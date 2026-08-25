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Babí léto se blíží! Jaké letní a podzimní šaty sluší dámám i po šedesátce?

Zuzana Stiboříková
  4:00aktualizováno  8:40
Přechod léta a podzimu je ideální období pro elegantní šaty. Jaké střihy a barvy jsou nejvhodnější pro ženy po šedesátce?

Přechod léta a podzimu je ideální období pro elegantní šaty. Jaké střihy a barvy jsou nejvhodnější pro ženy po šedesátce? | foto: Shutterstock

Přechod léta a podzimu je ideální období pro elegantní šaty. Jaké střihy a barvy jsou nejvhodnější pro ženy po šedesátce?
Přechod léta a podzimu je ideální období pro elegantní šaty. Jaké střihy a barvy jsou nejvhodnější pro ženy po šedesátce?
Přechod léta a podzimu je ideální období pro elegantní šaty. Jaké střihy a barvy jsou nejvhodnější pro ženy po šedesátce?
Přechod léta a podzimu je ideální období pro elegantní šaty. Jaké střihy a barvy jsou nejvhodnější pro ženy po šedesátce?
33 fotografií
Konec září zpravidla provází mírné slunce a teplé počasí, které prodlužuje naši víru, že podzim je stále daleko. Přichází pravý čas na elegantní letní šaty v romantické bílé barvě nebo teplých odstínech, které budou ladit k pomalu zlátnoucímu listí na stromech. Jaké jsou trendy na konec léta a podzim 2026 a které střihy lichotí věku i postavě?

V článku se dále dozvíte

Košilové, zavinovací nebo áčkové šaty? Střih má být lichotivý, ne beztvarý

Příjemné letní teploty přímo vybízejí hodit na sebe lehké šaty a vyběhnout ven jen v žabkách jako na dovolené. Žádné únavné postávání před zrcadlem, které stejně pokaždé odpoví, že ty dvacetileté holky jsou stejně krásnější. Přesně ty dívky, které si umí zastrčit oversized tričko do šortek tak přirozeně a šik, že by tak mohly jít i na večírek, zatímco já se takhle neodvážím jít ani s odpadem.

Jak tedy docílit mladistvé nenucenosti? Základem je univerzální kousek, který sluší postavě a dobře funguje za všech okolností bez násilného kombinování. Stylisté doporučují ženám středního a vyššího věku pro tento účel šaty definující pas v áčkovém střihu v midi i maxi délce. Tedy slušivé košilové a zavinovací šaty, které zcela odpovídají aktuálním módním trendům i nárokům na nadčasovost.

Košilové šaty

Výhodou šatů v košilovém stylu je zejména všestranné použití. Jsou pohodlné a vzdušné na odpolední procházku, posezení v kavárně nebo víkendový výlet. Díky límečku jsou také dostatečně „business casual“ na všední dny v práci i obchodní schůzku.

Díky propínacímu střihu si můžete přizpůsobit hloubku výstřihu na decentní úroveň, pásek umožní naznačit pas a rozšířená sukně, která není těsně přilepená k tělu, zdůrazňuje ženskou siluetu. Zkrátka ideální praktické a současně společenské šaty.

Košilové šaty, které se hodí pro každou příležitost. Jsou ušity z příjemné čisté bavlny s působivým celoplošným potiskem a díky klasickému střihu vypadají skvěle jak při běžném denním nošení, tak i při elegantnější příležitosti.

Zavinovací šaty

Pas pomáhají zvýraznit i šaty se zavinovacím efektem, které přidávají nositelce půvab i mírnou dráždivost, aniž by překračovaly hranice vkusu. Mnoho zavinovacích šatů však kombinuje výstřih do V s pouzdrovým střihem, který je velmi náročný na linii. Proto není od věci zvolit modelující spodní prádlo a současně ohlídat, aby velikost odpovídala a výstřih příliš nevyzýval k nahlédnutí.

Zavinovací šaty jsou vůbec nejlepším možným oděvem, pokud toužíte po kousku, který je milosrdný ke všem typům postav.

Fit and flare

Střih, který kombinuje přiléhavý živůtek a rozšiřující se sukni, je ideální především pro dámy s postavou tzv. „typu hruška“. Neobepíná totiž boky a naopak klade důraz na užší pas, čímž podporuje přirozenou ženskost křivek.

Další alternativy šatů pro ženy nad 60:

Také jste slyšeli, že bílá přidává kila a ženy kypřejších tvarů by se jí proto měly vyhýbat? Chyba! Základem je správně zvolený střih. Košilové šaty sluší všem, ať už nosíte velikost 36, nebo 44. Když k nim navíc přidáte kontrastní opasek, vykouzlíte si vosí pas a souměrnou siluetu. Při výběru šatů si ovšem dejte pozor na velké kapsy v oblasti prsou. Majitelkám bujných ňader doporučujeme se jim vyhnout. Cena 1299 Kč
Šaty s plisovanou sukní mají rozhodně své kouzlo. Krom toho, áčkový střih je ke všem postavám milostivý. 2299 Kč
Potřebujete zakrýt výraznější sedací partie? Vsaďte na áčkový střih sukně. 3709 Kč
Košilové šaty s jemnými proužky lichotí převážné většině žen. Tím spíš, že áčková sukně skrývá nedokonalosti dolní poloviny těla. Jedná se o univerzální kousek na volný čas i formálnější příležitosti, který nikdy nevyjde z módy. Cena 859 Kč
Košilové šaty jsou klasikou, se kterou chybu neuděláte. Kromě šatů z nich můžete vykouzlit i líbivou svrchní část, co dodá kreaci neotřelý šmrnc. 3890 Kč
33 fotografií

Mini, midi maxi? Mnoho žen dělá zásadní chybu!

Jaká je ideální délka sukně? To je ta otázka. Neexistuje na ni však jednoznačná odpověď, a to napříč věkovým spektrem. Podle Vogue patří zejména midi délka k nejuniverzálnějším letním střihům, protože je dostatečně dlouhá, aby zachovala decentní dojem, ale současně nepůsobí těžkopádně. Šaty a sukně v midi délce také letos kralují nabídce většiny módních značek a upozadily mini sukně i romanticky rozevláté dlouhé řízy.

Midi šaty v košilovém nebo áčkovém střihu sluší i ženám plnějších tvarů. Vždy je třeba dát pozor, aby délka sukně kila zbytečně nepřidávala.

I v rámci „středně dlouhých“ šatů je však důležité zvolit správnou délku lemu. Tak se však neodvíjí od data narození, ale především podle výšky a proporcí nohou:

  • těsně pod kolena – elegantní a současné a vhodné i pro menší postavu
  • nad nejširší částí lýtka – nejbezpečnější volba
  • pod lýtkem – sofistikovaná varianta koketně odhalující kotník

Tip: Kde má končit lem šatů a na co řada dam při výběru šatů zapomíná?

Sukně ani šaty by ideálně neměly končit přesně v nejširší části lýtka, protože nohy se pak opticky zdají zavalitější, než ve skutečnosti jsou.

Jakou barvu mají mít šaty pro starší ženy?

Šaty na léto nemají věkový limit, a stejně jako není nutné se po šedesátce schovávat do beztvarých střihů, nemusíte sahat pouze po tmavých barvách. Také už je dávno překonán mýtus, že by se starší ženy měly kvůli šedivým vlasům vyhýbat nevýrazným pastelům a šedé barvě, která zbytečně tlumí zralou pleť a roky ještě přidává.

V první řadě dnes nejsou šedivé vlasy vnímány jako prvoplánová známka stáří, ale naopak je každý šedivý vlas odměnou za další cennou životní zkušenost. I hollywoodské celebrity hrdě nosí šedé a bílé vlasy jako znamení autenticity a nestárnoucího sebevědomí. Za druhé existuje řada možností, jak pleť i šedivé vlasy omladit, ať už kosmetickými přípravky, tónováním nebo mladistvějším barevným odstínem i účesem.

V minulosti panovala představa, že studené barvy přidávají na věku. Helen Mirren však dokazuje, že i opak může být pravdou.

Hlavní ale je, že podle názoru odborníků už dnes šedivé vlasy neurčují, zda má žena v oblékání volit studené, teplé, světlé či výrazné odstíny. „Nemyslím si, že šedivé vlasy vůbec omezují, jaké barvy může člověk nosit. Jako stylistka se dívám na celého člověka – na jeho tón pleti, kontrast, osobnost a životní styl – nejen na barvu vlasů,“ vysvětlila módní stylistka Rasmit „Roz“ Kaurová pro online magazín Who What Wear.

Pavlína Pořízková v Karlových Varech (9. července 2026)

Při výběru šatů bychom se tedy neměly řídit jenom barvami, které aktuálně trendují na molech, sítích nebo internetových obchodech s oblečením. Naopak si ideálně vyzkoušejte více kousků a rozhodujte se podle toho, jaký střih i barva vám bude nejvíce slušet.

Roz Kaurová, která sama brzy dovrší šedesátku, dále radí, aby se ženy méně zaměřovaly na pravidla a více na to, co jejich vzhledu dodává zářivý a energický dojem. „Mezi barvy, které zvlášť dobře doplňují šedivé vlasy, patří barvy drahých kamenů, jako smaragdová, safírová a rubínová, a také syté neutrální barvy jako velbloudí, krémová a tmavě modrá,“ dodává Kaurová s tím, že „i zářivé odstíny jako fuchsiová nebo kobaltová mohou na stříbrných vlasech vypadat neuvěřitelně šik.“

Barvy léta a podzimu 2026:

Vogue i Elle se shodují na tom, že nejsilnější pozici si letos získala světle modrá v pomněnkovém, kouřovém, měkčím námořnickém odstínu nebo tzv. Tiffany blue s mentolovým nádechem. Dále vrcholí trend máslově žluté a experti také potvrzují, že některým ženám s šedinami může místo tvrdé bílé výrazně více sedět mléčná, smetanová nebo ivory.

Do podzimu pak přirozeně přechází olivová zelená v kombinaci s teplou hnědou. U hnědé se ale předpokládá posun od velmi tmavých odstínů k světlejším teplým barvám, tedy velbloudí, skořicové nebo oříškové. Harper’s Bazaar zase doporučuje hlubší mauve na pomezí se švestkovou barvou jako elegantní variantu pro slavnostnější příležitosti.

Léto:

  • Ledová a světle modrá
  • Pudrově růžová a starorůžová
  • Krémová a slonová kost
  • Máslově žlutá

Podzim:

  • Olivová a tlumená zelená
  • Čokoládová, skořicová, velbloudí a kaštanová
  • Švestková, vínová, merlot

Moderní nebo historické detaily: Romantika má své meze!

Častěji nyní vídáme také nabírané rukávy a široké výstřihy odhalující ramena i střihy zdůrazňující pas. Romantizující styl evokující staroanglickou atmosféru vnesl do jarních a letních šatníků především film Bouřlivé výšiny podle románu Emily Brontëové. Kostymérka Jacqueline Durranová zde kontroverzním způsobem propojila módní reminiscence z různých epoch s moderní, mírně fantaskní estetikou.

Margot Robbie ve filmu Bouřlivé výšiny

Margot Robbie v historickém kostýmu jako Catherine Earnshawová ve filmu Bouřlivé výšiny

Romantické šaty s ažurovou výšivkou a nabíranými rukávy jsou díky filmu opět v módě

Romantické nebo neogotické módní trendy, které kombinují historické a moderní prvky, sice cílí především na mladé ženy, ale mohou být inspirací i pro ženy nad čtyřicet, padesát nebo šedesát let. Příkladem mohou být jsou krajkové detaily, které sluší dámám v každém věku a zjemňují šaty i klasické košile a blůzy.

Další sofistikované detaily, které vypadají moderně, nikoli usedle:

  • Madeira: Mezi elegantní a nadčasové trendy letošního léta patří výšivky.
  • Jemná krajka: Spíše než krajkové šaty působí aktuálněji pouze krajkový lem, manžeta nebo část živůtku.
  • Látkový pásek: Praktický prvek košilových i zavinovacích šatů umožňuje určit, kolik pasu chcete zvýraznit.
  • Rukáv k lokti nebo tříčtvrteční: Vytváří elegantní proporci a zároveň umožňuje nosit šaty bez další vrstvy i při společenské příležitosti.

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