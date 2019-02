Na JAMU mě nevzali a Cardu Retardu vymyslela manželka, vzpomíná herec

Když Josefu Cardovi zavolal Michal Suchánek, zda by si s ním a dalšími nezahrál v sérii Tele Tele, neváhal ani na okamžik. „Každý se měl nějak jmenovat, třeba Veronika byla Křečová žíla. Suchoš začal něco vymýšlet pro mě, slyšela to manželka a najednou spontánně vykřikla: Carda Retarda! To né, křičím, ale Michal to slyšel a už to bylo,“ vzpomíná Josef Carda.

A manželka Radka k tomu dodává: „Nemohla jsem tušit, jak dlouho Tele Tele poběží a jak se to tím pádem vžije. Možná, kdybych to věděla, mlčela bych.“

S manželkou Radkou, která je původní profesí učitelka, jsou spolu už čtyřicet let. Jaký je jejich recept na tak dlouhé soužití?

„Víkendové manželství. Nesedím každý večer v bačkorách u televize, pořád někde lítám, zkrátka nežijeme ve stereotypu, který manželství zabíjí. Koneckonců na herectví jsem šel právě proto, že není stereotypní,“ říká sympatický muž.

Původně se přitom měl stát očním optikem. „Našel jsem si nástavbu, přestěhoval se do Brna a hned první týden na internátu jsem měl jako první v abecedě celý týden úklid. Tady nebudu, prohlásil jsem a skončil,“ vysvětluje svou studentskou anabázi.

Rodiče pochopitelně nadšeni nebyli. „Přihlásil jsem se na roční jazykový kurz němčiny a během toho jsem se rozhodl zkusit uměleckou školu. Naučil jsem se tři monology a zarecitoval tři básničky, ale z JAMU mi přišel papír, že jsem nebyl přijat,“ vypráví o své cestě k herecké kariéře.

„Pod tím však bylo rukou připsáno: Odvolejte se. Pan profesor Vykypěl, šéf katedry, se za mě totiž zaručil,“ vysvětluje Josef Carda.