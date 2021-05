OBRAZEM: Nápadité a do špičky. Balerínky, které letos rozhodně potřebujete

Balerínky bývaly v minulosti často terčem posměchu a módní kritiky. Ale stačila drobná změna vzhledu a stal se z nich trend číslo jedna. Pokud chcete pohodlné obutí do práce i na nákupy, které si rozumí se šaty stejně jako kalhotami, pak je to trefa do černého. Ale pozor, jen ty se zúženou špičkou.