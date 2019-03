Vyhlazení krku bolí víc než porod a stojí majlant, říká Pořízková

Rozhovor s Pavlínou Pořízkovou Na antidepresivech jsem místo sexu raději četla knížku, říká.

„Jsem proti tomu, abychom všichni vypadali stejně jako podle jedné šablony. To mě opravdu rozčiluje. Proč nemůže být větší rozmanitost v kráse? Jak lidé stárnou a začnou s injekcemi a těmi dalšími věcmi, pak jsou si všichni podobní, divně vyhlazení, bez mimiky. Navíc když si něco necháte píchnout, za 10 let to nezůstane na tom samém místě,“ sdělila před lety Pořízková, která z tohoto důvodu nikdy nešla na botox.

Na vyhlazení kůže v oblasti krku a dekoltu ale přeci jen nyní šla. Ač je se stárnutím podle vlastních slov smířená, vrásky v těchto partiích se jí zřejmě nelíbí.

„Když jsem na této speciální proceduře, usmívám se, ale věřte mi, že uvnitř neskutečně trpím. Bolí to,“ svěřila se modelka, která se nechala omladit díky speciálnímu přístroji, který pracuje na bázi ultrazvukových vln.

Efekt vyhlazení a omlazení kůže vydrží zhruba tři měsíce. A protože si Pavlína zákrok ani v nejmenším neužívala, byla na něm pravděpodobně naposledy. Aby totiž docílila stále stejného efektu, musela by na proceduru chodit pravidelně. „Nechápu, že na to lidé chodí opakovaně a dobrovolně,“ smála se.

„Dvakrát jsem rodila přirozenou cestou a to bez jakýchkoli léků na bolest. Během tohoto zákroku jsem na něco na bolest myslela bez ustání. Navíc to stojí majlant,“ pokračovala Pavlína, která mohla během zákroku alespoň inhalovat rajský plyn.

Pavlína Pořízková

Zákrok stojí v přepočtu zhruba sto tisíc korun. Vzhledem k tomu, že se musí neustále opakovat, za rok by jen za něj žena zaplatila téměř půl milionu korun. A to si může dovolit opravdu málokdo. Není tedy divu, že ženy raději zvolí plastickou operaci. Je levnější a výsledek zákroku má delší trvání.

„Rozhodla jsem se tuto metodu vyzkoušet právě v oblasti krku. Ten stárne rychleji, než kůže na obličeji. Takže obličejem můžete někoho oblafnout, ale krk všem prozradí váš skutečný věk,“ dodala modelka.