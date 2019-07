Morbidně obézní ženě dávali lékaři pár let života, rozhodla se zhubnout

„Mám dohromady čtyři děti. Jedno vlastní a tři jsem adoptovala. A skončila jsem tak, že mě děti musely každý den před odchodem do školy otírat vlhkým hadříkem a mazat mi proleželá a mokvající místa, aby se mi do těla nedostala infekce. Moje děti měly kvůli vlastní matce zkažený život,“ sdělila žena, které lékaři dávali jen pár let života.

Měla totiž na noze nebezpečný lymfedém, který se neustále zvětšoval. Pro odstranění byla potřeba operace, kterou lékaři nemohli provést, dokud Milla nebude mít „jen“ tři sta kilogramů. Do té doby vážila téměř tři sta padesát kilogramů. Spojila se tedy s odborníky na výživu a nechala si sestavit speciální jídelníček, který jí pomohl se shazováním.

Do té doby jedla převážně pizzu, koblihy a jídla z rychlého občerstvení. Ona sama vařit nemohla. Začátky byly těžké a chyběl jí hlavně cukr, na kterém byla kvůli dortům a litrům coly závislá.

Podařilo se jí shodit potřebná kila a za pomoci celé rodiny byla vyproštěna z vlastní ložnice a domu. Když lékaři lymfedém odstranili, zjistili, že vážil dvacet kilogramů.

Nyní ji čeká ještě další operace, během které jí lékaři udělají bypass žaludku. Milla doufá, že díky tomu zhubne další potřebná kila a konečně začne žít normální život. Už se nechce vrátit zpět tam, kde byla. Vše dělá pro děti.

„Celý život jsem byla tlustá. Už ve třech letech jsem měla nadváhu, velké břicho a celulitidu. Rodiče měli radost, že mi chutná. Nedocházelo jim, jaké problémy kvůli tomu budu mít v budoucnu,“ sdělila v pořadu My 600lb life. Milla věří, že její případ bude pro ostatní natolik odstrašující, že si dají na obezitu pozor a budou pozorovat, jak se vyvíjí jejich děti.

Milla s manželem a dětmi

Kvůli obezitě totiž nemohla počít další dítě. Lékaři jí těhotenství důrazně nedoporučili. Proto se s manželem rozhodli děti adoptovat.

„Když se teď ohlédnu do minulosti, vidím, kolik chyb jsem napáchala. Už bych věci dělala jinak. Myslela bych na to, co jím a hlavně kolik toho jím. Stravu jsem přehodnotila i u svých dětí,“ doplnila s tím, že s hubnutím zdaleka není u konce a chce v něm dál pokračovat stejně jako s cvičením.

V budoucnu jí ještě čeká operace, během které jí lékaři odstraní přebytečnou kůži. Nyní váží necelých dvě stě kilogramů.