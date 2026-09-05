Doby, kdy byla umělá inteligence pro školáky neznámou novinkou, jsou definitivně pryč. Podle průzkumu STEM pro projekt Nekrachni, kterého se zúčastnilo 1 536 žáků ve věku 11–19 let, vyzkoušelo AI na přípravu do školy už 45 % z nich a u středoškoláků šlo zhruba o dvě třetiny.
Novější data ukazují ještě výraznější posun – průzkum AI Kompas (Scio Research) zachytil pravidelné využívání AI při výuce nebo přípravě u 69 % českých žáků a výzkum Masarykovy univerzity (MEDIS:ON) ukázal, že mezi středoškoláky používají generativní AI denně přibližně tři čtvrtiny respondentů.
Rozhodně přitom nejde jen o technickou otázku. Odborníci totiž upozorňují, že to, zda a jak žák umělou inteligenci k učení využívá, částečně souvisí se socioekonomickým statusem rodiny. Vzniká tak riziko prohlubování rozdílů mezi žáky. Nová digitální propast už totiž neznamená jen to, zda má dítě počítač, ale také, zda se naučí AI používat jako osobního průvodce k rozvoji vlastního myšlení, nebo jen k bezmyšlenkovitému plnění povinností.
Co přesně děti s AI u úkolů dělají?
Nejpoužívanějším nástrojem mezi žáky zůstává ChatGPT (v průzkumu STEM ho z uživatelů AI uvedlo 89 %), druhým nejčastějším je aplikace Photomath. Děti je nejčastěji využívají na tvorbu a zpracování textů, shrnování učiva nebo řešení matematických příkladů. Podle dat Masarykovy univerzity pomáhá generativní AI žákům také s brainstormingem, vyhledáváním zdrojů či vysvětlováním složité látky.
Zároveň však data uklidňují – primárním zdrojem pro učení pořád zůstávají vlastní poznámky a učebnice. Umělá inteligence tak pro většinu dětí zatím funguje jako užitečný doplněk, nikoli plnohodnotná náhrada tradičních školních pomůcek.
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Kdy AI pomáhá a kdy škodí? Lekce z leteckého kokpitu
Představte si pilota v kokpitu letadla. Pokud zapne autopilota, odsedne si od řízení a celou cestu jen kouká z okna, sice bezpečně doletí do cíle, ale v krizové situaci – kdy autopilot selže – ztratí nad strojem kontrolu. Přesně to se stává dětem u domácích úkolů. Pokud AI vyřeší úkol za ně, vzniká iluze porozumění. Výsledek je sice perfektní a úkol rychle hotový, ale v hlavě nezůstane nic.
Tento rozdíl přesvědčivě ukázala rozsáhlá výzkumná studie publikovaná v časopise PNAS. Výzkumníci sledovali středoškoláky při výuce matematiky a rozdělili je do skupin podle toho, jakou AI používali:
- Skupina se standardní AI (GPT Base): Žáci dostali chatbota, který jim hned prozradil správný výsledek. Během procvičování excelovali. Jenže jakmile přišel následný samostatný test bez jakékoliv AI, vedli si o 17 % hůře než děti, které AI vůbec nepoužívaly. Spolehli se na autopilota v kokpitu a bez nápovědy nedokázali sami vzlétnout.
- Skupina s upravenou AI v roli průvodce (GPT Tutor): Druhá skupina žáků používala bota upraveného tak, aby nedával hotové odpovědi, ale kladl doplňující otázky a naváděl děti krok za krokem. Výsledek? Tito žáci si vedli v samostatném testu výrazně lépe než skupina s běžným chatbotem. AI jim pomohla látku skutečně pochopit, aniž by vypnula jejich vlastní přemýšlení.
Žák bez rozvinutých samostatných schopností navíc bez pomoci průvodce jen těžko pozná, zda mu chatbot dal správnou odpověď, nebo si jen přesvědčivě vymýšlí.
Jak z AI udělat učitele, který neprozradí řešení
Zásadní rozdíl tedy neleží v otázce, jestli AI pro učení používat, nebo zakázat, ale v tom, jak je nástroj nastaven a k čemu ho žák přiměje. Základní verze ChatGPT i Gemini jsou totiž z výroby nastavené jako snaživí asistenti – jakmile dostanou otázku, ihned vyklopí hotovou odpověď. A učení se v tu chvíli zastaví.
Pokud ale AI přinutíme fungovat jako Sókratés – tedy že klade doplňující otázky, dává nápovědy po krocích a dovede dítě k výsledku vlastní hlavou, proces učení to neuvěřitelně nakopne.
Jak z běžné AI vykouzlit trpělivého osobního pomocníka?
- ChatGPT a studijní asistenti (GPTs): Místo klasického chatu na hlavní stránce sáhněte po specializovaných studijních agentech (jako je například oficiální průvodce od Khan Academy přímo v sekci Explore GPTs). Pokud používáte základní chat, musíte ho nejprve vycvičit správným pokynem: „Předstírej, že jsi můj učitel. Nedávej mi hotové řešení, ale ptej se mě krok za krokem a naváděj mě.“ (I tak ale pozor – AI má občas tendenci sklouznout k pohodlnosti a výsledek přece jen vyzradit).
- Google Gemini a chytré vzdělávání: Google integruje modely zaměřené na výuku (jako je rodina modelů LearnLM) přímo do svého vzdělávacího ekosystému. V běžné verzi pro veřejnost platí stejné pravidlo jako u ChatGPT – musíte aplikaci hned v úvodu jasně nastavit hranice a požádat ji o řízené učení (Guided Learning) pomocí textového zadání.
- Photomath: Aplikace, která dokáže vyfotit matematický příklad a zobrazit postup. Je výborná pro kontrolu vlastní práce, ale stává se pastí, pokud ji žák použije dříve, než nad příkladem sám zavaří mozkové závity.
Česká stopa: nástroje, které znají náš školní rozvrh
Globální giganti jako ChatGPT jsou sice skvělí, ale občas plavou v jemnostech české gramatiky nebo v reáliích našich dějin. V Česku proto vzniká celá řada nápaditých projektů, které rozumí českým učebním osnovám a vědí, co se přesně zkouší v sedmé třídě nebo u přijímaček na střední školy:
- ScioBot (od společnosti Scio): Výborný pomocník pro vytváření procvičovacích testů a kvízů na míru. Rodič nebo žák si v něm může nechat bleskově vygenerovat pětiminutovku třeba na shodu přísudku s podmětem. Dítě si pak nanečisto vyzkouší přesně takové typy úloh, jaké ho reálně čekají ve školní lavici.
- Aplikace Tiny (od iniciativy AI dětem): Projekt, který učí české děti používat AI bezpečně a s rozumem. Speciální aplikace Tiny funguje jako řízený mentor – neukazuje zkratky k hotovým výsledkům, ale vede děti k tomu, aby nad odpověďmi samy přemýšlely a učily se správně ptát.
- Chat ve škole: Skvělá česká databáze „receptů“ na pokyny pro AI. Pokud si nevíte rady, jak ChatGPT nebo Gemini nastavit, aby z nich byl trpělivý doučovatel, na tomto webu najdete hotové české šablony. Stačí je zkopírovat a AI se rázem promění v rodilého mluvčího na angličtinu nebo zkoušejícího z dějepisu.
Co na to škola? Doporučení pedagogů
Praxe na českých školách je zatím nejednotná. V průzkumu STEM přibližně třetina žáků zažila, že jim učitel použití AI zakázal, zatímco čtvrtina dostala úkol, jehož přímou součástí práce s AI byla.
Národní pedagogický institut ČR (NPI ČR) proto vydal doporučení k práci s umělou inteligencí pro ředitele, učitele, žáky i rodiče. Hlavní filozofie je jasná: cílem je smysluplná integrace technologií do výuky, nikoli plošný boj proti AI. NPI ČR pro pedagogy nabízí metodické materiály a kurzy (část z nich je bezplatná). Rodičům doporučuje zjistit si, jak konkrétně k AI přistupuje právě jejich škola.
Domácí pravidla pro použití AI u domácích úkolů
1. AI je doučovatel. Může dítěti vysvětlit látku na příkladech, dávat nápovědy po krocích nebo vyzkoušet ze slovíček. Jakmile po ní ale chce napsat celý sloh nebo vyřešit příklad bez vlastní práce, učí se AI, nikoli dítě.
2. Brainstorming ano, fakta s kontrolou. AI je skvělá na vymýšlení nápadů pro školní projekt. Všechny faktické údaje, data a jména si ale žák musí zpětně ověřit v učebnici nebo na odborném portálu.
3. Správné dotazy dělají divy. Naučte děti používat při zadávání formulace jako: „Nedávej mi výsledek, ale dej mi jen první nápovědu,“ nebo „Zkontroluj můj text a upozorni mě na chyby, ale nepřepisuj to za mě.“
4. Soukromí na prvním místě. Poučte děti, aby do chatu nikdy nevkládaly své jméno, adresu, fotky ani citlivé informace o rodině či spolužácích. U ChatGPT navíc podmínky vyžadují pro uživatele mladší 18 let souhlas rodičů.
Umělá inteligence ze školních tašek ani dětských pokojů nezmizí. Jednou z hlavních dovedností pro budoucí studium i práci se tak stává schopnost správně se ptát a ověřovat odpovědi.
Pokud děti naučíme používat AI jako pomocníka k přemýšlení, a ne jako zkratku k hotovému úkolu, získáme v nich generaci, která se nových technologií nezalekne, ale zároveň jim nebude slepě věřit.
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