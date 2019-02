Čeští senioři zůstávají osamělí. Každý desátý se setkal se šikanou

Za třicet let se průměrný věk v Česku protáhl o víc než pět let a osm měsíců. Muži se průměrně dožívají téměř 76 let, ženy téměř 82. Zbytek rodiny pilně pracuje, nebo dokonce žije v jiném městě a osamělých seniorů, se kterými celé dny i týdny nikdo nepromluví, přibývá.