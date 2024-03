Šaty z podprsenek i oživlý spacák. Balenciaga v nové kolekci opět šokuje

Zatímco mnoha milovníkům módy přišla kolekce vtipná a originální, zazněly i kritické hlasy. Autor se totiž stále víc odvrací od původní vize zakladatele značky Cristóbala Balenciagy i svého vlastního předsevzetí.

Návrat ke kořenům se nekonal

„Rozhodl jsem se jít zpátky ke svým kořenům v módě a také ke kořenům značky Balenciaga, což znamená tvořit kvalitní oblečení. Ne působit poprask,“ prohlásil Demna Gvasalia v loňském rozhovoru pro magazín Vogue.

Že to myslí skutečně vážně, dodal o něco později v odpovědi na jinou otázku: „Je to seriózní práce, vytvářet oblečení, víte? Není to o tvoření senzace. Už zase proto šiju saka a kalhoty. To je to, kde tento módní dům začal a i já jako návrhář.“

Ona „saka a kalhoty“, která tehdy tvořil, byla určená pro ready to wear kolekci na následující podzim a zimu, a tedy pro přehlídku na jarních týdnech módy. Se zatajeným dechem proto znalci a fanoušci módy sledovali v neděli 3. března slibovaný návrat ke kořenům.

Jenže ten se nekonal a Demna Gvasalia, návrhář gruzínského původu, v rozhovoru očividně jen plýtval slovy. Celá kolekce byla snad ještě ujetější, než jsme u Balenciagy zvyklí. V posledních letech, a je za to zodpovědný především právě Gvasalia, se uznávaný módní dům stal továrnou na memy.

Kolekce nějaké klasické kousky skutečně obsahovala, jenže v tak trochu fantasmagorickém pojetí. Rukávy sak a kabátů modelkám vlály od ramen, jaksi do nich totiž zapomněly strčit ruce. Kalhoty byly často tak volné, že připomínaly spíše pytle od brambor. Oversize je termín, který kolekci asi nejlépe vystihuje. Řada oděvů jako by pocházela z obchodu pro morbidně obézní.

Našlo se i pár pěkných šatů, které však Demna doplnil roztrhanými punčochami či čepicí přetaženou přes oči. Kromě toho se po mole prošlo stvoření připomínající oživlý spacák, jedna modelka vynesla kreaci ušitou z batohu, jinou zase tvořilo sešité spodní prádlo. Nechyběly ani modely „vylepšené“ lepicí páskou. Zlatým hřebem byly kalhoty oblečené jako top.

Celá kolekce se nesla ve velmi nostalgickém duchu, odrážela současnou zálibu v módě 90. let a počátku milénia. Obsahovala bokové střihy, navrstvené topy, ohromná saka a spoustu dalších prvků, které si s touto érou spojujeme.

Zmíněnou nostalgii navodil autor už pozvánkou na show. Hostům přišla v podobě náhodného vintage produktu z eBaye. Přitom je vybíral samotný Demna, který prý miluje bleší trhy a starým věcem dává nový život. Vyšité logo eBay se ostatně také na některých modelech objevilo. Je toto onen slibovaný návrat ke klasické módě?

Právě otázkou, co je vlastně móda, se údajně Demna Gvasalia inspiroval. „Co je luxus? Co je móda? A proč na ní vlastně záleží?“ stálo v oficiálním vyjádření. Otázky zůstaly nezodpovězeny. Podle Demny není onou důležitou částí „nalézt odpovědi, ale samotný proces ptaní se.“ Při navrhování prý designér vycházel ze starých modelů zakladatele značky Cristóbala Balenciagy.

Není jisté, co by tento legendární španělský návrhář řekl, kdyby viděl, jakou cestou se jeho značka vydala. Syn rybáře a švadleny dostal do vínku neuvěřitelně bohatou fantazii. Potrpěl si na mistrné zpracování, eleganci a neotřelé střihy. Právě ona nevšednost ve střizích je odkazem, který Demna Gvasalia nese dále. Ovšem dost specifickým způsobem…