|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Anastasia Karanikolaou: Sexy kamarádka sester Kardashianových boduje
Kam zmizely hvězdy devadesátek? Jejich osudy jsou různé
Hrály ve filmech a seriálech, které se vysílaly v devadesátých letech. Některé herecké hvězdy se hraní vzdaly, jiné u něj zůstaly. Podívejte se do naší galerie, jak některé z nich dopadly. Někdo...
Krásky z přelomu milénia: jaké byly dřív a jaké jsou dnes
Byly až příliš krásné, příliš štíhlé nebo naopak měly kila navíc. Krásky z dob milénia si vyslechly mnohé připomínky na svůj vzhled. Jak vypadaly před víc než dvaceti lety a jak vypadají dnes?...
„Moc“ pro někoho, akorát pro Itálii. Hana Vagnerová našla v Římě skutečný domov
Točí v Itálii, castingy má v Americe, partnera ve Francii, a přesto se stále objevuje i na českých obrazovkách. Hanu Vagnerovou můžete aktuálně vidět ve filmu Pod parou. My s ní kromě tématu nového...
Léto zdaleka nekončí. Inspirujte se u vody kráskami v bikinách s kanýry
Podívejte se do naší galerie, jaké bikiny rády nosí VIP ženy k vodě. Sází často na jednoduchost, ale v tomto případě si dovolily vynést roztomilé kanýry. A neskutečně jim sednou. Volí barevné i se...
Odstranění tetování jako trest. Žena během něj extrémně trpěla
Zpěvačka Kayla Stewartová z USA chtěla mít kompletně potetované tělo. Nakonec si ale nechala vytetovat třiatřicet obrázků, protože změnila názor a nyní trpí, protože chce všechny vzory z kůže pryč....
Rukopis průlomové knihy mi dlouho ležel v šuplíku, líčí držitelka Magnesie Litery
Splnil se jí sen všech, kdo se pokoušejí psát: první knihou vyhrála literární soutěž, druhou získala prestižní ocenění Magnesia Litera. Jak moc to Iloně Dobrovolné změnilo život? A daří se jí s...
Už měl dost odmítnutí od žen, tak muž zhubl a je z něj fešák
Dnes třiačtyřicetiletý Mark Ludlow byl ženami odmítán už od puberty. Většinu života totiž zápasil s nadváhou a nemohl se jí zbavit, protože jak sám říká, dělal to špatně. Nyní zhubl 65 kilogramů, je...
Kam zmizely hvězdy devadesátek? Jejich osudy jsou různé
Hrály ve filmech a seriálech, které se vysílaly v devadesátých letech. Některé herecké hvězdy se hraní vzdaly, jiné u něj zůstaly. Podívejte se do naší galerie, jak některé z nich dopadly. Někdo...
Inkontinence u žen. Jak si poradit s nechtěným únikem moči bez zbytečného stresu
Problém s únikem moči může ženy potkat v různých životních fázích a často je spojený s pocitem ostychu či omezení. Současné inkontinenční pomůcky, které chrání nejen proti protečení, ale i proti...
Užijte si tropickou párty. Zakončete prázdniny letními vzory
Letní evergreeny se vracejí! Přivítejte módu plnou exotických vzorů a potisků. Jsou veselé, jsou hravé, zkrátka značka ideál pro poslední dovolenkové dny.
Svěží a lehké. Takové vůně vás odnesou zpět do léta
V létě saháme po svěžesti, lehkosti a vůních, které s námi splynou jako druhá kůže. Parfém by v horku neměl být těžkým závojem, ale jemným dotekem. Jak tedy vybrat tu pravou letní vůni, která vás...
Místo šesti kostek denně spořádáme třicet. Dejte si pozor na tyto pasti
Místo doporučených šesti kostek cukru denně sníme až třicet. Většina se přitom skrývá v potravinách, kde bychom cukr vůbec nehledali. Poradíme vám, jak se sladkým pastem vyhnout a čím je nahradit.
Konec leopardího vzoru? Zvířecím potiskům teď kraluje kráva a zebra
Zvířecí motivy se do módy vracejí opakovaně. Ten leopardí dokonce tak často, že už ho můžeme považovat za nadčasový a „neutrální“ vzor. Něco jako proužky nebo puntíky. Letos se ovšem do popředí...
Ta zase vypadá! Proč nesoudit druhé a nevšímat si toho, jak vás vidí okolí
Podle prastaré moudrosti nemáme činit druhým to, co by vadilo nám… No jasně, hezká teorie, ale někdy se nedá odolat. Třeba pozorovat a hodnotit ostatní holky, to je pro některé z nás zábava těžkého...
Jelení plec po burgundsku
Střední
120 min
Na této jelení pleci si pochutnají nejen milovníci zvěřiny.
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Outfity princezny Anny jsou hitem TikToku. Dáma v uniformě získává mladé stylem
Přestože je princezna Anna v nástupnictví na britský trůn až osmnáctá v pořadí, už pětasedmdesát let neúnavně pracuje pro blaho své vlasti. Patří k nejaktivnějším členům královské rodiny a je...
Anastasia Karanikolaou: Sexy kamarádka sester Kardashianových boduje
Na Instagramu Anastasii Karanikolaou sleduje přes deset milionů lidí a jejich počet každým dnem roste. A podle nich je tou nejvíc sexy influencerkou všech dob. Podívejte se do naší galerie na...