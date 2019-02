Sympatický kamioňák Zdeněk z Výměny manželek přišel o nohy při nehodě

Ve středeční Výměně manželek jsme mohli sledovat akční rodinu z obce Přelovice, kterou tvoří Dita (38), její partner Zdenek (34) a syn Vojta (5). Díky pořadu si partneři potvrdili, co pro sebe znamenají a uvědomili si, jak je jejich vztah pevný a harmonický.

Zdeňkovi se však stalo osudné jeho povolání řidiče kamionů. Při cestě po dálnici směr Bratislava se srazil s jiným kamionem tak nešťastně, že ho ze zdemolované kabiny museli skoro hodinu vyprošťovat hasiči. Následně ho v umělém spánku převezla helikoptéra do nemocnice v Brně. Zdeněk utrpěl devastační poranění dolních končetin, kvůli kterému mu lékaři museli amputovat obě nohy nad kolenem.

Těsně před nehodou telefonoval se svoji partnerkou. „Najednou jsem slyšela šramocení v telefonu a pak ticho, myslela jsem si, že vypadl signál. Zkoušela jsem mu pak opakovaně volat a nic. Druhý den ráno mi volali, že se Zdendovi stala vážná dopravní nehoda,“ popsala zničená Dita.

Kromě fatálního zranění končetin má Zdeněk také polámaná žebra, poraněnou hlavu, ale naštěstí není ochrnutý a ani v bezprostředním ohrožení života. Vyhráno však úplně nemá. Čeká ho další operace a není jasné, zda nebude nutná další amputace kvůli odumřelé tkáni.

„Nemohl mluvit, ale psal na ruce písmenka, že to bude dobré, že to dá. Bere to tak, že je rád, že žije a je teď s námi,“ vypráví Dita, která se ze všeho nejvíce bojí, jak nastalou situaci zvládnu finančně. Zdeněk byl totiž živitel rodiny, která teď přijde o zdroj příjmů. Navíc budou v jejich domě nutné přestavby, aby byl bezbariérový a Zdeněk se v něm mohl pohybovat na vozíku.

Dita sice neví, jak dlouho Zdeněk v nemocnici bude, ale věří, že to rodina zvládne. „On to dá, on je bojovník. Myslím, že bude i rád, že se může věnovat klukovi. Když byl malý, tak si ho moc neužil.“ Na pomoc přišla televize Nova, která se rozhodla, že pro rodinu uspořádá sbírku, která by jim v jejich tragické situaci pomohla.

Druhá rodina z Dešné má za sebou také podstatné změny, ale o poznání veselejší. Aleně (30) a Antonínovi (45) se narodila druhá holčička. Sestřička malé Šárky (3) dostala jméno po mamince. Narodila se v porodnici ve Znojmě. Dívenka po narození vážila 3 150 g a měřila 50 cm.

Překvapivou novinkou o svém těhotenství šokovala Alena během výměny svého náhradního manžela Zdeňka a jeho přátele. V době, kdy se pořad natáčel, byla ve třetím týdnu.