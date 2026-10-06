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KVÍZ: Zahrajte si na doktora. Poznáte 40 nemocí podle příznaků?
Bolest břicha, záhadná vyrážka, dušnost nebo potíže se zrakem. Poznáte, co se za nimi skrývá? Nasaďte pomyslný bílý plášť a pusťte se do našeho kvízu. Čtyřicet pacientů, čtyřicet diagnóz. Kolikrát se...
Hvězdy seriálu Chlapci a chlapi tehdy a dnes. Některé byste sotva poznali
Seriál Chlapci a chlapi sledoval osudy mladých mužů, kteří nastoupili k motostřeleckému útvaru Československé lidové armády na základní vojenskou službu. A v roce 1988 byl velmi populární. Podívejte...
Hráli už jako děti. Dnes patří mezi největší hollywoodské hvězdy
Pětatřicet současných hvězd začínalo už v dětství. K filmu přičichla většina z nich ve velmi nízkém věku a kupodivu se stále drží na výslunní a mají své čestné místo v Hollywoodu. Podívejte se, jak...
Co jíst každý den a co jen párkrát týdně? 40 potravin pro zdravější jídelníček
Nemusíte shánět žádné exotické superpotraviny. Zdravý jídelníček lze poskládat z běžných potravin, které dobře znáte. Vybrali jsme 40 z nich a poradíme, čím tělu prospívají, jak často je jíst a na co...
Přátelé, Kobra 11 i Krok za krokem. Jak se změnily hvězdy seriálů 90. let
Přátelé, Krok za krokem, Ženatý se závazky, Kobra 11, To je vražda, napsala nebo Hvězdná brána. To je výčet jen několika seriálů, které se v devadesátých letech v Česku objevovaly na televizních...
Pamatujete si je? 50 seriálových krásek, které okouzlily diváky
Podívejte se do naší galerie na výběr padesáti seriálových krásek, které excelovaly na televizních obrazovkách nebo v dílech na streamovacích platformách. V každém ze seriálů se vždy najde nějaká...
Konečně vím, co je život, říká Lukáš z Extrémních proměn. Pár kilo navíc neřeší
Vážil 228 kilo, po Extrémních proměnách se pyšnil Lukáš Skupin váhou 109 kilo. Ačkoli nyní má pár kilo nahoře, stále se cítí skvěle. Měsíce po proměnách denně dře v posilovně, drží si zdravou stravu,...
Dobrá máma nemusí být dokonalá. Havelková o pochybnostech při výchově čtyř synů
Je dobrá máma ta, která nikdy nekřičí, nedělá chyby a všechno zvládá? Podle psycholožky Heleny Sovákové taková představa spíš škodí. V podcastu NA DUŠI o rodičovských pochybnostech otevřeně mluví...
Život s narcisem? Přijdete o sebevědomí a jistotu, odejít chce odvahu
Sebeláska je v posledních letech hojně skloňovaným pojmem. Jsou však i tací, kteří sami sebe milují tolik, až to hraničí s psychiatrickou diagnózou. Přestože oni sami si svůj „problém“ neuvědomují,...
Pusťte zvířata do šatníku. Podzim si žádá vzory, tak je hrdě vyneste
Je to opravdu tak: i aktuální módní sezona bude patřit zvířecím vzorům, ovšem v mnohem promyšlenější podobě. Najdete odvahu a pustíte letos šelmy do svého šatníku?
Podzimní týden Nákupů Ona Dnes se blíží. Kde najdete slevové kupony?
Zahalte se do nových podzimních trendů bez výčitek z utrácení. Ať už toužíte po stylovém kabátu, voňavé kosmetice nebo nových botách, slevový týden Nákupy Ona Dnes, který startuje v pondělí 12....
Dlouhé šaty ano, tenisky ne. Jak letos vyzrát na dress code v tanečních
Dámy a pánové, zadejte se, taneční kurzy začínají! Kombinovat přísný dress code se současnými trendy může být pořádná taneční výzva. Objevte šikovné triky, jak do tradičních pravidel vnést trendující...
Alex Consani: transgender modelka, kterou lidé milují i nenávidí
Alex Consani je americká topmodelka, influencerka a jedna z nejvýraznějších osobností současného módního průmyslu. Proslavila se nejen svou úspěšnou kariérou na přehlídkových molech nejprestižnějších...
Nejen tvrdý trénink. Slavné sportovkyně ukazují svá vypracovaná těla
Patří mezi světové špičky ve sportu, dřou a svět je obdivuje. A to ne pouze pro jejich sportovní výkony. Tyto sportovkyně jsou totiž navíc ještě opravdu pohledné a mají těla jako vytesaná z mramoru....
Dokonalost končí. Podzimu budou vládnout temné rty a rozcuchané vlasy
Beauty trendy pro podzim a zimu 2026/27 se pohybují mezi dvěma protiklady. Na jedné straně stojí romantická přirozenost, hydratovaná pleť a nedbalé vlny, na druhé výrazné líčení inspirované koncem...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
O penězích se nemluví? Otevřenost je základ, bez ní nejde plánovat
Rozepře kvůli domácím pracím, odlišné názory na výchovu nebo společné trávení času... To jsou partnerské problémy, o kterých se nestydíme mluvit nahlas. Až tři čtvrtiny českých párů se ale za...
Berte to s nadhledem. Humor je nejlepší zbraní proti špatné náladě i stresu
Když se všechno kolem vás sype a nic nejde podle plánu, jeden úsměv někdy zmůže víc než deset dobře míněných rad. Prolomí ledy, uvolní napětí a z „katastrofy“ udělá historku, které se další den od...