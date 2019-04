Extrémní sport vás zničí, zdraví víc prospívá pravidelná chůze, říká lékařka

Čtěte v pondělí Velký rozhovor s Marií Skalskou čtěte v příloze MF DNES OnaDnes.

Narodila se do rodiny lékařů, o jejím povolání tak bylo jasno – vystudovala medicínu. Už od dětství se však projevovalo její všestranné zaměření. Tancovala, věnovala se rozličným sportům a zároveň vítězila ve vědeckých soutěžích mladých kardiologů. Lékařka Marie Skalská dodnes nemá ráda stereotyp. Pracuje jako kardioložka, zároveň se věnuje sportovní medicíně a také radí lidem, kteří se snaží přejít na zdravý životní styl.



Začínala v organizaci STOB (Stop obezitě), kde školila lektory, a před šesti lety založila Pro Fit Institut, který pomáhá lidem skloubit každodenní povinnosti a aktivní životní styl. Když přijde nový klient, snaží se ho pozitivně naladit.

„Říkám jim, že už tři minuty pohybu dokážou ovlivnit rozumové vlastnosti. Chci je tím ujistit, že i desetiminutový úsek má vliv na jejich zdraví a mentální schopnosti. Mnoho lidí si totiž řekne, že se musí hýbat buď hodinu, nebo to nemá smysl. Nevěří, že i desetiminutová chůze ráno na vlak jim pomůže. Aktivity se sčítají. Deset minut ráno a deset odpoledne, to už máte dvacet minut, což je skvělé. Když to uděláte třikrát čtyřikrát týdně, je to báječné,“ říká expertka na zdravý životní styl.

Často se setkává s tím, že lidé nevěří v prospěšnost pohybu. Tuší, že je dobrý na srdce, ale tím to často končí.

Marie Skalská Vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a šest let pracovala na klinice kardiologie IKEM.

V roce 2006 absolvovala výcvik kognitivně behaviorální terapie obezity, čímž se prohloubil její zájem o aktivní životní styl. Jako cvičitelka a lektorka začala vést kurzy společnosti STOB, s níž spolupracovala až do roku 2013. Školila lektory STOB na téma pohybové aktivity, prevence civilizačních onemocnění, podílela se na tvorbě edukačních materiálů.

V roce 2013 spoluzaložila společnost Pro Fit Institut, který pomáhá lidem zůstat aktivní. Jeho činnost popisuje takto: „Víme, že čas zaměstnané ženy je k nezaplacení, proto klientům předáváme tipy a praktické rady, které neplýtvají jejich časem a mají prokázanou úspěšnost.“

Na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy přednáší interní medicínu, problematiku výživy a aktivního životního stylu, přednášky má i na odborných fórech i v zahraničí (v Evropě, USA, Brazílii).

Stále se věnuje kardiologii, dva roky působila v Institutu sportovní medicíny, od října 2018 má ambulanci v Centru sportovní medicíny.

Její manžel je kardiochirurg, mají tři děti.

„Už třeba nevědí, že ovlivňuje i to, co si zapamatují, jak se budou soustředit, i to, jak zvládnou stres. Jakákoliv fyzická aktivita prokrví mozek, takže se odplaví zplodiny, zlepšuje se mentální i fyzická kondice. Myslím, že v těle neexistuje orgán, který by nebyl ovlivněn pohybovou aktivitou,“ zdůrazňuje lékařka, která sama bez pohybu nevydrží déle než dva dny. A jak všechno stíhá, když se věnuje několika profesím a má tři děti?

Snaží se využít každou skulinu během dne. Když jde s dítětem na trénink, během čekání si zaběhá. Když ho doprovází na plavání, vezme si plavky a zaplave si také. Podobné plánování radí i ostatním vytíženým rodičům. Hodně také chodí pěšky a s rodinou se věnuje rozličným sportům.

„Naše půda vypadá jako sportovní obchod, najdete tam veškeré vybavení, jen přezkáče máme snad ve všech velikostech,“ směje se.