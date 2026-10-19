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Zářily před dvaceti lety a září dodnes. Jak se proměnilo 35 českých krásek
Podívejte se do naší galerie na pětatřicet krásek z oblasti filmu, televize, modelingu i hudby. Kralovaly v době milénia a kralují i dnes. A navíc jsou stále krásné a žádané. Přesvědčte se sami, jak...
KVÍZ: Znáte české hity? Zkuste, co vám v hlavě zůstalo kromě refrénů
Česká hudba nabízí desítky písní, které známe z rádií, filmů i večírků. Jejich původ nebo příběhy nás ale dokážou pořádně potrápit. Otestujte si v kvízu, jak dobře znáte interprety největších hitů. O...
Co jedí Chorvati, když turisté odjedou? Objevte chutě, které možná neznáte
Na pobřeží je to kuchyně středomořská, se silnými benátskými vlivy. Směrem do vnitrozemí se k ní přidávají chutě pikantních Uher i sladkost osmanského Turecka. A voní jako celý Balkán dohromady!...
Hlavně aby šla vidět rýha. Ikonické kalhoty McQueen byly nižší než bokovky
Naditý dekolt, oblé boky, dlouhá šíje – některé části ženského těla móda oslavuje často a ráda. Jen málokdy se však model točí kolem zadnice. Návrhář Alexander McQueen hýždě miloval. Stvořil proto...
Krásky z telenovel, které jsme milovali. Jak vypadají dnes?
Divoký anděl, Manuela, Jsi můj život, Esmeralda, Rosalinda. To je jen malý výčet telenovel, které běžely na televizních obrazovkách a lidé se těšili na každý nový díl, kde se odhalí novinky z životů...
Svalnatý model zaujal v reality show Survivor. Dnes boří sítě tělem bohů
Konstantinos Vasalos z Řecka se do povědomí veřejnosti dostal díky účinkování v televizní reality show Survivor, což bleskově nastartovalo jeho kariéru v modelingu a na sociálních sítích. A není...
Dlouhý, barevný, s páskem. Nastal čas na kabát, vyberte si správný kousek
Už jste letos vytáhli svůj oblíbený kabát? Provázet vás teď bude následujícími měsíci, i proto se vyplatí vybrat dobře. Zvolte dvě řady knoflíků, stojáček nebo třeba pásek: prostě ten pravý svrchník...
Sladké a ulepené devatero. Med je zázrakem pro pleť, dekolt i vlasy
Už královna Kleopatra věděla, že med omlazuje a zvlhčuje pleť. Proto ho používala při péči o své tělo i obličej. Využijte jeho sílu i při domácí kosmetické péči.
Už nejsem singl, říká Marek z Extrémních proměn. Má i novou práci
Jestli se dá o někom říct, že v životě neměl na růžích ustláno, je to jistě Marek Vala, který se před časem, účastnil pořadu Extrémní proměny. Život se s ním nemazlil. Přišel o nohu, měl úzkosti. Ale...
Hlavně aby šla vidět rýha. Ikonické kalhoty McQueen byly nižší než bokovky
Naditý dekolt, oblé boky, dlouhá šíje – některé části ženského těla móda oslavuje často a ráda. Jen málokdy se však model točí kolem zadnice. Návrhář Alexander McQueen hýždě miloval. Stvořil proto...
Už zase nemáš chuť? Co dělat, když jeden partner sex chce a druhý ho odmítá
Sex bývá jednou z důležitých součástí partnerského života. Co když ho ale jeden z páru potřebuje výrazně častěji než druhý? Psycholožka Eliška Kodyšová vysvětluje, proč se naše sexuální touha může...
Miminko pohodář pobavilo sociální sítě. Co se skrývá za roztomilým videem
Video zachycující novorozence, který má překřížené nohy a ruce ležérně založené za hlavou se během pár dnů stalo virálním. Na sociálních sítích vyvolalo vlnu humorných i dojatých komentářů, mezi...
Koprová omáčka s vejcem: Česká klasika s vařenými bramborami
Střední
60 min
Koprová omáčka patří mezi české klasiky, které se obejdou bez složitých surovin. Jemná omáčka s...
Zářily před dvaceti lety a září dodnes. Jak se proměnilo 35 českých krásek
Podívejte se do naší galerie na pětatřicet krásek z oblasti filmu, televize, modelingu i hudby. Kralovaly v době milénia a kralují i dnes. A navíc jsou stále krásné a žádané. Přesvědčte se sami, jak...
Stovky dřepů denně stačit nebudou. Jak zhubnout zadek a vytvarovat ho
Dosáhnout pevnějšího a štíhlejšího pozadí je jedním z nejčastějších fitness cílů. Mnoho lidí se stále spoléhá na neúčinné metody v podobě stovek dřepů denně nebo drastických diet. Zhubnout zadek však...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Krása z darů podzimu. Úrodu nemusíte celou jen sníst, naneste ji na pleť
Jak kdo zasel, tak i sklízí. A pokud máte zrovna plné košíky jablek, hrušek, dýní a dalších podzimních pokladů, neodnášejte je všechny do kuchyně. Některé se vyplatí využít i pro krásnou pleť.
Týdenní horoskop: Kozorohům se vyplatí riskovat, Býky čeká zajímavá nabídka
Nový týden přinese zajímavé příležitosti, důležitá rozhodnutí i chvíle, kdy bude potřeba zachovat chladnou hlavu. Kozorohům se vyplatí odvaha, Býci mohou dostat lákavou nabídku a Váhy si znovu začnou...