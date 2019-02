Jaký je život v cizím těle, prozradí transgender aktivista v Rozstřelu

Dlouhá léta si s dívčí identitou Viktor Heumann nevěděl rady. Nikdy nezapadal do škatulek a nelíbilo se mu chovat se jako typická holka. Své pocity se snažil zakrývat tak dlouho, až se kvůli depresím ocitl u terapeutky. Právě díky psychoterapii si uvědomil, že se cítí být mužem.

Dobu, než se rozhodl k procesu změny pohlaví, popisuje jako nikdy nekončící diskomfort, kdy člověk neustále podvědomě řeší, co si vzít na sebe, aby zakryl hrudník, nebo jak o sobě mluvit. Čeština totiž neustále rozlišuje rody, což je pro mnoho trans lidí velmi stresující. „Když jsem musel mluvit v ženském rodě. Dohánělo mě to k šílenství,“ svěřil se Viktor Heumann.

Také od svého okolí se zpočátku moc porozumění nedočkal. Jeho blízcí netušili, co prožívá a nevěděli, jak na to reagovat. Jakmile se však odhodlal ke coming outu, rodina to přijala překvapivě dobře.

Aby vyvrátil mylné představy o trans komunitě, založil Viktor Heumann organizaci Trans*parent. Ta usiluje o prosazování práv a pozitivních společenských změn ve prospěch transgender osob.



Problematika transgender lidí společnost zajímá, přesto v ní přetrvává řada mýtů. Například ten, že pokud dojde k chirurgické změně pohlaví, má daný trans člověk vyhráno a nemusí nic řešit. Ostatně to je velmi dobře vidět právě v populárním seriálu Most! na postavě Dáši.