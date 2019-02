V těhotenství přibrala padesát kilo. I po dvojčatech se dá zhubnout, tvrdí

Melissa slýchala od svých kamarádek příběhy o tom, jak by rády zhubly po porodu, ale mateřství jim to nedovoluje. Rozhodla se tedy, že všem poví svůj příběh, aby maminky viděly, že když se chce, jde to.

„Před těhotenstvím jsem začala zdravě jíst a víc se hýbat. Asi mě toto téma vždy bralo o trochu víc. V minulosti jsem totiž trpěla poruchou příjmu potravy. Pak jsem zjistila, že čekám dvojčata a těhotenské chutě se dostavily téměř okamžitě. Přibrala jsem skoro padesát kilo. Po porodu mi bylo jasné, že s tím něco musím dělat. Zatnula jsem zuby a pustila se do toho,“ sdělila pro server Daily Mail.

VIDEO: I po dvojčatech se dá zhubnout, tvrdí Melissa Bibeau Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podle Melissy jde o to, že ženy často volí raději pohodlí, než aby se v době spánku dětí třeba na půl hodinky protáhly a měly nějaký pohyb. Je si však vědoma toho, že v některých případech to nejde, protože někdy děti přes den nespí vůbec.

„Je mi to jasné. Ale vím, že i po těhotenství s dvojčaty se můžete vrátit zpět na svou váhu. Zaměřila jsem se na stravu. Zdravě jím a nepřejídám se. Přitom si však dopřeji vše, na co mám chuť. Jen si nedávám obrovské porce,“ pokračovala s tím, že od svých známých často slýchá jen výmluvy.



Melissa během těhotenství

Ženy se podle Melissy za titulem matek schovávají a vymlouvají se na něj. „Jsem máma, ale to neznamená, že na sebe budu kašlat,“ myslí si.

Místo sledování oblíbeného seriálu v televizi si tak rozložila v obýváku cvičicí podložku a půl hodiny posilovala. Začínala pomalu a postupně se jí cvičení tak zalíbilo, že se stala i pravidelnou návštěvnicí posilovny. Velkou oporou jí navíc byl i manžel, který se do cvičení pustil s ní.

„Ty endorfiny za to stály. Protože po cvičení jsem měla víc energie, než kdybych se válela na gauči,“ dodala.