Cítím se svobodnější, než když jsem byla mladší, říká Zlata Adamovská

Hlavním organizátorem a tahounem všech výletů je sama Zlata Adamovská. Oba dva vymyslí cíl další cesty, ona pak vše naplánuje a zamluví noclehy.

„Mě tato produkční práce baví a manžel je šťastný, že si to beru na starost, ale ve vášni pro cestování jsme stejně naladění. Touha poznávat nová místa v něm je také. Myslím, že on i moje generace jsme toho v tomto směru moc zameškali, tak teď všechno doháníme,“ říká herečka.



Vydávají se na nová místa, ale opakovaně jezdí třeba do francouzského Provence. „Tam můžu strávit celé léto, pokaždé v jiné vesnici a pořád se mi tam bude líbit. Lidé si tam na nic nehrají, mají čas si jen tak sednout k vínu, jsou přátelští,“ pochvaluje si Zlata Adamovská. S nadšením přijímá způsob života místních obyvatel v oblastech, kde se ocitají, proto ji téměř nic nerozhází.

„Já vím, že v Brazílii nebo v Karibiku nemůžu po nikom chtít, abychom se sešli včas. Když se řekne, že sraz je v sedm, tak v půl osmé tam začnou přemýšlet, že by asi měli vyrazit. První dva dny mi takové věci lehce vadí, to bych lhala, že ne, ale pak si zvyknu a je mi to jedno, přistoupím na jejich styl života,“ říká.

Nevadí jí ani určité nepohodlí, které k cestování patří. „Nemusím se ničemu přizpůsobovat, nejsem zhýčkaná. Nejedu ze zlaté klece někam do buše, abych poznala sama sebe. Dnes lidé vidí jen to, že mám pěkné auto a prstýnek na ruce od svého manžela, ale já jsem v životě nedostala nic zadarmo, tu svoji cestu jsem si prošla docela tvrdě. Znám se a vím, že jsem holka do nepohody, která si umí poradit. Dokážu vyměnit kolo u auta, a když budu jíst dva dny suché rohlíky, nebude mě to trápit. Nejsem rozmazlená a jsem za to na sebe pyšná.“

Zlata Adamovská (60) Vystudovala pražskou konzervatoř, už na škole se začínala objevovat ve filmu a na televizní obrazovce.

V roce 1978 natočila snímek Mladý muž a bílá velryba, který se stal jedním z nejoceňovanějších na počátku její kariéry.

Do povědomí diváků vstoupila rolí Elišky v seriálu Sanitka (1984), pak jako zpěvačka Eva v seriálu Hříchy pro pátera Knoxe (1992) a od roku 2006 jako doktorka Běla v Ordinaci v růžové zahradě.

Za roli Zity Gráfové ve filmu Milenci a vrazi (2004) byla nominovaná na Českého lva. Naposledy se letos v lednu objevila v hlavní roli ve filmu Ženy v běhu.

Hostovala v Divadle na Vinohradech (poprvé v roce 1978), v Realistickém divadle nebo v Divadle Jiřího Wolkera. První angažmá získala v roce 1986 v Městských divadlech pražských. V roce 1990 přešla na 20 let do Divadla na Vinohradech, devět let hrála v divadle Ungelt. Od loňského roku spolupracuje s divadlem Studio DVA.

S Radkem Johnem má dvě dospělé děti, v roce 2013 se provdala za herce Petra Štěpánka.

Když se podívá zpátky na to, co všechno prožila a jak jí bylo, říká, že dnes je ve svých šedesáti nejspokojenější.



„Mně ten věk přijde docela fajn, protože už mám dospělé děti, zařízenou domácnost, nestrádám. Jsem svobodnější než dříve a vlastně si můžu dělat, co chci. A to je úžasné, to bych ve třiceti říct nemohla. S manželem se máme pořád velmi rádi, chceme spolu být co nejvíc, velmi na sebe slyšíme nejen v osobním životě, ale i při společné práci. Vážíme si toho, že jsme se potkali a že si vyhovujeme,“ pochvaluje si vztah s Petrem Štěpánkem, se kterým se sblížila po rozvodu s Radkem Johnem.

„Po všech životních eskapádách jsem nebyla negativní a nastavená na to, že už žádného muže nechci, ale zároveň jsem ani nikoho nehledala. A do téhle konstelace mi přistál nový muž, můj manžel Petr.“