Šestapadesátiletá žena jí jen raw potraviny a vděčí jim za skvělé zdraví

Žena se tímto způsobem stravuje už déle než jedenáct let a jak sama tvrdí, za celou dobu nebyla nemocná a cítí se skvěle. Dokonce tvrdí, že i omládla. Má vypnutější pleť a vypadá víc svěží.

Když vynechala ze svého jídelníčku tepelně upravené potraviny, výrazně se prý zlepšila kvalita jejího života, protože má víc energie. Téměř všechny potraviny si sama pěstuje na zahrádce. Zasadila si ovocné stromy a pravidelně sází i zeleninu.

Raw stravu konzumuje i její manžel Ken, se kterým má tři děti. Ty už s nimi nežijí a mají vlastní rodiny, ale také se snaží jíst zdravě.



„Mám stále stejnou váhu. Už jedenáct let. Nemám nikde zbytečný tuk. Každý den s manželem cvičíme jógu a meditujeme, aby byla i naše mysl v rovnováze. Stres je nepřítel lidstva, to by si měl každý pamatovat,“ svěřila se Heather, která už je i několikanásobnou babičkou.

„Někdy koncem devadesátých let jsem si začala shánět informace o zdravém stravování. Zajímalo mě, jak tělu dodat co nejvíc minerálů a vitamínů v té nejčistší formě. Překvapilo mě, že naše tělo dokáže bez problému fungovat s potravinami, které nejsou nijak tepelně upraveny. Ba naopak je na takovou stravu vlastně odpradávna nastaveno,“ myslí si.

Heather se svými dětmi a vnoučaty

Na svém pozemku má i kozy a krávu, takže si dopřává i dobroty, jako je čerstvý sýr a mléko. A největší pochoutkou je pro ni kefír, ten prý miluje i její manžel. Oba dva těší, že se jejich píle v oblasti pěstování plodin vyplatila a nyní je jim odměnou dobré zdraví.

„Už vůbec nevíme, co je to například bílý cukr. Tak dlouho jsme ho neměli a netoužíme po něm. Nepotřebujeme ani alkohol a kofein. To jsou věci, které tělo jen zatěžují a vzniká na nich zbytečná závislost, která člověka ve finále dost omezuje a svazuje,“ dodala žena pro britský server Metro.