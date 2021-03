Módní zloduch Alexander McQueen nesnášel celebrity a modelky kropil krví

Madonně sice McQueen vděčil za propagaci svých kalhot, to mu ale nezabránilo si z ní vystřelit. Během párty u zpěváka Eltona Johna po ní prý hodil pečenou bramboru. „Když ji zasáhl do hlavy, odmítla s ním už mluvit, ale jemu to bylo fuk. Říkal mi: ‚Ta je tak zaujatá vlastním zadkem, že nemá čas se starat o někoho jiného,‘ vzpomínal po návrhářově smrti jeho přítel, stylista Archie Reed.