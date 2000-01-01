náhledy
Na Instagramu Anastasii Karanikolaou sleduje přes deset milionů lidí a jejich počet každým dnem roste. A podle nich je tou nejvíc sexy influencerkou všech dob. Podívejte se do naší galerie na fotografie, kterými fanoušky pravidelně zásobuje nejlepší kamarádka Kylie Jennerové a sester Kardashianových.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Osmadvacetileté Anastasii přátelé neřeknou jinak než Stassie. Je „pravou“ rukou podnikatelky Kylie Jennerové a pravidelně spolu jezdí na dovolené.
Autor: Profimedia.cz
Anastasia se živí jako influencerka a díky své nejlepší kamarádce Kylie má opravdu velký počet sledujících. Kylie ji totiž často na svém profilu sdílí.
Autor: Profimedia.cz
„Potkaly jsme se už na škole a od té doby jsme nerozlučná dvojka. Je to má nejstarší kamarádka a nedovedu si představit, že bych ji neměla. Pomohla mi už v tolika těžkých životních situacích, nikdy mě nesoudila, vždy byla po mém boku. Jsem jí za to tak vděčná,“ uvedla Jennerová v pořadu Ellen DeGeneresové.
Autor: Profimedia.cz
V minulosti měla blond vlasy, ale vrátila se zpět ke své přirozené tmavé barvě.
Autor: Profimedia.cz
Jako influencerka a podnikatelka propaguje vlastní kolekci oblečení, které pak samozřejmě hrdě nosí a vynáší na večírky v Hollywoodu.
Autor: Profimedia.cz
Po vzoru Kardashianových si zakládá na kulatém zadečku a celkově dokonalém vzhledu.
Autor: Profimedia.cz
„Krásu každý vnímáme jinak. A nemůžeme mít nikomu za zlé, že po ní toužíme,“ myslí si.
Autor: Profimedia.cz
„Miluji Evropu. A co jsem se doslechla, tak Evropané zase milují Ameriku,“ napsala na Instagram influencerka.
Autor: Profimedia.cz
V minulosti si nechala Anastasia udělat větší pozadí, nedávno se ovšem nechala slyšet, že svého rozhodnutí lituje a možná si silikonové výplně z pozadí nechá vyndat.
Autor: Profimedia.cz
Influencerce lidé často říkají, že vypadá jako rodná sestra „Kardashianek“. A říká to i sama Kylie. „Vnímám ji jako sestru, protože jsme spolu opravdu často,“ uvedla pro People.
Autor: Profimedia.cz