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Zatčení alfa samce Andrewa Tatea v zženštilém outfitu spustilo lavinu vtipů

Natálie Veselá
  14:02
Andrew Tate při zatčení v Miami v noci na neděli 19. července 2025

Andrew Tate při zatčení v Miami v noci na neděli 19. července 2025 | foto: Profimedia.cz

Andrew Tate a jeho bratr Tristan (2023)
US-British socia media personality Andrew Tate arrives before President Donald...
Andrew Tate
Kontroverzní influencer Andrew Tate dorazil do Ruska, kde jej přivítali chlebem...
18 fotografií
Jak těsné mohou být kalhoty, než začnou omezovat přívod krve do mozku? To je otázka, nad kterou by se možná měli zamyslet lékaři poté, co byl kontroverzní misogynní influencer Andrew Tate minulý týden v Miami zadržen. Fotografům přitom hrdě pózoval v baletní pozici a capri kalhotách, jaké s oblibou nosí módní ikona Hailey Bieberová. Jako by jeho postoje k ženám už samy o sobě nevyvolávaly dost pobouření, musel pokazit i pověst tříčtvrtečních kalhot.

Tate byl spolu se svým bratrem Tristanem zatčen ve Spojených státech poté, co britská prokuratura oznámila, že proti nim vznáší dalších 38 obvinění, mimo jiné ze znásilnění, organizování či napomáhání obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování a trestných činů souvisejících s výrobou či držením dětské pornografie.

Britské úřady nyní usilují o vydání obou bratrů do Spojeného království, aby čelili těmto i dřívějším obviněním, která jejich právník označil za „politicky motivovaná“ a zcela nepodložená.

Je značně frustrující, vzhledem k závažnosti činů, z nichž je Tate obviněn, že trvalo tolik let, než se jeho případy začaly skutečně projednávat u soudu. Mezitím byl už nejméně čtyřikrát vyfotografován v poutech – pokaždé v jiném pozoruhodném outfitu: od černé bundy s beránkem o pět čísel menší, přes sametové tepláky v barvě šampaňského a něžnou rozhalenku s květinovým vzorem či příliš těsný oblek až po nejnovější hluboce rozepnutou fialovou košili, o níž komička Grace Campbellová vtipkovala, že by na ni „plivla i figurína v obchodě s tuctovou dámskou konfekcí“.

V Miami zadrželi bratry Tateovy, Británie je viní ze znásilnění a obchodu s lidmi

Zlý dvojník rappera Pitbulla

Dotyčnou košili měl Tate zapnutou jen natolik, aby vynikla jeho sbírka diamantových řetězů – a samozřejmě také jeho dokonale navoskovaný hrudník. Oděv byl tak těsný, že by v něm sotva dokázal zvednout ruce, i kdyby je neměl spoutané policií.

Outfit doplnil tmavými pilotkami, které z něj nedělaly ani tak hrdinu z Top Gunu, jako spíš zlého dvojníka rappera Pitbulla. Poslední módní hrůzou, která celý outfit završila, byla naprosto předvídatelná, ale o to větší: mokasíny bez ponožek. Hned za skutečnými policisty jako by už stála i módní policie.

cnn

US Marshals arrested social media influencers Andrew and Tristan Tate in Miami on an extradition request from the United Kingdom following an investigation into sexual offenses reported by seven victims, according to the UK Crown Prosecution Service.

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19. července 2026 v 14:33, příspěvek archivován: 21. července 2026 v 13:29
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Na Instagramu se mezitím objevila záplava příspěvků s módními radami. „Ty capri kalhoty a hedvábný top by skvěle doplnily boty na nízkém podpatku,“ navrhl jeden komentující. Jiný přidal: „Vypadá, jako by se převlékl za Audrey Hepburnovou, jenže na to nemá dost výraznou bradu.“

„Tohle zrovna není outfit alfa samce,“ poznamenal jeden uživatel na síti X, zatímco se začaly šířit (nejspíš pomocí AI upravené) obrázky údajně stejného oblečení, které bylo k dostání v obchodním řetězci Asda za výhodnou cenu. V jiném postu, který zobrazuje parodii na Tateovo zatčení, se jeden z komentujících ironicky zeptal: „Byl Andrew Tate někdy vůbec vyfocený v pánském oblečení?“

Andrew Tate při zatčení v Miami v noci na neděli 19. července 2025
Andrew Tate a jeho bratr Tristan (2023)
US-British socia media personality Andrew Tate arrives before President Donald Trump to attend UFC 327 at Kaseya Center, in Miami, on April 11, 2026.
Andrew Tate
18 fotografií

Jak se obléká alfa samec?

Samozřejmě by měl mít každý možnost nosit cokoli chce a být kýmkoli chce, bez ohledu na to, zda je muž nebo žena. Jenže někteří lidé – například Tate – sami tvrdí, že existují pevně dané genderové role a normy, které je třeba dodržovat. Právě proto jeho nápadně ženský styl oblékání tak ostře kontrastuje s jeho hlasitými prohlášeními o přísně vymezených rolích mužů a žen a s jeho stížnostmi na údajnou feminizaci mužů.

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Patriarchát ale ve skutečnosti škodí nám všem a možná by i Tate ocenil empatii a prostor pro vyjadřování emocí, které si ženy mezi sebou často poskytují. Když se člověk podívá na jeho nejnovější outfit, je zřejmé, že alespoň některé estetické stránky „holčičího“ stylu se mu očividně líbí. Než si je ale bude moct užívat naplno, možná si bude muset svůj vězeňský mundúr vyprat na vysokou teplotu, aby se srazil do toho přiléhavého střihu, který má tak rád.

Něčí rozvedená teta

Už dlouho existuje teorie, že důvod, proč někteří muži věnují tolik energie shazování žen, je ten, že jim ve skutečnosti v hloubi duše závidí. Proto je o to komičtější, že se teď prochází po ulici oblečený jako „něčí rozvedená teta“.

„Kéž by jeho zločiny byly stejně lehkovážné jako ty capri kalhoty – možná bychom si pak konečně mohli užít klidné léto,“ napsal jeden uživatel na síti X. „Přidejte mu k obvinění ještě neslušné a lascivní chování za ten jeho vyzývavě odhalený kotník,“ vtipkoval další. „Brácha si vyrazil ven v gatích jak z jiného století,“ přidal se další komentující.

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