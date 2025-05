Ať už vybíráte nové jednodílné plavky nebo dvoudílné plavky, právě teď je ideální chvíle zjistit, co je in a co vám skutečně sedne. Provedeme vás nejzásadnějšími trendy roku 2025, abyste u vody zazářila.

Top trendy plavek pro léto 2025

1. Háčkované plavky

Trend směřující k autenticitě a přírodním materiálům silně ovlivňuje i módu na pláž. Velkým hitem pro rok 2025 jsou háčkované plavky, které vnášejí na pláž lehkost, uvolněnost a sofistikovaný bohémský vzhled.

Vedle háčkování se uplatňují další texturované materiály. Například populární žebrování, překvapivě komfortní froté nebo plavky s jemným krepovým povrchem. Tyto modely často doplňují propracované detaily, jako jsou korálkové výšivky, jemné zdobení nebo třásně, které umocňují přírodní a rafinovaný dojem.

Jak vybrat plavky podle typu postavy Máte větší bříško? Sáhněte po jednodílných plavkách s řasením nebo tankinách. Tmavší barvy v oblasti pasu opticky zeštíhlují.

Sáhněte po jednodílných plavkách s řasením nebo tankinách. Tmavší barvy v oblasti pasu opticky zeštíhlují. Širší boky? Zvolte tmavý spodek a světlý či vzorovaný vršek, ideálně s volány nebo výraznými detaily.

Zvolte tmavý spodek a světlý či vzorovaný vršek, ideálně s volány nebo výraznými detaily. Malá prsa? Hledejte push-up efekt, volánky, třásně či vzory v dekoltu. Skvěle fungují i bandeau topy nebo halter střihy.

Hledejte push-up efekt, volánky, třásně či vzory v dekoltu. Skvěle fungují i bandeau topy nebo halter střihy. Větší poprsí? Potřebujete pevnou oporu – plavky s kosticemi, širšími ramínky a z kvalitního materiálu.

2. Nepravidelné pruhy

Ačkoliv jsou pruhy nadčasové a nositelné v každém ročním období, s létem jsou spjaté nejvíce. Co se týče plavek pro rok 2025, nejedná se o klasické námořnické linie – trendem jsou spíše nepravidelné, vícesměrné pruhy.

Tyto vzory vytvářejí vizuálně zajímavé efekty a místo obvyklé kombinace modré a bílé se letos pruhované modely objevují v celé škále pestrých, často kontrastních barev.

3. Kontrastní barvy

Výrazným trendem přicházející sezóny je color blocking, tedy kombinace kontrastních barevných ploch v jednom kousku. Klasickou, vždy elegantní volbou zůstává černobílá kombinace, nicméně rok 2025 přináší i odvážnější a svěžejší barevné kombinace. Tyto plavky s výraznými barevnými přechody nebo bloky jsou skvělou volbou pro ty, kteří se nebojí být vidět.

4. Květinové a zvířecí vzory

Květiny k létu neodmyslitelně patří a v roce 2025 dostávají nový, výraznější charakter. Trendem jsou potisky inspirované estetikou 70. a 80. let, připomínající vintage tapety s uměleckým nádechem. Nosí se akvarelové vzory v jasných a zářivých barvách, které vzdávají hold old school atmosféře Miami, ale i tlumené zaprášené odstíny, jako je vybledlá béžová.

Kromě květin letos na plavkách ožívají i zvířecí vzory od klasických leopardích po odvážnější zebří či hadí.

5. Jednodílné plavky

Rok 2025 je také ve znamení jednodílných plavek s výraznými detaily a propracovanými střihy. Vybrat si můžete model s odhalenými zády, rafinované a asymetrické střihy nebo lesklý materiál.

Předností jednodílných plavek je variabilita. Jsou skvělé na pláž, ale snadno je můžete stylizovat (například s lehkými šaty nebo kimonem) a vyrazit na odpolední drink nebo procházku. Černá barva zůstává sázkou na jistotu, ale favoritem jsou i romantické střihy s volánky nebo modely s prvky inspirovanými korzetovým živůtkem.