Závislost na jídle mě málem zabila, říká morbidně obézní žena

„Stydím se za to, že jsem všechno nechala zajít příliš daleko a jídlo mě pohltilo. Byla jsem na něm závislá podobně jako někteří lidé na drogách nebo alkoholu, málem jsem na to doplatila životem,“ svěřila se lacey Hodderová v pořadu My 600lb life, kde také popsala svůj životní příběh a dlouhou cestu k uzdravení.

Dosud však není zcela v pořádku, nadváha na jejím těle napáchala nevratné změny. Nejvíc utrpěly páteř a klouby, takže musí poctivě cvičit, aby neměla velké bolesti. Dobře na tom není ani její srdce, pro které byla nadměrná hmotnost značnou zátěží.

„Jsem si vědoma toho, že zřejmě nebudu žít tak dlouho jako ostatní zdraví lidé, protože jsem si svou životosprávou zadělala na problémy,“ prozradila. Je však odhodlaná i nadále vytrvat a snažit se dodržovat zdravý životní styl a pokyny lékařů.

Záchranou byla operace, během níž lékaři provedli bandáž žaludku. Jen díky ní Lacey zhubla. V minulosti se snažila jídlo omezit, bohužel marně. Jakmile omezila příjem potravin, byla na tom špatně psychicky, v důsledku čehož jedla ještě víc. „Celý můj život se točil jen kolem jídla. Už si ani nepamatuji období, kdy bych nebyla tlustá. Už jako batole jsem měla velký apetit,“ svěřuje se.

Lacey už jako malá holčička milovala jídlo a rodiče ji nijak nekrotili. Naopak byli rádi, že dcerka dobře prospívá.

Rodiče ji navíc nevedli ke sportu ani zdravé stravě, takže neměla důvod své návyky měnit. Až když začala mít bolesti i při vstávání z postele, došlo jí, že situace začíná být vážná.

„Byla bych moc ráda, kdybych zveřejněním svého příběhu pomohla jiným tlouštíkům, kteří mají pocit, že je jídlo ta nejlepší věc na světě a nic se jim nemůže stát. Snad pro ně budu dost velký odstrašující případ a nenechají to zajít takhle daleko. Nechala jsem se nafotit před operací, aby bylo jasně vidět, jak šíleně mohou dopadnout. Mě závislost na jídle málem zabila,“ doplnila Lacey, která má nyní okolo sto osmdesáti kilogramů.

„Není to málo, ale hmotnost jde dolů. Dnes pohodlně řídím, zvedám se z postele, pohybuji se v bytě a dojdu si na nákup,“ dodala.