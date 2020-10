Anti-age kosmetika je passé. Přijměte stárnutí s přípravky pro-age

Jak se o sebe starat, když je vám... 30 - Chraňte se Ochrana před sluncem je základ, bez kvalitního krému s vysokým SPF přes den nevycházejte. Slunce nenávratně poškozuje kolagenová vlákna. To, co teď vnímáte jako krásně opálenou a zdravou pleť, se za deset let změní ve vysušenou stárnoucí pokožku s nepravidelnou pigmentací. Používejte také hydratační séra a krémy a nezapomínejte na péči kolem očí, kde se vrásky tvoří nejdříve. 40 - Posilte obranyschopnost Do své denní rutiny zařaďte séra. Ráno nejlépe antioxidační, třeba s vitaminem C, které zlepší obranyschopnost pokožky, ale také prozáří a zjemní pleť. Večer pak vsaďte na retinol, který bude pro změnu působit proti vráskám a povzbudí produkci kolagenu a elastinu, takže pleť bude pevnější. Stejně tak používejte i doplňky stravy, jako je kolagen v prášku. 50 - Podpořte regeneraci Pleť je třeba v důsledku úbytku ženských hormonů podpořit i zevnitř. V péči se zaměřte na zklidnění a zjemnění pleti a vybírejte si přípravky s obsahem ceramidů, skvalanu, bambuckého másla či fosfolipidů nebo s přírodními oleji, jako je jojobový, mandlový, šípkový či brutnákový, které obnovují lipidovou bariéru. Zkusit můžete i omlazení pleti laserem, plazmaterapii či aplikaci botulotoxinu. 60 - Hýčkejte se Snažte se pleť zbytečně nezatěžovat chemikáliemi. Upřednostňujte proto biokosmetiku, která dostane vaši pleť do rovnováhy a do pokožky vpustí více vitaminů. Volte krémy hutnějších textur, které hloubkově hydratují a vyživují. Oceníte i pleťové oleje, jako jsou arganový či růžový. Zbytečně pleť nemyjte, abyste ji nevysušovala, a dopřávejte si profesionální kosmetické ošetření.