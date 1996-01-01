Podívejte se do naší galerie na pětatřicet krásek z oblasti filmu, televize, modelingu i hudby. Kralovaly v době milénia a kralují i dnes. A navíc jsou stále krásné a žádané. Přesvědčte se sami, jak se tyto ženy proměnily v průběhu let, ale zachovaly si svůj půvab.
Autor: koláž iDNES.cz
Diana Kobzanová je česká modelka a bývalá moderátorka, která v roce 2001 zvítězila v soutěži Miss České republiky. O korunku a titul však později přišla, když po nafocení erotických snímků pro pánský časopis čelila skandálu a pořadatelé jí titul odebrali. Je ale také trojnásobná maminka, podnikatelka a žije s partnerem v USA.
Autor: koláž iDNES.cz
Lucie Křížková (rozená Váchová) je česká moderátorka a modelka. Do širšího povědomí veřejnosti vstoupila v roce 2003, kdy zvítězila v soutěži Miss České republiky. Na světové soutěži Miss World následně dosáhla úspěchu jako 1. vicemiss v doprovodné sportovní disciplíně. Je dvojnásobnou maminkou.
Autor: Koláž iDNES.cz
Sabina Laurinová je známá česká herečka, moderátorka a dabérka, která patří už od 90. let k nejvýraznějším tvářím českého šoubyznysu. Do povědomí diváků se zapsala svým křehkým blond vzhledem, nezaměnitelným hlasem, ale mimo jiné i rolemi „pohádkových záporaček“.
Autor: koláž iDNES.cz
Simona Krainová je jedna z nejúspěšnějších a nejvýraznějších českých modelek a influencerek. Do světa velkého modelingu vstoupila hned po sametové revoluci v roce 1989, kdy úspěšně uspěla v konkurzu agentury Madison a odcestovala do Paříže. Dnes žije částečně v zahraničí a s partnerem vychovává dva syny.
Autor: koláž iDNES.cz
Kateřina Průšová je česká modelka a moderátorka, která se v roce 2002 stala vítězkou soutěže Miss České republiky. Patří k nejvýraznějším tvářím tehdejší éry českého modelingu.
Autor: koláž iDNES.cz
Anna „Aňa“ Geislerová je jednou z nejúspěšnějších, nejpopulárnějších a nejoceňovanějších českých filmových hereček současnosti. Je držitelkou rekordních pěti Českých lvů za herecké výkony (tři v hlavní a dva ve vedlejší roli), což je ženský rekord, o který se dělí s Klárou Melíškovou. Mimo herectví je úspěšná také jako spisovatelka a příležitostná modelka. Hraje i v zahraničních dílech a kromě toho je i trojnásobnou mámou.
Autor: koláž iDNES.cz
Dana Morávková je velmi populární česká herečka, moderátorka, choreografka a bývalá úspěšná krasobruslařka. Patří k nejoblíbenějším tvářím českých televizních obrazovek a divadelních scén, přičemž je oceňována pro svou všestrannost, eleganci a profesionalitu.
Autor: koláž iDNES.cz
Michaela Kuklová je známá česká herečka, dabérka a malířka. Do paměti několika generací diváků se zapsala především jako jedna z nejvýraznějších představitelek pohádkových princezen a křehkých dívek.
Autor: koláž iDNES.cz
Jana Doleželová je česká farmaceutka, modelka, moderátorka a vítězka soutěže Miss České republiky pro rok 2004. V českém šoubyznysu je výjimečná tím, že úspěšnou kariéru v modelingu a médiích dokázala dlouhodobě propojit se svým odborným vzděláním v oblasti zdravotnictví.
Autor: koláž iDNES.cz
Agáta Hanychová je jednou z nejvýraznějších, nejdiskutovanějších a mediálně nejaktivnějších osobností českého šoubyznysu. Působí jako modelka, moderátorka, influencerka a příležitostná herečka.
Autor: koláž iDNES.cz
Alena Šeredová je jedna z nejúspěšnějších českých modelek a hereček, která už od přelomu tisíciletí trvale žije a působí v Itálii, kde se rovněž stala velkou celebritou. Je také trojnásobnou mámou.
Autor: koláž iDNES.cz
Andrea Verešová je jedna z nejznámějších slovenských topmodelek, příležitostných hereček a osobností česko-slovenského šoubyznysu. Do povědomí veřejnosti vstoupila v roce 1999, kdy zvítězila v soutěži Miss Slovensko. V českém prostředí je výjimečná tím, že vedle úspěšné modelingové kariéry dokázala vystudovat práva. Je dvojnásobnou mámou.
Autor: koláž iDNES.cz
Barbora Seidlová je známá česká divadelní, filmová a televizní herečka. Proslavila se především svými rolemi křehkých i atraktivních dívek na přelomu tisíciletí, z nichž tou úplně nejznámější je neduživá princezna solimánská v kultovní pohádce Zdeňka Svěráka a Karla Smyczka.
Autor: koláž iDNES.cz
Alice Bendová je populární česká herečka, modelka a moderátorka. V českém šoubyznysu se zapsala především jako představitelka atraktivních, temperamentních žen a stala se nekorunovanou ikonou seriálových mrch.
Autor: koláž iDNES.cz
Kateřina Brožová je výrazná česká herečka, zpěvačka a moderátorka, která v českém šoubyznysu dlouhodobě platí za zosobnění ženské elegance a půvabu. Širokou popularitu získala zejména díky hlavním rolím v divácky úspěšných televizních seriálech a muzikálech.
Autor: koláž iDNES.cz
Eva Decastelo (rozená Aichmajerová) je známá česká moderátorka, herečka, modelka a influencerka. Do povědomí diváků vstoupila v nultých letech 20. století a od té doby patří k velmi viditelným a otevřeným osobnostem českého šoubyznysu.
Autor: koláž iDNES.cz
Iva Kubelková je jedna z nejznámějších českých modelek, moderátorek a hereček, která dlouhodobě patří mezi stálice českého šoubyznysu. Je vnímána jako zosobnění elegance a profesionality. Do povědomí veřejnosti vstoupila v roce 1996, kdy se stala I. vicemiss České republiky.
Autor: koláž iDNES.cz
Jitka Čvančarová je jednou z nejpopulárnějších, nejvýraznějších a nejvšestrannějších českých hereček, zpěvaček a moderátorek.
Autor: koláž iDNES.cz
Jitka Kocurová je česká modelka, moderátorka a příležitostná herečka, která se do paměti diváků nesmazatelně zapsala jako rozkošná a ztřeštěná blond průvodkyně Pamela v divácky úspěšné filmové komedii Účastníci zájezdu (2006).
Autor: koláž iDNES.cz
Kateřina Kaira Hrachovcová je česká herečka, moderátorka, tatérka, výtvarnice a osobní koučka. V českém šoubyznysu je známá svým velmi osobitým stylem, duchovním pohledem na svět, neutuchající energií a smyslem pro komediální role.
Autor: koláž iDNES.cz
Klára Doležalová (provdaná Maksimović) je oblíbená česká televizní moderátorka a herečka, která patří k nejstabilnějším a nejvýraznějším tvářím českého televizního zpravodajství. Široké veřejnosti je známá především jako moderátorka hlavních zpráv na televizní stanici Prima (dnes CNN Prima NEWS), kde již řadu let tvoří pevný a divácky oblíbený moderátorská pár s Karlem Voříškem.
Autor: koláž iDNES.cz
Klára Issová je jednou z nejúspěšnějších a nejoceňovanějších českých filmových, televizních a divadelních hereček. Patří k nejoblíbenějším tvářím českého filmu a díky svému uhrančivému exotickému vzhledu, který zdědila po otci pocházejícím ze Sýrie, je pro diváky naprosto nezaměnitelná.
Autor: koláž iDNES.cz
Klára Kováčová (rozená Medková) je česká modelka, podnikatelka a televizní moderátorka, která se proslavila v roce 2003, kdy získala titul 1. vicemiss České republiky. Patřila k úspěšným tvářím tehdejší éry českého modelingu.
Autor: koláž iDNES.cz
Lucie Borhyová je jednou z nejpopulárnějších a nejznámějších českých televizních moderátorek. Už více než čtvrt století platí za hlavní tvář zpravodajství stanice TV Nova, kde tvoří legendární a divácky nejoblíbenější moderátorskou dvojici s Reyem Korantengem.
Autor: koláž iDNES.cz
Lucie Bílá je absolutně nejpopulárnější česká popová a muzikálová zpěvačka, herečka a producentka. Je mnohonásobnou držitelkou ocenění Český slavík (celkem jich získala 21) a patří k největším ikonám české hudební scény posledních desetiletí.
Autor: koláž iDNES.cz
Lucie Šlégrová (za svobodna Králová) je česká modelka a rozhlasová moderátorka, která v roce 2005 zvítězila v soutěži Miss České republiky. V českém šoubyznysu je známá nejen svým tehdejším úspěchem v modelingu, ale také silným životním příběhem plným těžkých zkoušek.
Autor: koláž iDNES.cz
Lucie Vondráčková je populární česká zpěvačka, divadelní, filmová a dabingová herečka a textařka. Patří k nejvýraznějším tvářím českého šoubyznysu, ve kterém se úspěšně pohybuje již od svého dětství. V anketách popularity několikrát zvítězila v kategorii zpěvačka (např. TýTý) a je držitelkou řady ocenění v hudební anketě Český slavík.
Autor: koláž iDNES.cz
Iveta Lutovská je úspěšná česká moderátorka, televizní tvář a bývalá modelka. Do povědomí veřejnosti se zapsala v roce 2009, kdy zvítězila v prestižní národní soutěži krásy Česká Miss. Téhož roku zaznamenala mimořádný mezinárodní úspěch na světovém finále Miss Universe na Bahamách, kde se probojovala do Top 10 (obsadila 8. místo), což patřilo k historicky nejlepším českým umístěním v této soutěži.
Autor: koláž iDNES.cz
Markéta Hrubešová je známá česká herečka, moderátorka, kuchařka a spisovatelka. Patří k nejvýraznějším zrzkám českého šoubyznysu a do povědomí diváků se zapsala už na konci 80. let jako symbol ženské smyslnosti a krásy.
Autor: koláž iDNES.cz
Michaela Ochotská je česká televizní moderátorka, herečka a bývalá modelka. Do širšího povědomí veřejnosti vstoupila v nultých letech jako výrazná tvář Televize Nova, kde nejprve zářila v seriálovém hitu a následně se stala jednou z hlavních tváří zpravodajství.
Autor: koláž iDNES.cz
Monika Absolonová je jedna z nejpopulárnějších českých muzikálových a popových zpěvaček, hereček a moderátorek. Je dvojnásobnou držitelkou prestižní Ceny Thálie a patří k nejvýraznějším hlasům tuzemské hudební scény. Své kulaté 50. narozeniny oslavila velkolepým koncertem v pražském O2 universu.
Autor: koláž iDNES.cz
Radka Rosická (rozená Kocurová) je česká moderátorka, bývalá modelka a druhá vicemiss České republiky pro rok 2002. V médiích a na přehlídkových molech patřila k velmi výrazným tvářím nultých let, přičemž dnes je známá také jako manželka jedné z největších legend českého fotbalu.
Autor: koláž iDNES.cz
Renata Langmannová je úspěšná česká modelka a podnikatelka, která se do povědomí veřejnosti zapsala v roce 2006, kdy zvítězila ve druhém ročníku prestižní národní soutěže krásy Česká Miss. V českém modelingu vyniká tím, že vedle korunky krásy získala také vysokoškolské vzdělání a vybudovala si stabilní kariéru v zahraničí i v byznysu.
Autor: koláž iDNES.cz
Sandra Nováková je známá česká divadelní, filmová a televizní herečka, která před kamerou úspěšně působí již od svého dětství. Diváci si ji pamatují jako dětskou hvězdu, ale v současnosti patří k velmi vyhledávaným dospělým herečkám a scenáristkám, jejíž tvář pravidelně vídáme v úspěšných seriálech a filmech.
Autor: koláž iDNES.cz
Taťána Kuchařová je mezinárodně nejúspěšnější česká topmodelka, herečka, influencerka a filantropka. Do historie českého šoubyznysu se nesmazatelně zapsala 30. září 2006 ve Varšavě, kdy se stala historicky první a jedinou Češkou, která zvítězila v nejstarší světové soutěži krásy Miss World.
Autor: koláž iDNES.cz