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Zářily před dvaceti lety a září dodnes. Jak se proměnilo 35 českých krásek

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Fotočlánek   8:35
České krásky dříve a dnes Diana Kobzanová Lucie Váchová (30) v letech 2003 a 2014 (už coby Křížková) jako moderátorka... Sabina Laurinová Simona Krainová Kateřina Průšová Aňa Geislerová Dana Morávková Michaela Kuklová Jana Doleželová Agáta Hanychová Alena Šeredová
Podívejte se do naší galerie na pětatřicet krásek z oblasti filmu, televize, modelingu i hudby. Kralovaly v době milénia a kralují i dnes. A navíc jsou stále krásné a žádané. Přesvědčte se sami, jak se tyto ženy proměnily v průběhu let, ale zachovaly si svůj půvab.

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