu, aby byla in.
Tak jdeme na to....