Květinové vzory už nepřekvapí ani na podzim. Letos ovšem designéři sáhli hluboko do babiččiny garderoby. Žhavým trendem se staly retro střihy šatů, krajkové límečky, dlouhé rukávy, maxisukně, tlumené barvy a vintage materiály. Pravidlo je jen jedno: žádný vzor není příliš ošklivý.
Do vintage stylu se naplno vrhli Miuccia Prada a Raf Simons, kteří už poněkolikáté spolupracovali na podzimní kolekci módního domu Prada.
V kolekci Prada nechyběly – jen zdánlivě – nelichotivé střihy, vzory, těžké materiály ani nečekané barevné kombinace.
V babičkovském stylu na podzimní přehlídku Prada vyrazila i jihokorejská zpěvačka a rapperka Karina.
Kombinace retro vzorů a čistých, elegantních střihů. I tak vypadala podzimní kolekce švýcarského módního domu Bally.
Retro šaty u Bally doplnily také retro doplňky: kožešiny, polobotky, kabelky z lakované kůže.
Florální motivy mohou mít i velmi abstraktní podobu, jako například v nejnovější kolekci amerických Eckhaus Latta.
Nestárnoucí kombinace kontrastních textur na přehlídce dánské značky Ganni. Od babičky si můžete vypůjčit jak sukni, tak pletený svetr.
Také na přehlídce Ganni se vintage motivy a materiály – včetně bohatě řaseného sametu – potkávaly s kožešinou a lakovanou kůží.
Návštěvnice milánského fashion weeku zkombinovala sukni od dánské značky Rotate s košilí, sakem a kabelkou Prada.
Jednoduché, a přitom efektní. Květinové vzory v podání italské modelky Vittorie Ceretti.
Babičkovskou maxisukni můžete kombinovat třeba i s oversized tričkem a bomberem – podobně jako návštěvnice týdnu módy v Kodani.
Drobný květinový potisk, podprsenka s kostičkami a k tomu široký semišový pásek. Tak vypadá eklektický retro styl podle designérky Anny Sui.
Retro outfit můžete završit i šátkem uvázaným „na babku“, stále je to velký hit. Takto ho zkombinovala návštěvnice přehlídky Dolce & Gabbana v Miláně.
