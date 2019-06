Když se stanete matkou, nastoupí supersíla, říká výtvarnice Fürstová

Velký sen Míly Fürstové byl stát se výtvarnicí. Ten se však rozpadl, když ji nevzali na Vysokou školu umělecko-průmyslovou.

„Velmi jsem tehdy plakala, protože dráhu umělkyně mi všichni předpovídali už odmalička. Kdyby mě v té chvíli napadlo, že moje obrovská grafika bude stát u dálnice, nebo že se moje grafiky budou promítat na stadionech po celém světě před desítkami tisíc lidí, tak na místě omdlím. Nikdy bych se neodvažovala na něco takového pomyslet, zdálo by se mi to nepokorné,“ říká umělkyně, která po úspěšných letech práce v zahraničí začíná být víc vidět i v Česku. Navázala spolupráci s firmou Mattoni a zpěvákem Miroslavem Žbirkou.

Sen být výtvarnicí se jí totiž splnil, i když je to pro ni pořád hodně neobvyklé: „Sedíme tady kavárně, dospělé ženské, bavíme se o mojí profesi a mně občas probleskne, aha, tak já jsem asi slavná. Ale protože jsem introvert, tak si to trochu užiji a pak se zase vrátím do Anglie a padnu na kolena. A to doslova, protože takhle já pracuji. Fyzicky a dost těžce.“



Nevěřícně zíral na mé břicho

Po neúspěchu s přijetím na uměleckou školu v Česku se Míle Fürstové podařilo získat roční stipendium na výtvarné škole v Anglii. A hned prodala své první dílo. „Na konci ročníku se tady vždycky pořádá výstava děl studentů a jeden z návštěvníků projevil zájem něco mého koupit. Z toho jsem měla obrovskou radost, že někdo chce mít mou věc v obýváku.“

O několik let později už její díla visela v galeriích i soukromých sbírkách. Oblíbili si je i členové britské kapely Coldplay. Jejich frontman Chris Martin dokonce říká svému domu Mílina galerie.

„Vůbec jsem nevěděla, že sbírají moje díla. Takže mě jejich nabídka, abych jim udělala přebal na CD, velmi překvapila.“

Přesto měl Martin pochyby, zda práci Míla zvládne. Jejímu synovi bylo pět měsíců, když nabídka přišla. Což pánové z kapely samozřejmě nevěděli. Během projektu pak znovu otěhotněla. Dcera se narodila v týdnu, kdy album vyšlo. A tak dostala od Coldplay přezdívku Album Baby.

Míla Fürstová (44), malířka a grafička. Vstudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze a Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

V Británii absolvovala University of Gloucestershire v Cheltenhamu, poté postgraduální studium na Royal College of Art v Londýně.

V letech 2012 až 2014 spolupracovala s kapelou Coldplay na jejich albu Ghost Stories.

Z původně dokumentárního snímku, který o ní točil režisér Petr Hirjak, vznikl celovečerní film.

Její muž je fotograf, mají dvě děti.

Původně však byl Chris upřímně zděšený, když těhotenství na Míle začalo být vidět. „Nevěřícně zíral na mé břicho. Ty jsi zase těhotná?! A jak budeš pracovat?“ vzpomíná s úsměvem výtvarnice a dodává, že se jí naopak dělalo velmi dobře.

„Když se stanete matkou, nastoupí taková ta superpower, jako by vás táhla úplně jiná bytost, zvládnete toho mnohem víc. A vlastně nad ničím moc nedumáte, protože na to nemáte čas. Britům se moc líbí, že říkáme u nás těhotenství požehnaný stav. Vždycky, když to v rozhovoru zmíním, je z toho highlight článku. Nejlepší na tom je, že já jsem se tak opravdu cítila. Ten stav mi pomáhal věřit, že zvládnu všechno.“

To je však už příjemná minulost, od spolupráce s Coldplay před pěti lety se Míla Fürstová posunula mnohem dál. Její díla visí v prestižních galeriích i soukromých sbírkách, jsou součástí umělecké kolekce královny Alžběty II.