Nevyčítejte si jídlo, nestojí to za to, říká slavná britská kuchařka

„Už od malička se můj život točil okolo jídla. Trávila jsem čas s matkou v kuchyni, kde jsem pozorovala, jak vaří, a hrála jsem si u toho s panenkami,“ sdělila slavná kuchařka pro server Daily Mail.

Aby vypadala dobře a zapadla mezi krásné a štíhlé spolužačky, dávala si pozor na to, co jedla.

Když pak ve své dietě polevila, cítila se provinile a vyčítala si, že selhala. To se s ní táhlo dlouhé roky. Byť neměla poruchu příjmu potravy, stále si hlídala, aby jedla zdravě.

„Ve škole vás obklopují všechny ty krásné holky, které ostatní obdivují a chcete být jako ony. Ten tlak je obrovský,“ myslí si. A možná kvůli tomu, že si hlídala jídlo a dbala na to, aby jedla kvalitní věci, stala se z ní kuchařka.

Thomasina vzhlížela ke své babičce, která si na všechno mazala máslo a jedla smetanovou zmrzlinu každý den. Líbilo se jí, že jí bez výčitek. „Chodila na hodinové procházky každý den, mohla si to dovolit. Měla příjem i výdej v rovnováze. A to byla modelka,“ pokračovala.

Ke stejnému postoji Thomasina došla až po čtyřicítce. Naučila se mít jídlo ráda a vychutnává si všechno, na co má zrovna chuť. Jídlo si neodpírá a každý den mlsá.

„Ano, každý den si dávám čokoládu. A to bez výčitek. Pokud jíte vyváženě a v jídelníčku máte dostatek zeleniny a ovoce, nemusíte mít výčitky. Samozřejmě není dobře, když se jídelníček skládá jen ze sladkostí, uzenin a jiných věcí, které pro tělo nejsou prospěšné. Nevyčítejte si jídlo, nestojí to za to,“ dodala s tím, že by podle ní mělo být jídlo potěšením a ne utrpením.