8 tipů na úchvatné plesové účesy a jak je vytvořit s pomocí kulmy či fénu

4:00
V čem spočívá plesový styling a jak doma vykouzlit dokonalý účes? Klíčová je kvalitní příprava s důrazem na objem, lesk a fixaci, sladění se šaty i správná volba účesu podle délky vlasů.
Hollywoodské vlny

Hollywoodské vlny | foto: Shutterstock

Účes „half-up“ s kaskádovitě splývajícími vlnami
Účes „half-up“ s copy
Ležérní drdol vytvořený z vlnitých vlasů
Vysoký drdol
10 fotografií

Kdy zvolit romantické vlny, elegantní rovné vlasy nebo vyčesaný drdol a jak zapojit doplňky, jako jsou sponky, perličky nebo květiny? Záleží na tom, zda chcete být za princeznu, prvorepublikovou mondénní dámu nebo vsázíte na jednoduchost a přirozenost. Typ nebo délka vlasů nemusí být rozhodující, protože moderní kulmy a žehličky umí skutečné divy.

Trendy účesy na ples: Výběr účesu podle typu šatů a proporcí postavy

Krásné šaty na ples jsou jenom začátek, především musí dobře fungovat s postavou i účesem. V zásadě platí jednoduché pravidlo: čím výraznější šaty, tím jemnější účes a naopak. Právě tato rovnováha vytváří skutečně elegantní a působivý celek.

Vlny pro dramatický glamour efekt

  • Typ postavy: U štíhlé a vysoké postavy jsou dlouhé vlnité vlasy velmi lichotivé, u plnější postavy však fungují lépe rovné vlasy nebo měkké vlny, které dodávají objem konečkům a vyrovnávají proporce.
  • Šaty: Hollywoodské vlny nejlépe padnou k minimalistickému modelu, ležérní účes s měkkými vlnami naopak doladí šaty s hlubokým výstřihem, korzetem i s jednoduchou linií.

Měkké vlny, tzv. hollywoodské lokny nebo kaskádový sestřih dodají účesu objem a dynamiku. Když se podíváte na fotky princezny Kate z oficiálních příležitostí, vidíte, že i rozpuštěné dlouhé vlasy jsou na společenskou událost vhodné, pokud jsou pečlivě upravené.

Mezi výhody rozpuštěných vlasů patří hlavně to, že jsou na pohled výrazné a přitahují maximum pozornosti. Čím jednodušší zvolíte šaty, tím lépe budou vlny vizuálně fungovat.

Princezna Kate v Royal Albert Hall v Londýně (8. listopadu 2025)

Romantický „poloviční“ účes

Jak přijít na ples učesaná-neučesaná? Celkem jednoduše. Mezi nejoblíbenější účesy patří „half-up, half-down“, tedy vlasy sepnuté nahoře a dole volně spuštěné v jemných vlnách. V jednoduchosti je síla, a proto tento účes sedí studentkám i ženám středního věku. Je elegantní a současně nepůsobí rušivě.

  • Typ postavy: Poloviční účes sluší především střední, až menší, drobnější postavě. I vysokým ženám ale dobře poslouží, protože ji na rozdíl od drdolů zbytečně neprodlužuje.
  • Šaty: Skvěle ladí se šaty s odhalenými rameny či s výstřihy do srdíčka, s krajkou nebo tylovými detaily. Díky jeho jednoduchosti pak celek nepůsobí přeplácaně.

1) Účes „half-up“ s kaskádovitě splývajícími vlnami

2) Účes „half-up“ s copy

Elegantní updo

Drdoly a uzly působí slavnostně a jsou vhodné jak na společenské, tak i jinak formální příležitosti. Jsou ale velmi decentní a neodvádí pozornost od šatů a šperků. Mezi výraznější typy drdolů patří tzv. francouzský twist, kdy jsou vlasy vyčesané a schované do rafinovaného záhybu.

  • Typ postavy: Čím vyšší účes, tím více přidává centimetrů a prodlužuje siluetu. Mnohem lepší službu tedy udělá menší postavě i plnějším tvarům.
  • Šaty: I vyčesaným vlasům sluší víc jednoduchost s důrazem na detail, například na hluboký výstřih, ramena, šíji, odhalená záda.

U vyčesaných vlasů se pozornost přesouvá k obličeji, krku a výstřihu, i šperky působí výrazněji. V tomto případě je důležité dbát na důkladný make-up. Zatímco kulatému obličeji bude více sedět vyšší drdol, který obličej prodlužuje, podlouhlý obličej zase vyvažuje nízký uzel stažený v týlu. Precizně uhlazené vlasy jsou elegantní, ale mohou působit příliš přísně. Měkký, lehce rozvolněný drdol je šik a působí uvolněně.

3. Ležérní drdol vytvořený z vlnitých vlasů

4. Vysoký drdol

Copy a zapletené vlasy

Copy nejsou u plesových účesů úplně standardní, o to zajímavěji působí. Nejčastěji se využívají k zafixování vlasů při vytváření drdolu, elegantní je také pevný rybí cop, který drdol supluje a působí velmi přirozeně. Koruna z copů už je poněkud přežitá a působila by buď příliš archaicky, nebo na půl cesty to Tyrol. Copy spletené do zadního nízkého uzlu jsou sofistikovanou alternativou, která z módy nevyjde nikdy.

  • Typ postavy: Zatímco drobná postava snese i drobné copánky, plnější postavě lépe sluší volnější, ne příliš utažené varianty.
  • Šaty: Aby copy nepůsobily jako pěst na oko, musí ladit k šatům. Nejlépe v boho stylu, v jemných barvách, s květinovými vzory, krajkou. Ty se hodí spíše na méně formální příležitosti a plesy.

5. Nízký drdol z copů

Plesové účesy pro dlouhé vlasy

Dlouhé vlasy nabízejí řadu možností: vlny, vysoké a nízké uzly, copy. V sezóně 2025/2026 jsou ve společenských účesech stále trendy objemné, ale jemně texturované nízké drdoly, které nejsou ani příliš „uhlazené“ ani přehnaně „vyfoukané“. Zjemňují ho pramínky vlasů lemující obličej a působí jednoduše a ležérně, ale díky vlnám jsou bohaté na objem a nesmírně fotogenické.

To samé platí i o ohonu. S použitím kulmy nebo žehličky nebudou ani vlasy v culíku působit fádně. Gumičku obtočte jedním pramenem vlasů, čímž se schová, a natočte zadní část. Účes pak působí mnohem rafinovaněji.

6. Nízký culík

Společenský účes pro polodlouhé vlasy

Vedle dlouhých vlasů, sluší „half-up“ také středně dlouhým vlasům. Může zůstat rozvolněný s předními prameny rozverně lemujícími obličej, nebo naopak stažený dohladka s ozdobnou sponou nebo korunkou. Pokud přední prameny natočíte, bude to působit ještě romantičtěji.

Jednoduchý účes pro krátké vlasy

Může se zdát, že rafinované účesy jsou určeny pouze pro delší vlasy. Opak je pravdou. I mikádo a vlasy po ramena je možné s pomocí kulmy natočit do pevných vln, které přidávají na objemu. Vlasy pak můžou zůstat ležérně rozpuštěné, nebo se dají vyčesat nahoru a zafixovat s pomocí laku a sponek. Elegantní plesový účes tak vytvoříte jednoduše i doma.

7. Volně vyčesané updo

8. Účes „half-up“ u polodlouhých vlasů

Jak využít moderní stylingové přístroje a vytvořit plesový účes doma

Základem úspěchu je objem, lesk, a hlavně vlny, které podporují hustotu a se kterými je možné nadále pracovat mnohem kreativněji, než s rovnými vlasy. Objem u rovných vlasů získáte vyfoukáním vlasů hlavou dolů nebo pomocí žehličky, kterou táhnete prameny směrem nahoru.

  • Prvním bodem úpravy účesu je vždy ochrana proti teplu. Ochranné spreje nebo séra brání poškození při působení tepla, pomáhají minimalizovat ztrátu vlhkosti i lámání vlasů během rozčesávání. Vlasy jsou pak silnější a s výraznější texturou.
  • Volné vlny se natáčejí na širší kulmu, případně s pomocí žehličky, kterou otáčíte o půl otáčky a pokračujete v otáčení po celé délce vlasů až do plné otáčky a tak dále až ke konečkům vlasů.
  • K vytvoření hollywoodských vln a pevných loken je zapotřebí kulma na vlasy s užším obvodem. Ideální je proto zvolit vysoušeč, který kombinuje funkci fénu a kulmy a nástavce s více velikostmi, jako je například kulmofén Artemis od značky Sencor.

Po natočení prameny sepněte sponkami, dokud nezchladnou, nebo účes zafixujte studeným vzduchem. Při zahřátí totiž vlasy mění svou strukturu a otevírají vnější vrstvu (kutikulu). Díky této technologii, kterou mají moderní fény na vlasy, se kutikula rychle uzavře, vlasy ztuhnou v novém tvaru a vlny se fixují přirozeně.

Kulmofén Artemiss

Co používat na styling vlasů?
Typ účesuJaký efekt má účes?Kulma, fén nebo žehlička?Proč právě tento typ?
Hollywoodské vlnyglamour, objem, leskkulma s větším průměremvytváří měkké, pravidelné vlny bez lámání vlasu
Jemné romantické vlnypřirozenost, pohybkulma nebo žehličkavariabilita – lze regulovat velikost vln
Hladký drdolelegance, minimalismusfén + žehličkahladký základ je klíčový, ionizace eliminuje krepatění
Poloviční účes (half-up)romantika, ženskostfén + kulmafén dodá objem u kořínků, kulma tvar
Objemný foukaný účesvzdušnost, luxusfén s koncentrátoremkontrola směru vzduchu a dlouhotrvající objem
Krátké vlasy – texturastruktura, tvaržehličkasnadné tvarování pramenů a detailů

Vlny můžete nechat rozpuštěné, upravit v horní části hlavy a dolní prameny nechat volné ve stylu „half-up, half down“, sepnout do ohonu či drdolu a nechat přední pramínky jemně rámovat obličej. I u polodlouhých vlasů se dá s pomocí vln vytvořit rafinovaný a přitom ležérní drdol, mikádo díky vlnám získá slavnostní vzhled. Třešničkou na dortu jsou doplňky, ozdobné spony a štrasové či perličkové čelenky. Pokud stojíte o přirozenější vzhled, pak květiny. Hotový účes můžete finálně zalakovat, aby vydržel perfektní po celý večer.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností Sencor.

8 tipů na úchvatné plesové účesy a jak je vytvořit s pomocí kulmy či fénu

Ve spolupráci
Hollywoodské vlny

V čem spočívá plesový styling a jak doma vykouzlit dokonalý účes? Klíčová je kvalitní příprava s důrazem na objem, lesk a fixaci, sladění se šaty i správná volba účesu podle délky vlasů.

21. prosince 2025

