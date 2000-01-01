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Alex Consani je americká topmodelka, influencerka a jedna z nejvýraznějších osobností současného módního průmyslu. Proslavila se nejen svou úspěšnou kariérou na přehlídkových molech nejprestižnějších značek, ale také svým specifickým absurdním humorem na sociální síti
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Alex je otevřeně transgender žena. Svou tranzici s plnou podporou rodiny zahájila již v dětství a v období puberty podstoupila hormonální terapii.
Autor: Profimedia.cz
Módní svět začala dobývat už ve velmi mladém věku a postupně přepsala historii hned v několika oblastech. V pouhých dvanácti letech podepsala smlouvu s agenturou Slay Model Management (zaměřenou výhradně na trans lidi), čímž se stala v té době nejmladší transgender modelkou na světě.
Autor: Profimedia.cz
V šestnácti letech podepsala smlouvu s jednou z nejprestižnějších světových agentur, IMG Models.
Autor: Profimedia.cz
Svůj velký debut na molu zažila v roce 2021 pro značku Tom Ford. Od té doby předváděla pro největší módní domy jako Chanel, Versace, Alexander McQueen, Mugler, Balmain, Burberry či Stella McCartney.
Autor: Profimedia.cz
V říjnu 2024 se zapsala do historie, když jako jedna z prvních dvou trans žen (společně s Valentinou Sampaio) vystoupila na obnovené a sledované módní show Victoria’s Secret.
Autor: Profimedia.cz
V prosinci 2024 získala na prestižních The Fashion Awards v Londýně titul Modelka roku. Stala se vůbec první transgender ženou, která toto ocenění získala. Ve své děkovné řeči tehdy vzdala hold černošským trans ženám, které jí vyšlapaly cestu.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2025 na Met Gala úspěšně debutovala a v roce 2026 se vrátila jako členka hostitelského výboru a stala se první trans ženou, která tuto akci také z části moderovala.
Autor: Profimedia.cz
Během pandemie covidu-19 v roce 2020 začala pod přezdívkou @captincroook (známá také jako Miss Mawma) tvořit videa na platformě TikTok. Její obsah plný chaotického, hlasitého a absurdního Gen-Z humoru, vtipných scének z newyorských ulic a tanců v metru okamžitě zneutralizoval tradiční, nedosažitelný obraz chladné supermodelky. Na platformě získala miliony sledujících a stala se internetovou celebritou.
Autor: Profimedia.cz
Občas se angažuje i v herectví. Zahrála si v populárních hudebních videoklipech, například v hitu „360" od Charli XCX nebo v klipu „Gorgeous“ od Doja Cat.
Autor: Profimedia.cz
Objevila se i v seriálu American Horror Story a v roce 2026 debutovala v celovečerním filmu v komedii Peaked od studia A24.
Autor: Profimedia.cz
Alex Consani aktivně využívá svůj silný hlas a platformu k obhajobě práv transgender komunity a mladých LGBTQ+ lidí. Často mluví o nutnosti upřímné diverzity v módním průmyslu, otevřeně podporuje rodiny trans dětí a poukazuje na to, že inkluze by neměla být jen marketingovým trendem, ale pevnou normou.
Autor: Profimedia.cz
V září 2026 byla Alex zařazena do prestižního seznamu TIME100 Next 2026, který oceňuje nastupující lídry a ikony formující budoucnost svých oborů.
Autor: Profimedia.cz
Stala se jednou z hlavních tváří celosvětové luxusní kampaně Gucci Primavera 2026 pod kreativním vedením návrháře Demna. Na doprovodných portrétech se objevila po boku hvězd jako je Kate Mossová, Tom Brady či zpěvák Shawn Mendes.
Autor: Profimedia.cz
V průběhu roku 2026 ozdobila titulní strany několika zásadních magazínů – stala se tváří Vogue Korea (únor 2026), speciálního vydání Harper’s Bazaar „The Freedom Issue“ (léto 2026) a nově spuštěného tištěného Revolve Magazine společně s Kendall Jennerovou.
Autor: Profimedia.cz
Na Met Gala 2026 posílila svou pozici ve fashion elitě, když se vrátila nejen jako host, ale přímo jako členka hostitelského výboru. Na koberci vynesla dramatickou róbu inspirovanou Botticelliho obrazem Primavera a estetikou filmu Černá labuť (odhalující korzet z nude tylu pokrytý peřím pod masivním bílým pláštěm).
Autor: Profimedia.cz
Vztahy bere Alex s nadhledem sobě vlastním. Otevřeně přiznala, že kvůli svému extrémně nabitému programu a rychlému životnímu stylu v New Yorku preferuje nezávazný flirt a momentálně nemá čas ani chuť na vážné randění.
Autor: Profimedia.cz
„Mám hatery. Mám ale i fanoušky, kteří mě milují. A upřímně je jich víc, než těch, kteří mi přejí zlé věci. Je mi jedno, že mě někdo nenávidí, protože já miluji sebe i své tělo a jsem šťastná, že mohu žít svůj sen,“ uvedla na Instagramu modelka.
Autor: Profimedia.cz
Uvádí, že s přibývajícím věkem a vlivem se snaží být v trans aktivismu ještě adresnější. Kromě podpory trans mládeže začala hlasitě kritizovat nedostatky institucionální krizové pomoci pro LGBTQ+ lidi a zdůrazňuje, že diverzita v médiích musí jít do hloubky, nikoliv pouze klouzat po povrchu.
Autor: Profimedia.cz
Alex projevovala svou identitu už od útlého dětství. Ženské oblečení začala nosit ve čtyřech letech, v osmi letech si vybrala jméno Alex a během puberty podstoupila hormonální terapii.
Autor: Profimedia.cz
Alex v rozhovorech často překvapuje svým zájmem o vědu. Během jedné z přehlídek pro Tory Burch šokovala tazatele v zákulisí, když z hlavy spontánně zarecitovala složité desetinné rozvojové číslo Pí (π), což se stalo okamžitým virálním hitem na sociálních sítích. Sama přiznává, že ve volném čase na telefonu ráda sleduje vzdělávací STEM obsah a řeší matematické rovnice pro odreagování.
Autor: Profimedia.cz
V rozhovoru pro prestižní AnOther Magazine Alex odhalila, že přestože žije v New Yorku, má obrovskou slabost pro Londýn, konkrétně pro jeho jihovýchodní čtvrť Brockley. Tráví tam hodně času, protože odtud pocházejí její nejbližší přátelé, a ráda tam chodí na čínské jídlo.
Autor: Profimedia.cz
Alex si dává záležet na tom, aby si udržela zdravý odstup od povrchního světa vysoké módy. Uvedla, že její nejbližší okruh přátel tvoří převážně „lesby z Bushwicku“ (čtvrť v Brooklynu), které nemají s modelingovým průmyslem nic společného, což ji drží nohama pevně na zemi.
Autor: AP
Během jediné sezóny dokázala odchodit neuvěřitelných devatenáct prestižních módních přehlídek v New Yorku, Miláně a Paříži. Stala se múzou pro Jeana Paula Gaultiera (předváděla jeho ikonické „kouřící šaty“) či pro značky Schiaparelli Haute Couture, Alaïa, Courrèges a Calvin Klein.
Autor: AP
„Děkuji své rodině za to, že mě podpořila už v dětství v mých snech a mé identitě. Jen díky nim jsem tou, kterou jsem nyní a mohu dělat věci, které tolik miluji,“ uvedla na sociální síti TikTok.
Autor: AP