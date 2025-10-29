Pokud si však myslíte, že novým směrem, kam ikonická Anna Wintourová zamířila, je důchod, jste na omylu. Nově řídí všechny tituly ve slavném vydavatelském domě Condé Nast (kromě The New Yorkeru). Usadila se hned na dvou židlích – asi se to ani nevejde na jednu vizitku. Anna Wintourová je Global Chief Content Officer pro zmíněnou rodinu magazínů a Global Editorial Director pro značku Vogue. Což v praxi znamená, že si ponechala strategickou kontrolu nad všemi mezinárodními edicemi, a navíc dál dohlíží na eventy jako Met Gala či Vogue World.
Jednou ji propuštění zaměstnanci obvinili z necitlivosti – to když si brýle nesundala ani ve chvíli, kdy jim dávala padáka.