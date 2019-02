Novináře vražda neumlčí, říká žurnalistka Pavla Holcová

Čtěte v pondělí Velký rozhovor s Pavlou Holcovou čtěte v příloze MF DNES OnaDnes.

Je to přesně rok, co Pavlu Holcovou zasáhla zpráva o smrti blízkého kolegy Jána Kuciaka.

„Chtěla jsem si tenkrát lehnout do postele a týden brečet,“ vzpomíná zakladatelka webu investigace.cz. S Jánem spolupracovala pět let, vážila si jeho schopností a profesionality.



Zločin otřásl celým Slovenskem, záhy totiž vyšlo najevo, že Kuciak byl zavražděn kvůli svým článkům. Lidé vyšli do ulic a protestovali proti vládě.



„Do té doby jsme s kolegy řešili, jestli naše práce vůbec někoho zajímá a nevěděli jsme, jak si jako novináři stojíme v rámci společnosti. A pak se stala ta vražda a minimálně na Slovensku se za nás novináře společnost neskutečným způsobem postavila. Nebyl proto čas truchlit, museli jsme zareagovat a dotáhnout kauzy, na kterých Ján pracoval,“ říká Pavla Holcová a vzpomíná, jak se tehdy semkl mezinárodní tým novinářů a ve dne v noci pracovali na Kuciakových článcích. Jejich vydáním chtěli do světa vyslat zprávu, že vražda novináře nezastaví, protože na jeho práci naváže několik dalších.



Pavla Holcová (37) Vystudovala žurnalistiku a iberoamerikanistiku na Univerzitě Karlově v Praze. Šest let pracovala v kubánské sekci Člověka v tísni. Je zakladatelkou Českého centra pro investigativní žurnalistiku a webu investigace.cz

Jako jediná z Česka byla přizvána do globální kauzy Panama Papers. Týkala se rozsáhlého úniku dokumentů, jenž odhalil obchodování významných světových státníků v daňových rájích, a byla oceněna Pulitzerovou cenou.

Získala cenu Global Shining Light Award za sérii článků o nezákonném obchodování ázerbájdžánského prezidenta. Cenu Evropské unie za investigativní žurnalistiku obdržela za odhalení tajné investice bývalého šéfa makedonských tajných služeb.

Spolupracovala s novinářem Jánem Kuciakem, který byl loni v únoru zavražděn, v září policie zatkla v souvislosti s vraždami několik lidí. Pavla Holcová se podílela na vzniku Investigativního centra Jána Kuciaka, které od ledna funguje na Slovensku.

Tento vzkaz vysílají v posledních letech až příliš často, vražd přibývá. Na podzim byl zabit saúdskoarabský novinář Džamál Chášukdží, o rok dříve zabila bomba maltskou žurnalistku Daphne Galiziovou.

„Novináři byli dlouho zabíjeni tak, že člověka unesli a nikdo nevěděl, co se vlastně stalo. Tohle byla novinka: někdo přišel k Jánovi a Martině domů, zavraždil je a nechal ležet. Možná to jen nebylo domyšlené, možná to měl být určitý vzkaz, ale právě způsob provedení byl šokující,“ říká Pavla Holcová.

Připouští, že práce investigativního novináře je dnes nebezpečnější než dřív, i proto je důležité, když kolegové z různých zemí spolupracují na kauzách a informace sdílejí. Ona se do mezinárodní sítě zapojila hned, jakmile založila České centrum investigativní žurnalistiky. Od té doby se podílela na několika mezinárodních kauzách, za něž obdržela různé ceny.