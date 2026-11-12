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Nová éra pánské módy. Alexander Skarsgard je sexy, i když nosí flitry a sukně

Karolína Snellgrove
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Na premiéře filmu Pillion v Berlíně zašel ještě o kousek dál (je-li to vůbec...

Na premiéře filmu Pillion v Berlíně zašel ještě o kousek dál (je-li to vůbec možné). K minimalistickým černým kalhotám oblékl růžový top na ramínka pošitý flitry a zdobený krajkou. | foto: Profimedia.cz

V Cannes v roce 2025 oblékl Alexander Skarsgard kalhoty pošité flitry.
První vlaštovkou nového stylu byly vysoké kožené mušketýrky, kterými doplnil...
Hotové pozdvižení vyvolal model značky Ludovic de Saint Sernin z londýnské...
Kožené motorkářské kalhoty doplnila košile, ovšem ne jen tak ledajaká....
51 fotografií
Minulý rok jsme Alexandra Skarsgarda viděli na filmovém festivalu v Karlových Varech. Tehdy měl na sobě slušivý, ale poněkud fádní smoking. Dnes už by se nejspíš oblékl jinak, zajímavěji. Během uplynulých měsíců se z něj totiž stala ikona s vytříbeným, byť hodně excentrickým módním rukopisem.

Pánové, zbystřete. Je dost dobře možné, že stojíme na prahu velkých změn v pánské módě. Světoví herci ukazují, že lze vypadat velmi mužně, a zároveň nosit růžové obečení (jako Jason Momoa nebo Dwayne Johnson), šaty (jako Harry Styles), sukni či správněji kilt (jako Oscar Isaac) a mnoho dalších atributů v posledních dekádách spojovaných s ženami.

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Mezi statečné propagátory změny se nově přidal Alexander Skarsgard. Herec, který svým zjevem působí jako prototyp mužství, je nejspíš ten poslední, u kterého bychom čekali nějaké výstřelky. Nezapomínejme také, že pochází ze Švédska, tudíž by mu měl být vlastní pověstný skandinávský minimalismus.

Karolína Snellgrove

Očima módní redaktorky OnaDnes.cz Karolíny Snellgrove

Ve skutečnosti se Skarsgård chtěl vůči minimalismu spíše vymezit. „Švédský styl s sebou nese jistou konformitu,“ řekl v rozhovoru. „Lidé vypadají navzájem velmi podobně a jsou citliví na trendy. Myslím, že je zábavné jít trochu proti proudu.“

Prvními vlaštovkami změny v jeho šatníku byly vysoké kožené mušketýrky, jimiž doplnil smoking značky Saint Laurent, a kalhoty pošité flitry pošité kalhoty loni na festivalu v Cannes.

Hotové pozdvižení potom vyvolal model značky Ludovic de Saint Sernin z londýnské premiéry filmu Pillion loni v říjnu. Protože zde Skarsgard hrál motorkáře, byl jeho outfit laděný do odpovídajícího stylu. Kožené motorkářské kalhoty doplnila košile, ovšem ne jen tak ledajaká. Připomínala dámský plážový top se zavazováním za krkem, tzv. halterneck. Herec měl odhalená záda a u krku černou kravatu. Byla to kreace extravagantní, drsná a velmi feminní zároveň. Alexander Skarsgard ji však vynesl s grácií a potřebným sebevědomím.

Na premiéře téhož filmu v Berlíně zašel ještě o kousek dál (je-li to vůbec možné). K minimalistickým černým kalhotám oblékl růžový top na ramínka pošitý flitry a zdobený krajkou. Kruhové krajkové nášivky nápadně připomínaly dečky, jež mají babičky ve zvyku dávat pod (některé i na) televize. To už si možná mnozí klepali na čelo, samotný herec se ovšem nejspíš náramně bavil. A módní kritici oněměli. Něco tak načančaného tu v pánské módě nebylo snad od dob Ludvíka XIV.

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V odvážných outfitech se mu očividně zalíbilo, protože směle pokračuje v načaté linii. Třeba v lednu 2026 oblékl na Sundance Film Festival v Utahu model z podzimní kolekce Valentino: okrovou košili, lehkou bundu, světlé kalhoty, květinovou kravatu a baloňák. Jako třešinku na dortu to všechno doplnil luxusními žabkami stejné značky.

Obuv atypická pro červený koberec byla navíc pobitá hřeby, což je pro Valentino charakteristické. Není těžké domyslet si, co následovalo: internet okamžitě zaplavily detailní záběry Skarsgard nohou. Hned následující měsíc zaujal lesklým tílkem s hlubokým vykrojením vepředu, takže vynikla zarostlá hruď.

Nejen premiéry filmů absolvuje Alexander Skarsgard v extravagantních kreacích. Svou přítomností poctil celou řadu módních akcí a vypadá to, že je novým miláčkem světových designérů. Jako ambasador kosmetiky Valentino se účastnil slavnostního odhalení nového parfému. Pro tuto příležitost zvolil dlouhé khaki šortky, hedvábnou košili s motivem spletených řemenů a vysoké černé ponožky v elegantních hnědých polobotkách.

Objevil se také na přehlídce Valentino v rámci pařížského týdne módy v říjnu. Tento jeho outfit mnozí pokládají za zatím nejulítlejší. Skládal se z fuchsiových tepláků, světle růžového svetříku a leopardího kabátu. Z nějakého nevysvětlitelného důvodu mu to neuvěřitelně slušelo a vypadal se svými 194 centimetry a ostře řezanou tváří stejně mužně jako kdykoliv předtím. Ale i kdyby nevypadal, co na tom.

A pak tu jsou všechny outfity ze světových premiér filmu Wicker, kde si Skarsgard zahrál muže z proutí. V Londýně se vcelku doslova blýskl zlatým oblekem Saint Laurent. Ten by byl už sám o sobě nepřehlédnutelný, herec jej však doplnil průhlednými šněrovacími botami.

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„Bál jsem se, že se do pěti minut zapaří, ale ve skutečnosti byly překvapivě pohodlné,“ pochvaloval si nezvyklou obuv. Sociální sítě byly zase jednou plné jeho nohou. „Přátelé a rodina komentovali moje prasátka (prsty u nohou, pozn. red.). Dělají si ze mě legraci. Dělají si legraci z mých nohou,“ prozradil.

Na premiéru Wicker v Los Angeles vyrazil v punkově laděném károvaném kiltu a černém tričku, na kterém měl obrázek své herecké kolegyně Olivie Colmanové, ozdobený stužkami a knoflíky. Obojí neslo štítek britské značky Chopova Lowena. „Je to naše poslední velká premiéra, než půjde film do kin. Chtěl jsem si vzít něco speciálního pro tuto půvabnou dámu, Olivii, již obdivuji,“ okomentoval tričko s obrázkem. Kilt si nemohl vynachválit. V horkém dni mu prý pod něj příjemně pofukovalo.

Za všemi těmito modely samozřejmě nestojí Skarsgard sám. Má je „na svědomí“ především jeho stylista Harry Lambert. Ten je pověstný stíráním hranic mezi dámskou a pánskou módou. Jeho nejznámějším klientem je zpěvák Harry Styles, jehož styl je tedy ne náhodou podobného ražení jako ten Skarsgardův. Herec je však téměř o generaci starší, letos oslavil padesátku. O to víc údivu nebo obdivu (to už je věc názoru) si zaslouží.

V Cannes v roce 2025 oblékl Alexander Skarsgard kalhoty pošité flitry.
První vlaštovkou nového stylu byly vysoké kožené mušketýrky, kterými doplnil smoking značky Saint Laurent.
Hotové pozdvižení vyvolal model značky Ludovic de Saint Sernin z londýnské premiéry filmu Pillion loni v říjnu.
Kožené motorkářské kalhoty doplnila košile, ovšem ne jen tak ledajaká. Připomínala dámský plážový top se zavazováním za krkem.
Alexander Skarsgard je jedním z rozšiřující se řady herců, kteří oblékli růžové sako.
51 fotografií

Jedno je jasné: Skarsgard má styl. Muži všeho věku, postavy a orientace si mohou vzít příklad. Není třeba oblékat rovnou leopardí kabát nebo flitrovou halenku. Stačí začít u malých detailů: barevných ponožek nebo kalhot, růžového trička, korálků či hedvábné gumičky scrunchie, kravaty s květinami… Prospěje to nakonec všem. Pánská móda může být zase jednou zábavnou originální záležitostí.

Líbí se vám, když do pánské módy prosakují feminní prvky?

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