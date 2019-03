Žena denně obejme několik neznámých lidí, je to její práce

Clarissa si za hodinové objímání účtuje v přepočtu dva tisíce korun a má tolik klientů, že už je dnes musí odmítat nebo je zapisuje na čekací listinu. Nabízí i hodinu a půl objímání za dva a půl tisíce korun.

Lidé si prý většinou rádi připlatí, aby si odpočinuli déle. Vyhledávají ji nejen muži, ale i ženy.

Clarissa říká, že její klienti hodně pracují a zanedbávají osobní život. Nemají partnery a přátele, a tím pádem ani nikoho, kdo by je objal.

„Lidem chybí blízkost. Jsou frustrovaní, uvádí je to do depresí, mají úzkosti. Takový kontakt potřebuje každý člověk. Když s někým žijete, většinou se vám takový kontakt dostává. I ve vztahu se ale najdou lidé, kteří takový kontakt nemají rádi a pak ten druhý trpí. Já jsem pro ně řešením. Jedno malé objetí vás může zbavit úzkosti i strachu. Máte pocit, že jste v tu chvíli v bezpečí,“ říká.

V minulosti i ona sama neměla nikoho, koho by mohla obejmout. Útěchu hledala ve sportu a v práci. Nakonec se zhroutila kvůli vyčerpání. Napadlo jí, že by mohla konečně udělat něco pro druhé a zároveň pro sebe. Rozhodla se tedy pro tuto netradiční terapeutickou techniku.

Clarissa obejme několik lidí denně.

Objímání prý nemá dost ani na konci pracovní doby. „Je to něco tak hezkého a přirozeného, že mě to naopak nabíjí neskutečnou energií. A mám radost z toho, že jsem mohla někomu pomoci a vylepšit den,“ sdělila pro server Metro.

Každé sezení začíná krátkou meditací a pak s klientem probírá, co od dané hodiny očekávají. Někomu prý stačí jen to, že vedle sebe leží v posteli a drží se. Někdo se chce celou dobu jen objímat. „Během mazlení a objímání se vyplavuje hormon oxytocin a ten dokáže s člověkem opravdu zázraky. Každý to potřebuje,“ doplňuje s tím, že by byla ráda, kdyby se lidé na celém světě víc sbližovali.

„Pro člověka je to přirozené. Někdo to nemusí mít rád, ale většině z nás to dělá dobře,“ dodala.