Kdy zvolit romantické vlny, elegantní rovné vlasy nebo vyčesaný drdol a jak zapojit doplňky, jako jsou sponky, perličky nebo květiny? Záleží na tom, zda chcete být za princeznu, prvorepublikovou mondénní dámu nebo vsázíte na jednoduchost a přirozenost. Typ nebo délka vlasů nemusí být rozhodující, protože moderní kulmy a žehličky umí skutečné divy.
Trendy účesy na ples: Výběr účesu podle typu šatů a proporcí postavy
Krásné šaty na ples jsou jenom začátek, především musí dobře fungovat s postavou i účesem. V zásadě platí jednoduché pravidlo: čím výraznější šaty, tím jemnější účes a naopak. Právě tato rovnováha vytváří skutečně elegantní a působivý celek.
Vlny pro dramatický glamour efekt
Měkké vlny, tzv. hollywoodské lokny nebo kaskádový sestřih dodají účesu objem a dynamiku. Když se podíváte na fotky princezny Kate z oficiálních příležitostí, vidíte, že i rozpuštěné dlouhé vlasy jsou na společenskou událost vhodné, pokud jsou pečlivě upravené.
Mezi výhody rozpuštěných vlasů patří hlavně to, že jsou na pohled výrazné a přitahují maximum pozornosti. Čím jednodušší zvolíte šaty, tím lépe budou vlny vizuálně fungovat.
Romantický „poloviční“ účes
Jak přijít na ples učesaná-neučesaná? Celkem jednoduše. Mezi nejoblíbenější účesy patří „half-up, half-down“, tedy vlasy sepnuté nahoře a dole volně spuštěné v jemných vlnách. V jednoduchosti je síla, a proto tento účes sedí studentkám i ženám středního věku. Je elegantní a současně nepůsobí rušivě.
Elegantní updo
Drdoly a uzly působí slavnostně a jsou vhodné jak na společenské, tak i jinak formální příležitosti. Jsou ale velmi decentní a neodvádí pozornost od šatů a šperků. Mezi výraznější typy drdolů patří tzv. francouzský twist, kdy jsou vlasy vyčesané a schované do rafinovaného záhybu.
U vyčesaných vlasů se pozornost přesouvá k obličeji, krku a výstřihu, i šperky působí výrazněji. V tomto případě je důležité dbát na důkladný make-up. Zatímco kulatému obličeji bude více sedět vyšší drdol, který obličej prodlužuje, podlouhlý obličej zase vyvažuje nízký uzel stažený v týlu. Precizně uhlazené vlasy jsou elegantní, ale mohou působit příliš přísně. Měkký, lehce rozvolněný drdol je šik a působí uvolněně.
Copy a zapletené vlasy
Copy nejsou u plesových účesů úplně standardní, o to zajímavěji působí. Nejčastěji se využívají k zafixování vlasů při vytváření drdolu, elegantní je také pevný rybí cop, který drdol supluje a působí velmi přirozeně. Koruna z copů už je poněkud přežitá a působila by buď příliš archaicky, nebo na půl cesty to Tyrol. Copy spletené do zadního nízkého uzlu jsou sofistikovanou alternativou, která z módy nevyjde nikdy.
Plesové účesy pro dlouhé vlasy
Dlouhé vlasy nabízejí řadu možností: vlny, vysoké a nízké uzly, copy. V sezóně 2025/2026 jsou ve společenských účesech stále trendy objemné, ale jemně texturované nízké drdoly, které nejsou ani příliš „uhlazené“ ani přehnaně „vyfoukané“. Zjemňují ho pramínky vlasů lemující obličej a působí jednoduše a ležérně, ale díky vlnám jsou bohaté na objem a nesmírně fotogenické.
To samé platí i o ohonu. S použitím kulmy nebo žehličky nebudou ani vlasy v culíku působit fádně. Gumičku obtočte jedním pramenem vlasů, čímž se schová, a natočte zadní část. Účes pak působí mnohem rafinovaněji.
Společenský účes pro polodlouhé vlasy
Vedle dlouhých vlasů, sluší „half-up“ také středně dlouhým vlasům. Může zůstat rozvolněný s předními prameny rozverně lemujícími obličej, nebo naopak stažený dohladka s ozdobnou sponou nebo korunkou. Pokud přední prameny natočíte, bude to působit ještě romantičtěji.
Jednoduchý účes pro krátké vlasy
Může se zdát, že rafinované účesy jsou určeny pouze pro delší vlasy. Opak je pravdou. I mikádo a vlasy po ramena je možné s pomocí kulmy natočit do pevných vln, které přidávají na objemu. Vlasy pak můžou zůstat ležérně rozpuštěné, nebo se dají vyčesat nahoru a zafixovat s pomocí laku a sponek. Elegantní plesový účes tak vytvoříte jednoduše i doma.
Jak využít moderní stylingové přístroje a vytvořit plesový účes doma
Základem úspěchu je objem, lesk, a hlavně vlny, které podporují hustotu a se kterými je možné nadále pracovat mnohem kreativněji, než s rovnými vlasy. Objem u rovných vlasů získáte vyfoukáním vlasů hlavou dolů nebo pomocí žehličky, kterou táhnete prameny směrem nahoru.
- Prvním bodem úpravy účesu je vždy ochrana proti teplu. Ochranné spreje nebo séra brání poškození při působení tepla, pomáhají minimalizovat ztrátu vlhkosti i lámání vlasů během rozčesávání. Vlasy jsou pak silnější a s výraznější texturou.
- Volné vlny se natáčejí na širší kulmu, případně s pomocí žehličky, kterou otáčíte o půl otáčky a pokračujete v otáčení po celé délce vlasů až do plné otáčky a tak dále až ke konečkům vlasů.
- K vytvoření hollywoodských vln a pevných loken je zapotřebí kulma na vlasy s užším obvodem. Ideální je proto zvolit vysoušeč, který kombinuje funkci fénu a kulmy a nástavce s více velikostmi, jako je například kulmofén Artemis od značky Sencor.
Po natočení prameny sepněte sponkami, dokud nezchladnou, nebo účes zafixujte studeným vzduchem. Při zahřátí totiž vlasy mění svou strukturu a otevírají vnější vrstvu (kutikulu). Díky této technologii, kterou mají moderní fény na vlasy, se kutikula rychle uzavře, vlasy ztuhnou v novém tvaru a vlny se fixují přirozeně.
|Typ účesu
|Jaký efekt má účes?
|Kulma, fén nebo žehlička?
|Proč právě tento typ?
|Hollywoodské vlny
|glamour, objem, lesk
|kulma s větším průměrem
|vytváří měkké, pravidelné vlny bez lámání vlasu
|Jemné romantické vlny
|přirozenost, pohyb
|kulma nebo žehlička
|variabilita – lze regulovat velikost vln
|Hladký drdol
|elegance, minimalismus
|fén + žehlička
|hladký základ je klíčový, ionizace eliminuje krepatění
|Poloviční účes (half-up)
|romantika, ženskost
|fén + kulma
|fén dodá objem u kořínků, kulma tvar
|Objemný foukaný účes
|vzdušnost, luxus
|fén s koncentrátorem
|kontrola směru vzduchu a dlouhotrvající objem
|Krátké vlasy – textura
|struktura, tvar
|žehlička
|snadné tvarování pramenů a detailů
Vlny můžete nechat rozpuštěné, upravit v horní části hlavy a dolní prameny nechat volné ve stylu „half-up, half down“, sepnout do ohonu či drdolu a nechat přední pramínky jemně rámovat obličej. I u polodlouhých vlasů se dá s pomocí vln vytvořit rafinovaný a přitom ležérní drdol, mikádo díky vlnám získá slavnostní vzhled. Třešničkou na dortu jsou doplňky, ozdobné spony a štrasové či perličkové čelenky. Pokud stojíte o přirozenější vzhled, pak květiny. Hotový účes můžete finálně zalakovat, aby vydržel perfektní po celý večer.
