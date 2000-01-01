Módní svět má nový fenomén – mladé aristokratky, které propojují královský původ s luxusními značkami, přehlídkami i sociálními sítěmi. Vedle hereček a influencerek dnes udávají trendy také princezny, hraběnky a dcery šlechtických rodů z celé Evropy.
Autor: koláž iDnes.cz, Profimedia.cz
Princezna řeckého královského rodu Olympia patří k nejvýraznějším módním ikonám mladé aristokratické generace. Luxusní značky si ji oblíbily pro schopnost propojit estetiku „old money“ s aktuálními trendy, a pravidelně ji zvou do prvních řad módních přehlídek.
Autor: Profimedia.cz
Romantické siluety, objemné střihy a couture modely patří k jejím módním poznávacím znamením. Na přehlídce Giambattisty Valliho během pařížského týdne haute couture zazářila v dramatické pudrově růžové róbě s bohatými tylovými volány.
Autor: Profimedia.cz
Vedle výrazných couture modelů jí sluší i uměřenější glamour. Na přehlídku Giorgio Armani Privé oblékla třpytivé šaty v odstínu champagne, které podtrhly její zálibu v tichém luxusu.
Autor: Profimedia.cz
Olympia se však nebojí ani výraznějších modelů s bohatými výšivkami či aplikacemi. Právě díky schopnosti přirozeně střídat minimalistickou eleganci s okázalejší módou patří mezi nejoblíbenější aristokratické tváře luxusních značek.
Autor: Profimedia.cz
Lady Kitty Spencerová, neteř princezny Diany, je dlouholetou múzou módního domu Dolce & Gabbana. Její styl stojí na ženských siluetách, výrazných barvách a odkazech na italský glamour, které s estetikou značky přirozeně ladí.
Autor: Profimedia.cz
Vedle Dolce & Gabbana ji oslovují i další módní domy včetně těch šperkařských. Se značkou Bulgari spolupracuje od roku 2018 a několikrát se objevila i v jejích kampaních.
Autor: Profimedia.cz
Na společenských událostech dává Kitty přednost modelům s výraznou siluetou a nepřehlédnutelnými materiály i doplňky. Svůj vytříbený rukopis ukázala i na loňské přehlídce značky Dolce & Gabbana.
Autor: Profimedia.cz
V posledních letech svůj styl posouvá směrem ke střídmějším večerním modelům, aniž by opustila svou zálibu ve výrazných doplňcích. Na evropské premiéře filmu Ďábel nosí Pradu 2 zaujala minimalistickými červenými šaty, které doplnila nápadnou šperkařskou kabelkou ve tvaru srdce.
Autor: Profimedia.cz
Také dvojčata lady Amelia a lady Eliza Spencerovy patří mezi neteře princezny Diany – a mezi nejvýraznější sourozenecké dvojice na módní scéně. Na červeném koberci často volí sladěné modely, které záměrně působí harmonicky, ovšem ne jako přes kopírák.
Autor: Profimedia.cz
Jejich společná vystoupení bývají promyšlená do posledního detailu. Na festivalu v Cannes letos oblékly večerní róby z dílny Zuhaira Murada v kontrastních odstínech, které podtrhly jejich podobný módní rukopis i odlišné osobnosti.
Autor: Profimedia.cz
Vedle výrazných večerních rób často sahají po minimalističtějších siluetách a čistých liniích. Jejich styl stojí na nadčasových střizích, kvalitních materiálech i nenucených kombinacích.
Autor: Profimedia.cz
Princezna Maria Chiara Bourbonsko-Sicilská představuje mladší generaci evropské aristokracie, která se v módě nebojí experimentovat. Vedle večerních rób často sahá po romantických modelech i výrazných doplňcích, jako jsou fascinátory.
Autor: Profimedia.cz
Módu vnímá jako formu umění. Na galavečeru Grand Dîner du Louvre zaujala couture overalem návrháře Rahula Mishry inspirovaným slavným obrazem Polibek od Gustava Klimta.
Autor: Profimedia.cz
Na významných společenských akcích Marii Chiaru často doprovází starší sestra Maria Carolina, s níž vytváří sehrané módní duo. Na zahájení filmového festivalu v Cannes zvolily kontrastní černobílé róby, které podtrhly jejich rozdílné styly.
Autor: Profimedia.cz
Princezna Eugénie Hannoverská dává přednost nenápadnému šatníku, který staví na kvalitních materiálech a čistých liniích. I na týdnech módy sází nejčastěji na střídmý a nadčasový look.
Autor: Profimedia.cz
Při výjimečných příležitostech však ráda vystoupí ze své komfortní zóny. Na pařížském týdnu haute couture oblékla romantický model Giambattisty Valliho, který doplnila sametovým pláštěm s bohatou výšivkou.
Autor: Profimedia.cz
Princezna Cleopatra zu Oettingen-Spielberg patří mezi pravidelné hosty přehlídek značky Dior, jejíž estetika je jí dlouhodobě blízká. V jejím šatníku se potkávají precizní krejčovina, překvapivé kombinace a promyšlené detaily.
Autor: Profimedia.cz
Není vždy minimalistka – princezna Cleopatra se nebojí ani odvážnějších outfitů. Na přehlídku Dior Haute Couture oblékla kožený komplet inspirovaný historickými siluetami, který doplnila výraznou mašlí ve vlasech.
Autor: Profimedia.cz
Na přehlídku módního domu Akris letos princezna Cleopatra dorazila v modelu s výrazným architektonickým střihem a kontrastní barevností, které jsou pro tvorbu švýcarské značky typické.
Autor: Profimedia.cz
Charlotte Casiraghi, dceru monacké princezny Caroline, pojí dlouholeté partnerství s módním domem Chanel. Její styl vychází z francouzské nenucenosti, kvalitní krejčoviny a nadčasových střihů.
Autor: Profimedia.cz
Na přehlídce Chanel Haute Couture v roce 2022 se objevila na mole v netradičním stylu – módní show zahájila v sedle koně. Organizátoři tak připomněli její dlouholetou vášeň pro jezdectví a zejména parkur, kterému se věnuje od dětství.
Autor: Profimedia.cz
Jezdecký sport zůstává důležitou součástí jejího života. Pravidelně se objevuje na parkurových závodech, například na Longines Paris Eiffel Jumping, kde se scházejí nejlepší jezdci světa. I letos dorazila v Chanelu.
Autor: Profimedia.cz
Vedle módních přehlídek Charlotte Casiraghi nechybí ani na nejvýznamnějších událostech monackého společenského kalendáře. Mezi její oblíbené akce patří i Grand Prix formule 1 v Monte Carlu.
Autor: Profimedia.cz
Italská aristokratka a novinářka Beatrice Borromeo patří k dlouholetým tvářím módního domu Dior. Na přehlídky přichází v modelech, které odrážejí její osobní styl: střídmý a sofistikovaný.
Autor: Profimedia.cz
Na přehlídku pánské kolekce Dior oblékla bílé košilové šaty s jemným květinovým motivem. Také tentokrát dala přednost nenápadné eleganci před okázalostí.
Autor: Profimedia.cz
Beatrice Borromeo po boku manžela Pierra Casiraghiho pravidelně navštěvuje i významné akce doma v Monaku. Někdy se ve společnosti objevují i se syny Stefanem a Francescem.
Autor: Profimedia.cz
Lady Amelia Windsorová patří k nejvýraznějším mladým aristokratkám, které se pohybují v britské módní branži. Na přehlídce designéra Bory Aksu v rámci londýnského týdne módy potvrdila, že se nebojí romantiky ani odvážných barevných kombinací.
Autor: Profimedia.cz
Na letní party londýnského Victoria and Albert Museum zkombinovala výrazné odstíny červené s výrazným zvířecím vzorem. Právě hravost a ochota experimentovat ji odlišují od tradičnějšího aristokratického stylu.
Autor: Profimedia.cz
Ani mimo společenské akce Amelia neslevuje ze svého osobitého stylu. V jejím každodenním šatníku se objevují barevné kombinace, vintage inspirace i prvky streetwearu.
Autor: Profimedia.cz
Sestry lady Violet a lady Alice Mannersovy se na společenských a módních akcích objevují bok po boku už řadu let. Na letní party galerie Serpentine v Londýně zaujaly kontrastními outfity, které odrážely jejich odlišné módní rukopisy.
Autor: Profimedia.cz
Lady Violet a lady Alice jsou dcerami 11. vévody z Rutlandu a vyrůstaly na zámku Belvoir. Díky svému aristokratickému původu i zájmu o módu patří k pravidelným hostům na nejvýznamnějších společenských událostech ve Velké Británii.
Autor: Profimedia.cz
Lady Lola Bute patří k nastupující generaci britských aristokratek, které si budují jméno i ve světě módy. Na přehlídce australské značky Zimmermann během pařížského týdne módy zaujala romantickými minišaty s objemnou siluetou.
Autor: Profimedia.cz
Na přehlídce haute couture značky Elie Saab potvrdila, že se na pařížském týdnu módy objevuje pravidelně. Její styl se pohybuje mezi romantickou ženskostí a výraznými večerními modely.
Autor: Profimedia.cz
Španělské princezny Leonor a Sofía se stále častěji objevují bok po boku při oficiálních státních událostech. Zatímco budoucí královna Leonor (vpravo) sází na klasickou eleganci, mladší Sofía do královského šatníku přináší uvolněnější a svěžejší přístup.
Autor: Profimedia.cz
Na návštěvu archeologického naleziště Empúries zvolily sestry lněné outfity v jemných letních odstínech. Jejich styl bývá střídmý, klasický, ale i moderní a mladistvý – přesně v duchu španělské královské rodiny.
Autor: Profimedia.cz
Královna Letizia je dlouhodobě považována za jednu z nejlépe oblékaných evropských panovnic a její cit pro módu je patrný i u mladší dcery Sofíe. Na společenských akcích často volí podobně čisté siluety a tlumené tóny.
Autor: Profimedia.cz
Jako nejstarší dcera korunního prince Haakona je Ingrid Alexandra druhá v pořadí na norský trůn a postupně přebírá stále více veřejných povinností. Při návštěvě sportovní haly v Karasjoku zvolila minimalistickou kombinaci kabátu, košilových šatů a vysokých kozaček v tlumených odstínech.
Autor: Profimedia.cz
Na cestu po severním Norsku oblékla praktický outfit doplněný výrazným vínovým kabátem. Její šatník staví především na funkčnosti, kvalitních materiálech a jednoduchých liniích, které jsou pro severskou módu charakteristické.
Autor: Profimedia.cz