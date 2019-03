Sledovala porno čtyři hodiny denně, nyní se nechce líbat před svatbou

Když bylo Gracelyn Sorrellová z Chicaga 14 let, zahlédla na sociálních sítích velmi explicitní zobrazení sexu. Zlákalo ji to natolik, že začala sledovat porno. Zrovna v té době jí umřel otec a sexuální videa se pro ni stala východiskem, jak se se zármutkem vyrovnat.

Brzy si na nich vybudovala silnou závislost. Byla schopná trávit na porno webech a aplikacích i čtyři hodiny denně. Stávalo se, že byla vzhůru do tří hodin do rána, i když ji další den čekalo vstávání a školní výuka. Přestože se od porna na svém mobilním telefonu a masturbace nemohla odtrhnout, vnitřně se velmi styděla za to, co dělá.

Právě telefon byl nejsnazší cestou, jak se k sexuálním videím dostat. „Měla jsem vlastní pokoj a moji starší bráchové i sestry byli obvykle v práci. Stejně jako moje matka. Mohla jsem tedy odpoledne přijít ze školy a dělat, co chci. Sledovala jsem porno hodinu odpoledne a další tři hodiny nonstop v noci. Počkala jsem si, až všichni usnou, a pak teprve koukala na videa. Klidně do tří hodin do rána,“ vzpomíná Gracelyn.

„Když jsem sledovala videa, byl to neuvěřitelný adrenalin. Byla to vzpruha, kterou jsme potřebovala. Měla jsem pocit, že mi to dělá neuvěřitelně dobře, i když to bylo nemravné prostředí. Porno a masturbace mě ale ve skutečnosti nikdy nenaplnily. Cítila jsem se pak provinile a styděla se. Pořád mě to pronásledovalo,“ popisuje Gracelyn svoji závislost, která u ní propukla v roce 2013.

Postupně ztrácela zájem o školu, protože veškerou její pozornost si získal telefon plný porna. Budila se unavená, protože spala sotva pár hodin. Navíc byla vychována v silně křesťanské rodině, která pravidelně chodila do kostela. To jen prohlubovalo její pocity provinění.

„Měla jsem pocit, jako bych žila dvojí život. Jeden jako slušná křesťanská dívka a druhý tajný, ve kterém jsem byla závislá na hříšných činech i myšlenkách.“

Místo psychologa Bible

Jednoho dne to Gracelyn nevydržela a svěřila se matce, která se dceru snažila podpořit a pomáhat jí se závislostí bojovat. Gracelyn se obrátila více k bohu, začala si psát deník a smazala si z telefonu všechny aplikace, o nichž si myslela, že by „ji mohly ovládat“.

„Přinutila jsem se mít nad sebou kontrolu. V rámci preventivních opatření jsem si smazala všechny různé aplikaci i YouTube, také si mobil už neberu do postele,“ říká Gracelyn s tím, že nutkavou potřebu pouštět si porno proměnila ve své deníkové zápisky a modlitby z Bible.

Přiznává však, že měla problémy s recidivou a stávalo se, že se čas od času na porno opět dívala. I to se jí však nakonec podařilo překonat. Velký podíl na tom má její matka, které se se vším svěřovala a která jí trpělivě pomáhala.



Nyní Gracelyn jezdí po školách ve Spojených státech a o své tříleté závislosti vypráví veřejnosti. Stala se z ní taky zastánkyně sexuální zdrženlivosti a přísahala si, že líbání a sex si nechá až po svatbě.

„Nehledám vztah, protože věřím, že je na muži, aby si našel vhodnou manželku. Pokud se někdo objeví, budu to skvělé.“