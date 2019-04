Dědečci v ohrožení: proč se muži dožívají méně než ženy?

„Pokuta“ za delší život? Do konce prosince 2012 měly ženy výrazně levnější všechny druhy pojištění, ve kterých hraje roli úmrtnost. Tedy životní, úrazové a nemocenské. Z čistě matematického hlediska to mělo logiku. U muže ve věku 18 až 75 let je pravděpodobnost úmrtí v průměru 2,4x vyšší než u ženy. Pojišťovny si spočítaly, že pokud se muži dožívají nižšího věku, musí jim (nebo pozůstalým) častěji vyplácet pojistku. Pojistné tedy musí být pro muže logicky vyšší. Evropský soudní dvůr ale rozhodl, že je to nepřípustná diskriminace na základě pohlaví. Sazby pojistného přikázal sjednotit. Ženám to některé pojistky zdražilo až o 80 %. Z pohledu genderové vyváženosti je to sice možná v pořádku, ale statisticky je to nesmysl. Jinými slovy: od ledna 2013 jsou ženy finančně znevýhodněny za to, že žijí v průměru déle.