Na fotkách jsem nikdy nevypadala zvlášť dobře, říká Sklenaříková-Karembeu

Chybělo málo a Česko nebo Slovensko se mohlo chlubit jednou z nejatraktivnějších doktorek na světě. Na začátku 90. let studovala Adriana v Praze medicínu, ve třetím ročníku se však zúčastnila modelingového konkurzu a její fotky zaujaly šéfku jisté pařížské modelingové agentury. Zakrátko se již stěhovala na Západ, do Francie, s první vlnou aspirujících slovanských modelek.

„Nikdy předtím jsem o tak velkém životním kroku nepřemýšlela, ale prostě se to stalo. Železná opona krátce předtím konečně padla a pro mě to bylo jako otevřené dveře do světa,“ vzpomíná modelka. „Byla jsem ale hodně stydlivá a na fotkách jsem nikdy nevypadala nijak zvlášť dobře. Tehdy jsem si proto říkala, že aspoň konečně uvidím Eiffelovku a za dva týdny pojedu domů.“



V Paříži to vypadalo docela jinak, než Adriana čekala. „Vždycky nám říkali, že na Západě lidé umírají hlady, jak jsou chudí. Když jsem tam však přijela, došlo mi, že já jsem tady ta chudá.“

Dvoutýdenní výlet se nakonec protáhl a Sklenaříková už v zahraničí zakotvila nadobro. „Zakotvila“ je možná příliš silné slovo, ve skutečnosti neustále pendlovala mezi Paříží, New Yorkem a italskými městy. Zprvu studium medicíny pouze přerušila, a tak s ní cestovaly i všechny učebnice.

První tři roky, než získala patřičné uznání, byly pro mladou Slovenku obzvlášť náročné. Musela se o sebe ve velkém světě postarat sama a především se naučit jazyky. Pak však přišla přelomová nabídka firmy se spodním prádlem Wonderbra.

Adriana se stala tváří jejich monstrózní kampaně a rázem se vyšvihla mezi světově známé modelky. „Najednou to bylo jiné, lidé mě začali na ulici poznávat a zdravit,“ říká modelingová veteránka. Kontrakt s Wonderbrou dříve proslavil i Evu Herzigovou.

V devadesátých letech byla Adriana Sklenaříková fenoménem. Objevila se v magazínech GQ, Elle či Cosmopolitan, odchodila přehlídky pro Kenzo, Paca Rabanne, Thierryho Muglera, Ninu Ricci a Yves Saint Laurenta.

Nepřehlédnutelnou se stala díky výšce 185 cm a především nekonečným nohám, které se s délkou 126 cm dostaly i do Guinessovy knihy rekordů jakožto nejdelší „modelkovské“ nohy na světě.



Záhy začala Sklenaříková koketovat i s filmem. Zahrála si ve francouzské komedii Asterix a Olympijské hry po boku Alaina Delona a Gérarda Depardieu. Zahlédnout jsme ji mohli i v menší roli Madam Krásné v pokračování legendárních Básníků.

Ačkoliv se její životní dráha ubírala úplně jiným směrem, než měla původně v plánu, ze studií medicíny si Karembeu odnesla lásku ke zdravému životnímu stylu. V roce 2018 vydala knihu s názvem Všechno, co jste vždy chtěli vědět o tom, jak být a zůstat top, ve které radí, jak správně jíst, cvičit či se dobře vyspat. „Manžel díky mým radám zhubl 20 kilo,“ potvrzuje úspěšnost svého programu autorka.

Rekordní nohy na zemi

V roce 1996 se zrodila jedna z nejslavnějších dvojic showbyznysu, když Sklenaříková v letadle z Paříže do Milána potkala francouzského fotbalistu Christiana Karembeu, původem z Nové Kaledonie. „Fotbal tehdy ještě nebyl tak oblíbený, jako je teď, takže jsem ho vůbec neznala. On zase nevěděl, kdo jsem já. Byli jsme pro sebe naprosto neznámí, ale přesto to byla láska na první pohled,“ vzpomíná.

O dva roky později se vzali. Jejich manželství však skončilo v roce 2011, údajně kvůli hektickému životnímu stylu. Spekulovalo se, že opravdovým důvodem byl fakt, že neměli děti, případně Karembeu rád své krásné manželce zahýbal, nebo naopak na ni příliš žárlil.

Ať tak či onak, dnes je Adriana opět vdaná a šťastná. Jejím osudovým partnerem je arménský podnikatel Aram Ohanian. V roce 2018 se stala tehdy šestačtyřicetiletá bývalá modelka konečně matkou. Vytoužená dcera Nina přišla na svět po několika potratech a umělých oplodněních. V současnosti dvojice koketuje s možností druhého potomka, tentokrát by však prý raději zvolili adopci.

Rodina žije v Maroku, na rodné Slovensko se Karembeu vrací jen zřídka, nejčastěji za svou maminkou Zlaticou. Většinu času se kromě dcery věnuje charitě. Již dlouhou dobu je tváří Červeného kříže. Že se však stále drží (dlouhýma) nohama na zemi, prokázala již několikrát, když osobně chodila s kasičkou a vybírala příspěvky.