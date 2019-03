Žena si prodejem svých selfie vydělává až sto tisíc měsíčně

Lottie si založila profil na sociální síti s názvem Only Fans, kde musí uživatelé platit za to, aby vaši fotografii mohli vidět. A protože žena zaujala uživatele této stránky svou profilovou fotografií ve spodním prádle, fanoušci se jí začali okamžitě ozývat.

Dnes má Lottie již několik svých stálých fanoušků, kterým fotky zasílá pravidelně. Oni ji za to navíc ještě zahrnují komplimenty a hezkými zprávami.

„Možná mě mají trochu jako svou virtuální přítelkyni, byť já s nimi jinak nekomunikuji. Ale už mě vlastně znají,“ myslí si žena, která si vydělá víc, než kdyby například začínala po studiích jako lékařka.

„Je to neobvyklé, je to vlastně trochu zvrácené, ale funguje to. Nejdřív jsem to chtěla dělat jen chvíli, abych si přivydělala. Ale teď už nahrávám svá selfie každý den,“ směje se Lottie.

Ženě nevadí, že na ni koukají cizí muži a ukazuje jim to, co by v normálním případě viděl pouze její partner. Vzhledem k tomu, že je ale v současné době nezadaná, nevidí v tom problém. Pokud by v budoucnu její přítel s focením nesouhlasil, nechala by toho a našla si normální práci. Její neobvyklá „brigáda“ prý nevadí ani jejím rodičům, protože se neukazuje úplně nahá.

Lottie Milesová si vydělává díky selfie slušné peníze

„Je to, jako kdybyste byli na koupališti plném lidí a chodili tam v plavkách. Navíc často fotím fotografie, kde mi ani není vidět do obličeje. Myslím, že to není nijak nevhodné,“ říká.

Tuto sociální síť používají hodně také trenéři fitness. Nefotí se ve spodním prádle, ale na svůj profil přidávají doplňující obsah k cvičení nebo jídelníčky. Jejich fanoušci si tak za skrytý obsah rádi zaplatí, aby se dozvěděli, jak mají dokončit cvičební sestavu nebo uvařit zdravé jídlo.

Je na každém z uživatelů, jak pojme svůj profil a jaký obsah bude prodávat. Někdo prodává i fotky plné nahoty.

„Většinou nafotím několik fotografií dopředu na x dnů. Abych pak kdykoli a kdekoli mohla nějakou fotku přidat pro své fanoušky, kteří už na ni netrpělivě čekají. Mám tak volný celý den, nijak mi to nepřidělává práci. Oni zaplatí a fotka se jim ukáže. A já na tom vydělám,“ doplňuje.