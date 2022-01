Zimní období nahrává tvorbě akné. Jak kožním problémům předcházet?

Po celý rok je naše kůže vystavena mnoha negativním faktorům, které se na ní přirozeně podepisují. Ovšem zimní část roku je pro pokožku lidského těla opravdu náročnou zkouškou.

I u normálního typu pleti lze pozorovat momentální nedobrou kondici, natož pak u té, která má sklony k akné. Studený vítr, teplotní přechody i suchý vzduch ve vytápěných prostorách problematické pleti vůbec neprospívají.

A nejde jen o záležitosti, které nemůžeme ovlivnit, jako je například zmíněné počasí. Pleť je citlivější, náchylnější k nejrůznějším kožním neduhům, protože je vysušená i vlivem toho, že v chladnějších obdobích roku máme tendenci méně pít.

„Pokud se vlhkost v pokožce nenahradí, jedinou její obranou je vytvoření ochranné lipidové vrstvy, která dalšímu vysoušení zabrání. Jenže když se póry přeplní mazem, odumřelými a slepenými kožními buňkami a bakteriemi, vzniká akné, což je zánětlivý proces,“ popisuje problematiku kožní lékař Jiří Skalický.

V zimě se i doposud zdravá pleť bez akné může začít zhoršovat.

Neznalost a lenost neomlouvá

Ne nadarmo se říká, že základním kamenem zdravé a vitální pokožky je ranní a noční péče zahrnující kromě krémů hlavně důsledný proces čištění pleti. A to i tehdy, kdy na tvář nenanášíte žádná líčidla.

Během dne totiž na obličeji ulpívá mnoho nečistot z vnitřního a vnějšího prostředí, v noci se zase na pokožce hromadí pot, maz a nečistoty z lůžkovin. Právě kvůli ucpaným pórům primárně vznikají různé zanícené pupínky, které mohou vést až k tvorbě akné.

Začněte tím, že pleť každý den důkladně zbavíte nečistot, protože čím kratší dobu na ní zůstanou, tím méně škod mohou nadělat. Odlíčení pomocí speciálních produktů však nestačí.

Nedopouštějte se ani časté chyby, kdy v dobré víře na tvář použijete klasické tuhé případně tekuté mýdlo. Vždy si berte na pomoc kosmetiku určenou pro jednotlivé kroky v péči o pleť.

Na závěr každé čisticí etapy použijte tonikum. To zbaví pokožku posledních nečistot, takže bude perfektně připravená vstřebávat všechny blahodárné složky z krémů, jež aplikujte ihned po finálním dočištění.

Rada: „Bakterie zodpovědné za vyrážky nemohou žít v přítomnosti kyslíku. Pokud je pokožka velmi suchá, vytváří se v pórech prostředí, kde se bakteriím může dařit,“ vysvětluje doktor Skalický. „Pro tyto účely bych doporučil kosmetiku, která nabízí kombinaci účinných látek betulinu a dnes už velmi populárního CBD. Toto duo tlumí záněty a regeneruje pleť,“ dodává.

Pokuste se vyhnout častému nešvaru, který problematické pleti škodí, a to mačkání pupínků a černých teček.

Ošetřování problematické a aknózní pleti

Středně těžké až těžké formy akné potřebují odbornou pomoc lékaře nebo dermatologa, ale mírné komedonální akné lze často léčit i bez medikamentů. V lékárně vám nabídnou mnoho dermokosmetických výrobků.

Ty mohou obsahovat lokální antibakteriální látky, například dekandiol, které potlačují bakterie, dále to je licochalcon A, což je účinná protizánětlivá látka, karnitin snižující vylučování mazu či kyselina mléčná.

Tyto přípravky lze použít na postižené oblasti, ať už jde o obličej, ramena, hrudník nebo záda. Lze je také použít jako doplňkovou péči k běžné medicínské léčbě.

Přibližně 70–80 % populace trpí různými formami problematické a aknózní pleti. U mírných až středně těžkých forem akné lidé většinou nevyhledávají při řešení svých příznaků dermatologickou léčbu. Optimálním řešením je poradit se s dermatologem i při začínajících či mírných příznacích, neboť zásah lékaře může pomoci zabránit dalšímu zhoršení a následkům v podobě jizev.

V případě, že se na tváři a jiných částech těla objevuje v nižší či vyšší míře akné, rozhodně vybírejte kosmetiku, která je nekomedogenní, tedy neucpává póry.

Všechny speciálně vyvinuté výrobky vhodné pro problematický typ pokožky by toto označení měly mít v popisu uvedené, případně se obraťte s dotazem přímo na prodejce či výrobce.

Kromě speciálního složení pečujících přípravků dbejte i na výběr dekorativní kosmetiky. Vsázejte na ty produkty, které neucpávají póry.

Naslouchejte své kráse

Právě to, co obsahují jednotlivé kosmetické řady, je pro pleť zásadní. Co pokožka, to unikát. Sice je škoda vyhazovat do odpadkového koše „nedodělaný“ krém, jenže pokud budete nadále používat výrobek nesplňující aktuální kritéria s ohledem na roční dobu a stav pokožky, jdete maléru naproti.

Problém, který je možná momentálně v samém počátku a není okem viditelný, jen prohlubujete. Pamatujte: abychom každému typu pleti zajistili to nejlepší, je důležité přizpůsobit péči konkrétním potřebám.

Obecně rozeznáváme několik základních druhů pleti: normální, smíšenou, mastnou a suchou. Každý typ je specifický jak svými projevy, tak i nároky na péči.

Například mastná pleť prahne po lehkých texturách a aktivních ingrediencích. Majitelky suché pleti si zase mohou dovolit hutnější texturu přípravků na pleť s velkým důrazem na hydrataci a nemusí se bát ani pleťových olejů. Problematičtější je to u smíšené pleti, která bývá zpravidla mastnější v T-zóně a naopak sušší v oblasti tváří. Zde se vyplatí kombinovat přípravky a dopřát jednotlivým částem obličeje speciální péči.

Pokud je vaším primárním problémem stárnutí pleti, vyberte si sadu proti vráskám, známou jako anti-aging, a přidejte další dva aktivátory, které budou řešit vaše druhotné obtíže, například nedostatek hydratace a zpevnění. Pokud vás naopak trápí nerovnoměrný tón a mdlá pokožka, zvolte rozjasňující sadu a další dva aktivátory.

Tip: „Každá část našeho obličeje vyžaduje specifickou péči. Například oční okolí je velmi citlivé, kolem očí máme jen tenkou vrstvu kůže, která si žádá opravdu obezřetné zacházení. Proto bychom měli sledovat, co v dané situaci konkrétní místo potřebuje. Dělají se vám na nose černé tečky, ale jinde pupínky nepozorujete? Není tedy na místě používat speciální čistící masku na celý obličej, stačí ji nanést pouze na postižená místa,“ vysvětluje Zuzana Gavendová, odborná kosmetická poradkyně Amway.