Jessica Simpsonová v minulosti platila za hollywoodskou sexbombu. Těhotenství ale s její postavou hodně zamávala a dnes řeší nadváhu a kil se těžko zbavuje. „Nevypadám jako dřív, ač se snažím hýbat. Ale nelituji. Moje děti za to stály,“ říká. Podívejte se do galerie, jak se v průběhu let změnila.

Autor: Profimedia.cz