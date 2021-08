Hvězda TikToku má pohádkové peníze, vyčerpání ji ale dohnalo do nemocnice

Videa začala natáčet, když jí bylo jedenáct. Jak sama říká, začínala od nuly. Nakoupila si pár líčidel a snažila se natáčet, jak se maluje. Její fanoušci postupně přibývali a v roce 2019 přešla z kanálu YouTube na sociální síť TikTok. Nyní je hvězdou první kategorie a přemýšlí i nad dráhou zpěvačky. Vše ovšem dělá s rozvahou, protože prý nedokáže jen tak s prací přestat a pak kolabuje.

„Začala jsem chodit k terapeutce. Ale nevyhovovala mi, protože nechápala můj životní styl a stále mi říkala, že bych měla přestat natáčet. Teď mám jinou a jsem spokojená. Mým problémem je, že nikdy nevím, kdy mám s natáčením přestat. Neumím odpočívat včas. Byla jsem tak vyčerpaná, že jsem musela do nemocnice. Měla jsem problémy se srdcem. V nemocnici mi řekli, že jsem přepracovaná,“ svěřila se v rozhovoru pro magazín Glamour.



Už se vrhla i na podnikání a vytvořila svou vlastní značku kosmetiky, která je hlavně u teenagerek velmi oblíbená. „Mám teď hodně plánů. Chci se přestěhovat do Los Angeles se svou nejlepší kamarádkou, která také nahrává videa na TikTok. Pořídíme si tam dům a začneme realizovat všechny naše plány,“ pokračovala.

Jako dítě si vysnila hvězdnou kariéru. Pozornost médií si nyní užívá, ale nedělá přesně to, co chtěla dělat. „Chci zpívat. Začala jsem se učit na kytaru a mám velké plány,“ doplnila. Sama si je vědoma toho, jak záludné je prostředí sociálních sítí a varuje všechny náctileté, že jim to sebere veškerý volný čas.