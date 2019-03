Váš šatník za vás práci neudělá, říká módní guru Anna Wintourová

Zajímá vás, co si obávaná Anna Wintourová myslí o současných trendech, které celebrity obdivuje a co byste měli mít v šatníků? Přesně na to se jí ptali i obyvatelé New Yorku. A ona prostřednictvím krátkých video skečů odpovídá na rozličné dotazy, které se točí kolem módy.



Co si myslíte o stylu Kardashianových?

Je obdivuhodné, jaké se jim podařilo vytvořit impérium. Je to především díky jejich osobnostem, geniální kreativitě jejich matky a tím, že žijí, jak žijí. Tomu já osobně úplně nerozumím. Jejich život se z velké části odehrává veřejně, což samozřejmě skvěle funguje. Myslím, že nejvíc z nich se změnila Kim. Zaslouží si můj obdiv za to, jak velkou změnou prošel její styl, je více minimalistický a méně vyzývavý.



Koho znám z klanu asi nejvíce je však Kendall. Lidé si mysleli, že nevydrží a že jí hodně straním v její modelingové kariéře. Je velmi otevřená a přímá, když mluví o tom, že chce být modelka, jak ji to baví a že pro to tvrdě pracuje. A já doufám, že bude pokračovat v tom, co dělá. V mnoha ohledech mi připomíná Lindu Evangelistu. Ta byla vždycky šťastná, že je modelka. Další dívky, které se objevily v té době, chtěly být herečky, podnikatelky, zkrátka dělat něco jiného. Linda ale milovala být modelkou a to je také důvod, proč byla úžasná a ve výsledků to byl dárek pro nás všechny. Vnímám Kendall úplně stejně. Ve všem, co dělá, drží krok.

Líbí se Vám, jak se obléká Rihanna?

Nemohu se nabažit Rihannina stylu. Měla jsem možnost se s ní setkat, když jsme s ní dělali foto na titulku a úzce jsem s ní spolupracovala, když jsme dělali The Met Gala. Požádala Johna Galliana, aby jí navrhl kostým, který by se vztahoval ke katolické církvi. Vytvořil celkem tři varianty modelu, ve kterém se objevila na červeném koberci. Jeden v krémové, druhý v šedivé a třetí v černé barvě. A nakonec k tomu přibyl ještě papežský čepec. Myslím, že Rihanna v sobě nosí skutečnou lásku k módě.

Co si obléci na interview do Vogue?

Je zajímavé, jak se lidé oblékají, když jdou na pohovor. Někdy máte pocit, že si oblečení koupili večer nebo ráno předtím, není to však nic, co by vyjadřovalo jejich osobnost a to, jací jsou. Co by si každý měl pamatovat, pokud jde na pohovor do Vogue nebo kamkoliv jinam, je, že nezaměstnáme váš šatník, protože ten v žádném případě vaši práci neudělá. Je to o vás. Pamatuji si například muže, který přišel v šatech a kabelce, a my jsme ho přijali. Oblékejte se pro sebe, nikoliv pro ostatní.

Co říkáte na legíny?

Není to poprvé v módní historii, co oslavujeme legíny. Už se to stalo někdy v 80. letech díky Azzedinovi Alaïa a boomu ve fitness, kdy najednou všichni začali zběsile cvičit. Smířila jsem se s myšlenkou, že nejlépe vypadají v černé variantě, a jsem si jistá, že bude zpět zas za 20 let. (pozn. red. Pikantní je to, že Anna sama si tento kousek oblékla v roce 1993 a to dokonce v růžové barvě.)

Jak se změnil fashion week?

Ještě předtím, než jsem přišla já, tak na všechny přehlídky haute couture byl předepsaný dress code black tie a ženy chodily ve večerních šatech a rukavičkách. Nebyla žádná hudba, všechno probíhalo v tichosti. Show začala číslem jedna a postupně to šlo nahoru třeba do čísla 500, mohlo to trvat třeba i tři hodiny. Dnes je tam zástup kameramanů, paparazi, novinářů a najednou jsou to dva nebo tři tisíce lidí na těch větších show. Z toho malého privátního světa se stala událost, na kterou lidé nahlížejí z globální perspektivy.

Měla by móda být definována také pohlavím, nebo sloužit všem stejně bez rozdílu pohlaví?

Nevěřím, že by muži a ženy měli mít oddělená pravidla. Myslím, že pokud si muž rozhodne vzít šaty, tak je to určitě skvělé, stejně jako ženy už dlouho nosí pánské obleky. Jsem pro, aby se hranice křížily. A měli bychom to oslavovat.

Jasně že se móda změnila, o tom módní průmysl vlastně je. Takže jestli někdo chce ukázat mix mužské a ženské módy nebo zcela genderově neutrální kolekci a chtějí to ukázat v lednu v Tokiu, nebo až v červnu, jaký je v tom rozdíl? Myslím, že všichni by měli následovat směr, který považují za správný.

Jak důležité je v módě pohodlí?

Všechny ženy pochopitelně touží po komfortu. Pamatuji si, že ještě před lety byly k vidění ženy, které nosily tenisky při cestě metrem nebo v nich pospíchaly do práce, ale jakmile dorazily do kanceláře okamžitě vytáhly z batohu lodičky. To už teď vůbec neplatí, protože tenisky nosí úplně všichni. Také na přehlídkových molech je už vidět pouze obuv s plochou podrážkou.

Jakých pět kousků by mi definitivně nemělo chybět v šatníku?

Je velmi důležité, jaký typ ženy jste. Někdo je neustále v pohybu, má velmi náročné zaměstnání a nemůže si moc dovolat udělat nějaký přešlap. Je fajn mít jednoduchý svetr, kalhoty nebo sukni, kabát a boty, které ráda nosíte, bez ohledu jestli jsou to tenisky nebo sandály. Je však velmi důležité mít také jeden kousek, který vám dělá radost. Měl by být nějakým způsobem jiný než zbytek šatníku a měli byste se v něm cítit prostě skvěle. Pokud si to můžete dovolit, investujte do šperků.