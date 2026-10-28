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Prozradila je luxusní výšivka. Kde se celá staletí skrývaly šaty Alžběty I.?

Karolína Snellgrove
Seriál
Duhový portrét královny Alžběty I., autor neznámý, asi 1600-1602

Duhový portrét královny Alžběty I., autor neznámý, asi 1600-1602 | foto: Profimedia.cz

V roce 2019 byly v královském paláci Hampton Court vystaveny šaty i Duhový...
Domnělý ubrus si i přes své stáří uchoval poměrně pestré barvy.
Výšivka je mimořádně bohatá, někdo zručný ji vytvořil přímo na luxusní hedvábné...
Jedním ze vzácných dochovaných kousků z šatníku Alžběty I. je tato rukavice,...
36 fotografií
Krásná, mladá, rusovlasá žena se tajuplně usmívá. Na sobě má bohatě vyšívané šaty a plášť s motivem očí a uší. Takzvaný Duhový portrét královny Alžběty I. podněcuje fantazii odborníků i laiků. Je totiž přímo nabitý symbolikou. Před pár lety navíc vyšlo najevo, že královniny šaty z počátku 17. století se nejspíš dochovaly do dnešní doby.

Když byl obraz dokončen, byla ona krásná mladá žena ve skutečnosti již stařenou. Tedy alespoň na svou dobu – anglické královně Alžbětě I. táhlo na sedmdesát a zbýval jí pouhý rok života.

Duhový portrét je jedním z idealizovaných obrazů, na kterých vystupuje jako Gloriana, téměř zbožštěný ideál královny. Vznikl mezi lety 1600 a 1602, jeho autor není známý. Nejčastěji bývá připisován vlámskému malíři Marcusi Gheeraertsovi mladšímu a jeho anglickému kolegovi Isaacu Oliverovi.

Duhový se mu říká proto, že královna v ruce drží duhu, nad kterou je napsáno „Non sine sole iris“ (Není duhy bez slunce). Tím sluncem je královna, bez které neexistuje v zemi prosperita. Podle některých názorů se může jít o odkaz na téměř zázračnou porážku španělské armády z roku 1588: královna-bohyně poroučí větru a dešti, které pomohly rozehnat španělské lodě. Had na rukávu značí její moudrost.

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Mladistvý vzhled a množství perel podporují královninu image neposkvrněné panny. Stejně tak rusé vlasy, které má rozpuštěné jako mladá dívka u oltáře. A oči a uši na plášti? Naznačují, že královna skrz své špiony vidí a slyší všechno a všechny.

Důležité je zmínit zadavatele obrazu: byl jím Robert Cecil, 1. hrabě ze Salisbury a lord strážce tajné pečeti, přední z královniných ministrů a hlava sofistikované sítě špionů. Cecil v Alžbětiných službách odhalil nejedno spiknutí. V jeho sídle Hatfield visí portrét nejspíš už od roku 1602, přičemž odhalen byl u příležitosti královniny návštěvy.

Zákony o přepychu

Alžběta milovala módu a stojí za zcela unikátním, na první dobrou rozpoznatelným „alžbětinským“ stylem. Typické jsou pro něj ohromná, naškrobená okruží, široké sukně s obručovými spodničkami, silně vyztužené korzety a naducané rukávy. A samozřejmě šperky: náhrdelníky s drahokamy, šňůry perel, náramky, visací náušnice, brože a spousta prstenů. To všechno můžeme na duhovém portrétu vidět.

Dochované inventáře nám dávají nahlédnout do královnina šatníku. Podle soupisu z roku 1587 vlastnila 628 šperků a po smrti v roce 1603 po ní zůstalo na dva tisíce šatů. Starých oděvů se přitom pravidelně zbavovala. Nejčastěji je přenechávala svým dvorním dámám a jiným vysoce postaveným ženám u dvora.

O tom, kdo dostane šaty po královně, rozhodovalo postavení dotyčné. Podle zákona o přepychu z dob Alžbětina otce Jindřicha VIII. mohl zlatem a stříbrem vyšívané látky a například také sobolí kožešinu nosit jen úzký okruh lidí: členové královské rodiny, hrabata, markýzové a vévodové. Dam, které se mohly účastnit tohoto královského „second handu“, tak bylo poměrně málo.

Vzhledem k úctyhodnému počtu šatů, které po královně zůstaly, je téměř s podivem, že se žádné nedochovaly do dnešní doby. Tedy nejspíš až na jedny...

Ubrus až příliš luxusní

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Přesuňme se nyní ode dvora do malého kostelíku ve vesničce Bacton v hrabství Herefordshire. Několik staletí místní oltář překrýval přepychový ubrus. Na stříbrohlavu, tedy brokátu vyšitém stříbrnou nití, se skvěly nejrůznější druhy rostlin: vinná réva, narcisy, růže, zimolez, dubové listy, žaludy, fialky či jmelí. Mezi nimi byla rozeseta miniaturní zvířátka – jeleni, medvědi, kachny, jeřábi, vážky, ryby, žáby, housenky, psi, zajíci – a také postavy rybářů na loďkách. Mnohé z těchto motivů byly vyšity zlatou nití.

Ubrus měla kostelu věnovat místní rodačka Blanche Parry, důvěrnice královny Alžběty I. Blanche držela několik vysokých dvorských úřadů, mimo jiné spravovala královniny klenoty, šaty, kožešiny, ale také knihy a písemnosti. Alžbětě byla nablízku dlouhých 56 let až do své smrti v roce 1590.

Domnělý ubrus si i přes své stáří uchoval poměrně pestré barvy.

Výšivka je mimořádně bohatá, někdo zručný ji vytvořil přímo na luxusní hedvábné tkanině.

V roce 1909 nechal vikář vzácný ubrus zarámovat a pověsit na stěnu, kam nedopadalo slunce. Díky tomu si uchoval neobvykle zářivé barvy, především z rubové strany.

Asi o sto let později, v roce 2015, psala anglická autorka Ruth Elizabeth Richardsonová biografii Blanche Parry. Okamžitě rozpoznala hodnotu „ubrusu“. Společně s Eleri Lynnovou, kurátorkou organizace Historic Royal Palaces, která spravuje některé královské rezidence, jej podrobily detailnímu studiu.

V Bactonu se odedávna tradovalo, že obdélníkový kus látky vyšívala samotná Blanche, a možná původně šlo o její vlastní šaty. Badatelky skutečně našly stopy po stezích, které potvrdily, že to kdysi šaty bývaly. Blanche je ale nosit nemohla.

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Nasvědčovalo tomu hned několik indicií: třeba kombinace stříbrných a zlatých nití, které mohly nosit jen nejvýše postavené dámy, přičemž Blanche žádný titul neměla. Formality na jejím pohřbu, hrazeném Alžbětou, sice odpovídaly titulu baronky, i tento titul by však byl příliš nízký.

Za nákladnými výšivkami musel stát někdo mimořádně zručný, neboť vznikaly přímo na látce, nebyly na ni dodatečně našity. Barviva, která byla na šaty použita, pocházela ze zámořských kolonií, konkrétně z Mexika a Indie. Jen člověk velmi mocný a extrémně bohatý si mohl dovolit něco tak luxusního. A tím člověkem byla s největší pravděpodobností samotná královna Alžběta I.

Duhový portrét královny Alžběty I., autor neznámý, asi 1600-1602
V roce 2019 byly v královském paláci Hampton Court vystaveny šaty i Duhový portrét vedle sebe. Návštěvníci tak mohli porovnat, jak si jsou výšivka namalovaná i skutečná podobné.
Domnělý ubrus si i přes své stáří uchoval poměrně pestré barvy.
Výšivka je mimořádně bohatá, někdo zručný ji vytvořil přímo na luxusní hedvábné tkanině.
Jedním ze vzácných dochovaných kousků z šatníku Alžběty I. je tato rukavice, kterou měla na sobě v den své korunovace v roce 1559.
36 fotografií

Vracíme se oklikou k Duhovému portrétu. Zidealizovaná podoba královny má na sobě živůtek se vzorem velmi podobným „ubrusu“ z kostela v Bactonu. Šaty i motivy výšivky stylově odpovídají devadesátým létům 16. století, což by do naší mozaiky zapadalo takřka dokonale. Jestli jsou domněnky odbornic správné, je bactonský „ubrus“ ve skutečnosti jedinými šaty, které se z Alžbětina rozsáhlého šatníku dochovaly do dnešní doby.

V roce 2019 byly v královském paláci Hampton Court vystaveny šaty i Duhový portrét vedle sebe. Návštěvníci tak mohli porovnat, jak jsou si výšivka namalovaná i skutečná podobné.

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