S cvičením neotálejte ani po potratu, radí Hilaria Baldwinová

Hilaria měla o pátém těhotenství pochyby už od počátku. Cítila se jinak a dobře nevypadaly ani kontroly na ultrazvuku. Plod se nevyvíjel tak rychle, jak by měl, i srdeční činnost plodu byla pomalejší. Později o svém neštěstí informovala na sociální síti.

„Na mém dnešním ultrazvuku nebyl znatelný žádný srdeční tep. Takže je po všem,“ napsala Baldwinová v příspěvku na Instagramu, k němuž přidala i fotku své rodiny.

Hilaria zveřejnila celý příběh svého trápení, aby pomohla maminkám v podobné životní situaci.

S manželem Alecem Baldwinem (61) mají čtyři děti. Carmen Gabrielu (5), Romea Alejandra Davida (1), Leonarda Ángela Charlese (2) a Rafaela Thomase (3).

Manželé by chtěli mít ještě dceru, takže až se na to Hilaria bude cítit, budou se snažit o dalšího potomka. „Jsem v nejlepším věku, zdravá a děti jsou to nejlepší, co může člověka v životě potkat. Vždy jsem toužila po velké rodině,“ svěřila se.

Hilaria Baldwinová oznámila v dubnu, že je popáté těhotná, ale že nejspíš potratí

Po potratu si dávala týden klidový režim, ale poté začala opět s cvičením, protože je podle ní důležité, aby se posílilo pánevní dno. „Každý má své tempo a je důležité hledět na svůj zdravotní stav a doporučení lékaře. Jóga je součástí mého života, je pro mě přirozená. Navíc se po cvičení cítím moc dobře, takže jsem věděla, že mohu s cvičením začít. Není důvod s posílením těla otálet ani v této situaci,“ dodala.

Hilaria je známá tím, že cvičí jógu opravdu kdykoli a za každé situace. Překážkou pro ní nejsou podpatky, kostýmek ani dítě na zádech. Dokonce cvičí některé jógové pozice i na kuchyňské lince. Jóga je její vášní a jak sdělila v minulosti, má za to, že díky ní je ve skvělé kondici a je zdravá.

„Jsem svému tělu moc vděčná za to, že mi dalo čtyři úžasné a zdravé děti. A tak se mu snažím nějak odvděčit. Pohyb a zdravá strava je to nejlepší, co mu můžu dát,“ doplnila.