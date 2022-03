Jak být něžná a dívčí. Inspirujte se nadčasovým stylem Audrey Hepburnové

Múza domu Givenchy Přátelství návrháře a herečky Audrey Hepburnové trvalo několik dekád. Nikdy prý nesepsali žádnou smlouvu, k vzájemné propagaci jim stačil jejich cit. Když jednoho dne roku 1953 prošla dveřmi salonu francouzského návrháře Huberta de Givenchy drobná tmavovlasá dívka, Givenchy ještě netušil, že brzy se právě ona stane jeho múzou. Audrey Hepburnová se v Americe právě proslavila rolí v komedii Prázdniny v Římě. Osobně ho tehdy přišla požádat o šaty do nového filmu Sabrina.

Problém byl ten, že v Evropě se film ještě nedostal do kin a návrhář Audrey neznal. Herečka se musela dlouho domáhat, než konečně souhlasil. Zrodil se tak platonický a oboustranně výhodný svazek: on se stal dvorním návrhářem jedné z největších hvězd kinematografie, ona začala být díky Givenchymu považována za módní ikonu.

Vytvořil pro ni řadu legendárních modelů, včetně černé hedvábné róby ze Snídaně u Tiffanyho, která je pramáti malých černých šatů. Stojí i za kostýmy filmů Usměvavá tvář a Šaráda.