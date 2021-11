VIDEO: Australští hasiči se opět svlékli do půl těla pro dobrou věc

Sexy australští hasiči svlečení do půl těla letos podpořili charitu díky snímkům s kočkami. Veškerý výtěžek z kalendáře pro rok 2022 půjde na podporu zničení divoké přírody. Podívejte se na video, jak jim to tentokrát před fotoaparáty šlo. Bez šrámů od kočičích drápků se to neobešlo.