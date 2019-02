Pediatrička v Rozstřelu: Chápu maminky, ale porod doma určitě není cesta

Německé kliniky jsou podle Karolové lépe vybavené a lékaři lépe zaplacení, ale vyhoření hrozí i tam. „Byly jsme na oddělení tři doktorky a bylo nás potřeba osm. Chvíli takový tlak vydržíte a jedete na nouzový režim, jenže pak jste přetíženi a můžete udělat chybu a někomu i ublížit. Pak přijde situace, kdy si sám lékař řekne, že takhle to dál nejde a z toho rychlíku vystoupí.“

Kateřina Karolová se zúčastnila natáčení třetí řady cyklu Čtyři v tom České televize. „Na natáčení jsem se těšila, že štáb přijede, že si popovídám a že někoho mé problémy zajímají.“

Teď Kateřina vychovává tři syny, Matěje (4), Jonáše (v dubnu mu budou 3) a Filipa (v květnu oslaví 2. narozeniny). Porody doma však zásadně nepodporuje. „Chápu, co maminkám vadí, ale každý porod je specifický, není to vždy bezproblémový proces, ale je to riziková situace, kdy může jít o život dvěma naráz. Proto musí probíhat v prostředí, kde je nablízku odborná pomoc. Za mě tedy porody doma určitě ne,“ uvedla v Rozstřelu.

Věří, že kdyby se v porodnicích změnili podmínky pro zaměstnance, reakcí na to by bylo adekvátní chování k rodičkám. „Pracují tam dlouhodobě frustrovaní lidé, často jsou v koncích a ujedou jim nervy,“ řekla. Jiné řešení pediatrička nevidí. „Každá žena vyžaduje něco jiného. Jedna, aby jí neustále někdo držel za ruku, aby tam někdo byl, druhá, aby tam nebyl naopak nikdo. Asi by si maminky neměly klást tolik tolik podmínek a lékaři by měli maminkám víc důvěřovat.“

Život se Kateřině změnil s prvním porodem. „Chtěla jsem být dokonalá matka. S přibývajícími dětmi již slevuji v nárocích. Kdybych byla tak perfektní jako na začátku, tak se ze tří dětí zhroutím.“

Nejvíc jí pomáhá manžel, který je schopen se o děti postarat. „Jsem mu vděčná, vnáší do vztahu klid. Není ve stresu a napětí jako maminky, které řeší každý flíček a pravidelné teplé jídlo. I bez toho mu péče funguje.“

Původně toužila Kateřina Karolová po čtyřech dětech, ale po třetím narazila na své limity. „Teď si miminko nedovedu představit, buď trochu pauzu, nebo už žádné,“ svěřila se.

Žena roku 2018 čtenářů OnaDnes.cz

Každý měsíc volili loni čtenáři iDNES.cz mezi ženami, které jsme jim každý týden představili. Mezi dvanácti vítězkami pak vybírali tu, která se stala Ženou roku 2018. Nejvíc hlasů dostala pediatrička Kateřina Karolová, která píše blog zvládá i tři malé syny (hlasovali jste zde).



V roce 2011 se Kateřina Karolová v rámci stávky Děkujeme, odcházíme! rozhodla opustit české zdravotnictví a získala práci na klinice v německém Sangerhausenu. Nevěřila své odborné němčině, ale přesto ji přijali a zůstala tam tři roky. V Německu dokonce složila i atestaci z pediatrie.

Když poprvé otěhotněla, vrátila se za manželem na rodné Zlínsko a zúčastnila se natáčení pořadu České televize Čtyři v tom. V lednu 2015 se jim narodil syn Matěj, o rok později Jonáš a za další rok Filip.

Píše blog, kde zveřejnila všechny své dopisy z Německa, které psala rodině a přátelům o své práci, v poslední době píše o mateřství. V roce 2017 získala od iDNES.cz cenu bloger roku v kategorii Nováček. Od nás nyní převezme během rozhovoru ve studiu Rozstřelu ocenění Ženu roku 2018.